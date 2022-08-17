Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией

|
17 августа, среда | Последнее обновление — 19:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ начали массированный обстрел Энергодара
Разделы
Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
Подробности...
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
Подробности...
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества с Россией до 2025 года, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа», – приводит сообщение РИА «Новости».
В пресс-службе уточнили, что Лукашенко уполномочил государственный военно-промышленный комитет республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности.
«Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения», – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что «предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран».
Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии пройдут до конца нынешнего месяца на территории республики и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России.
Эксперт объяснил суть провокации Британии с заявкой на пролет разведчика над Россией
|
|
«Заявкой на пролет самолета-разведчика через территорию России Британия хочет в глазах Запада легализовать будущие нарушения нашего воздушного пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика над территорией России.
«Действия Британии привычны – она понимает, что мы не одобрим полеты ее военных самолетов над Россией, но своим пониманием прецедентного права она хочет «задним числом» легализовать предыдущее нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме. А затем и действовать согласно этой «норме» – залетать на территорию России», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Говоря о том, куда в идеале хочет отправить свои самолеты-разведчики Британия, эксперт сказал, что, скорее всего, Лондон хочет разведать обстановку в Центральной России. «Если их пустить на нашу территорию, то они, конечно, нарушат заранее оговоренный маршрут и будут пытаться подлететь ближе к Центральному экономическому району. А потом в ответ на наши претензии «включат дурочку» и скажут, что все перепутали», – добавил собеседник.
Не исключено, что британский самолет-разведчик хочет что-то сфотографировать на нашей территории, но вероятнее, что таким образом Запад британскими руками прощупывает ситуацию на предмет возобновления с нами взаимных наблюдательных полетов – пусть и не в том масштабе, что раньше, считает в свою очередь летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов.
«То есть Запад, вероятно, ищет точки налаживания с нами диалога и сотрудничества в целом. Москва может пойти навстречу Лондону и дать разрешение на пролет самолета-разведчика через территорию России при условии одобрения аналогичной заявки уже британской стороной», – указал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию, а ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения границы. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – сообщило Минобороны РФ. Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в Telegram, что «русские силы продолжают успешно продвигаться» на данном направлении. По его словам, «отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.
Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону вооруженных сил Украины и значительно продвинулись в направлении Угледара.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия заявила протест Армении
|
|
Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес российских структур в якобы причастности ко взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», сообщила пресс-служба российского диппредставительства.
«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.
«Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения», – подчеркивается в сообщении.
Посольство отметило, что сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.
Взрыв и последовавший за ним пожар на рынке «Сурмалу» произошли днем 14 августа. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе пиротехники, что сильно затрудняло тушение огня, часть здания обрушилась. По последним данным, жертвами трагического инцидента стали 16 человек, в том числе беременная женщина и четырехлетний ребенок, двое граждан, в том числе один россиянин, числятся пропавшими без вести.
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования по поводу гибели людей в торговом центре в Ереване.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам
|
|
Минобороны показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа, выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для жителей освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. «А еще боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром
|
|
«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.
«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.
Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.
На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.
Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.
«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.
«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.
«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».
При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.
Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главком ВСУ признал наступление России по всей линии фронта
|
|
Союзные силы России и республик Донбасса продолжают наступление по всей линии фронта, следует из сообщения главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром Залужный сообщил, что «по всей линии фронта противник продолжает наступать». По его словам, в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов», пишет Gordonua.com.
Как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Кроме того, у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белорруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юг», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грузины и белорусы схлестнулись в Тбилиси из-за русских песен
|
|
Жители Тбилиси попытались помешать молодым белорусским музыкантам, которые исполняли песни на русском языке в центре Тбилиси, на улице царя Давида Агмашенебели (Строителя), сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Тбилисцы потребовали, чтобы музыканты прекратили петь на «языке оккупанта», однако те ответили, что «законом это не запрещено», и продолжили выступление.
«Русский язык – мой родной», – сказал музыкант.
В последнее время в Грузии регулярно фиксируются инциденты в связи с протестами граждан по поводу исполнения на улицах или в заведениях общепита песен на русском языке.
«Российская «мягкая сила» поглощает Грузию, – сказал на днях эксперт Гия Хухашвили. – Налицо экономическая, миграционная, политическая и культурная экспансия».
«На улицах Тбилиси появились музыканты из России. Они сначала исполняли песни Юрия Шевчука. А скоро мы услышим песни Филиппа Киркорова», – предупредил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром
|
|
В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Марьинки ДНР, в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше трех тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов», – отметил Конашенков.
«Высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки ДНР, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева», – перечислил представитель Минобороны.
«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.
Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное ДНР, Малиновка Харьковской области, Гуляйполе, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая ДНР и города Херсона. Также перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов ДНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили семь пунктов управления украинских войск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы
|
|
Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, написал в журнале American Conservative Уильям Линд.
По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, чем снизили шансы на успех операции. «Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.
Битва на Курской дуге – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. Там участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов.
Военной разведке СССР удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Упреждающая артиллерийская контрподготовка советских войск ослабила ударные группировки захватчика в начале наступления. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Либералы раскритиковали Ларину за слова, что русских «больше нет»
|
|
Журналистка Ксения Ларина назвала «самой большой ошибкой» россиян то, что они «не осознают, что их нет». Публикация Лариной вызвала споры, раскритиковали позицию обозревателя радио «Эхо Москвы» (отключена от эфира) в том числе либералы.
«Мне кажется, что самая большая ошибка русских, россиян – в том, что мы не осознаем, что нас нет. Мы ведем эфиры, гарцуем перед камерами, остроумничаем, задираем собеседников, рассуждаем о полезности и вредности России, выражаем недовольство, истерим вокруг шенгенских виз, отмены русской культуры и прочей «русофобии», требуем соблюдения гражданских прав… Но не осознаем главного: нас больше нет. Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества. Мы должны это принять. И каждый русский сам, лично будет защищать свое право быть человеком. Никто не обязан нам помогать», – написала Ларина на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
С Лариной поспорил, в частности, солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который после начала спецоперации на Украине переехал в Израиль. «А то раньше сильно помогали...» – написал он в комментариях к записи Лариной.
«Может не обобщать?» – написал политик Андрей Нечаев, один из соратников Гайдара, министр экономики России в 1992–1993 годах.
Поспорила с Лариной и журналистка Зоя Светова. «Это не правда. Очень вредная чушь. Таким высказыванием ты перечеркиваешь тех, кто боролся за то, чтобы ты могла уехать из этой страны и сегодня эту чушь писать, ты перечеркиваешь память о тех, благодаря которым ты работала на «Эхе Москвы» и писала и говорила то, что ты хотела. Ты в конце концов оскорбляешь тех, кто сегодня сидит в России за свои убеждения. Эти люди – не русские? Они – инопланетяне?» – написала она.
«Мы есть. Просто Вам не видно. И это, Ксения, ведь давно было так…» – возмутилась Marina Dmitrevskaya.
«Я есть. Для европейцев я есть только в тот момент, когда покупаю у них билет на автобус или спрашиваю дорогу до остановки. Через два дня приеду домой – и меня для Европы не будет. Но я никуда не денусь: я есть – у меня остаются мои ученики, моя русская литература и культура, которую ни в школе, ни в моей голове никто не отменял. Нам с ними дальше жить куда-то, что бы ни думало о нас прогрессивное человечество :)))» – говорится в комментарии Ирины Лукьяновой.
«Мы есть», – кратко возразил Андрей Десницкий.
«Я есть и не собираюсь прекращать существовать», – написала Ася Штейн.
«Странно, но я вот сейчас себя даже ущипнул и могу утверждать – я есть. Присутствую. Наличествую. Бытую. И паспорт у меня есть – российский», – подчеркнул Алексей Романов.
«Было такое ремесло раньше – плакальщицы на похоронах. Вот сейчас некоторые нашли себя в этом жанре», – отметила Любовь Дубровина.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Командование ВСУ сообщило о строительстве укрепрайонов на севере Украины
|
|
Укрепрайоны создаются на севере Украины для улучшения обороноспособности, сообщило командование вооруженных сил Украины.
По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, самое большое внимание уделяется позициям, которые максимально близко к государственной границе.
«Развернутые там подразделения в довольно короткий срок строят оборонительные позиции и принимают меры по повышению их устойчивости», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Текст заявления передает ТАСС.
Наев подчеркнул, что минирование местности на подходах к украинским оборонным позициям «сохраняет существенные возможности для отражения наступления».
Ранее Наев совершил рабочую поездку в район одного из подразделений на севере Украины, ознакомился с позициями и обсудил с личным составом комплекс вопросов по улучшению оборонительной способности.
По признанию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, союзные силы России и республик Донбасса продолжают наступление по всей линии фронта.
Так, 14 августа силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Кроме того, Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области.
Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии
|
|
Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.
Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».
«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника.
В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».
В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»
|
|
Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии и готова к эксплуатации, сообщил представитель компании.
По его словам, турбина опломбирована. Представитель Siemens Energy уточнил, что агрегат в случае согласования всех вопросов предполагается перевозить автомобильным транспортом, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД отреагировали на нарушение воздушной границы России британским самолетом-разведчиком
|
|
Россия в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Великобританию не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике, заявил временный поверенный РФ в Британии Александр Гусаров в эфире канала «Россия 24».
«Мы призываем наших британских коллег не идти по этому рискованному пути, не создавать в Арктике, в регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте», – передает его слова ТАСС.
Гусаров добавил, что пролет самолета является преднамеренной и осознанной провокацией с целью попытаться вскрыть систему обороны России.
Напомним, в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – сообщили в военном ведомстве.
В посольстве Соединенного Королевства заявили, что самолет королевских ВВС Великобритании якобы выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Австралия забрала у России землю под новое посольство
|
|
Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, свидетельствует заявление национального столичного управления (NCA), занимающегося вопросами планирования и управления земельными ресурсами.
Речь идет об участке, который Россия приобрела в Канберре. В декабре 2008 года NCA выдало разрешение на аренду, а в 2011-м – на работы и строительство. Согласно договору аренды, Россия обязалась построить здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен, передает РИА «Новости».
«После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды», – заявило NCA.
Глава управления Салли Барнс добавила, что незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий.
Теперь у России есть 20 дней, чтобы очистить участок. Затем он вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.
Старого здания посольства это решение не касается. Отмечается, что в будущем Россия может подать новую заявку.
В мае муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства России, в улицу Украинскую.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|