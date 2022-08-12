В России создали боевого робота для самых опасных направлений

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12 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
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Прибалты использовали Зеленского для «отмены русских»

Внешняя политика Латвии давно утратила всякую независимость Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия решила признать Россию «спонсором терроризма», а Эстония запретила въезд нашим гражданам по своим же визам. Все это произошло сразу же после интервью украинского президента американской газете, где Зеленский как раз потребовал перекрыть россиянам поездки на Запад и изолировать Россию. В этой последовательности событий эксперты увидели скоординированные из-за океана действия. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как найти ключ к решению проблемы Тайваня

Саид Гафуров
Саид Гафуров, востоковед, доцент Московского государственного лингвистического университета
Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет. Подробности...

Американские ВВС беспомощны против России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В России сменился режим историчности

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Прибалтика отменяет русских

Россию и Турцию хотят поссорить с помощью оружия

Молдавия шантажирует Россию

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?

    В России создали боевого робота для самых опасных направлений

    		   12 августа 2022, 11:33
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.

    «Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», – передает РИА «Новости» слова Артякова.

    Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.

    По словам первого замглавы «Ростеха», у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР.

    «Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», – сказал Артяков.

    Он уточнил, что новый боевой робот – это совместный проект «Курганского машиностроительного завода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».

    Ранее на «Армии-2022» пообещали показать робота БМП-3 без экипажа.


    В России завершены испытания истребителя танков
    		    12 августа 2022, 06:28
    Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, заявил первый заместитель руководителя госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    «Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», – сказал Артяков в беседе с РИА «Новости».

    Модернизированная пушка 2С25 калибром 125 мм представляет собой бронированную гусеничную машину с артиллерийско-ракетным комплексом. Техника способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.

    «Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», – добавил собеседник.

    При этом ее могут доставлять с помощью воздушного десанта на место высадки. Пушка может совершать марши до 500 км без дозаправки. 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ.

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    России посоветовали привлечь талибов для противодействия США в Азии
    		    11 августа 2022, 11:11
    Фото: centcom.mil
    Текст: Алёна Задорожная

    «Каждая из стран, задействованная в военных учениях «Региональное сотрудничество – 22», преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя начало маневров, организованных США в Таджикистане.

    «Заинтересованность США в проведении военных учений в Центральной Азии предельно понятна. Год назад они вывели свои войска из Афганистана. И это серьезно отразилось на их позициях в регионе. Теперь же им необходимо реабилитироваться в регионе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «Что же касается постсоветских государств, каждое из них старается проводить многовекторную внешнюю политику. Именно поэтому они также заинтересованы в подобном сотрудничестве с Вашингтоном. Но не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер. Даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт при этом отметил, что у Москвы есть несколько вариантов, как отреагировать на командно-штабные военные учения в Таджикистане. «Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, вероятно, есть смысл снова взглянуть на текст двусторонних соглашений с этими странами», – перечислил политолог.

    «Есть у России и серьезное преимущество перед Вашингтоном – так это то, что у нас очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договариваться с ними по многим вопросам. И этим надо пользоваться. В конечном счете, скоро ровно год, как они пришли к власти в Кабуле. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы быть в силах противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентами в виде США», – заключил Кортунов.

    Ранее посольство США в Таджикистане сообщило, что командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22» пройдут с 10 по 20 августа в Душанбе, в них примут участие военные США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.

    На открытии учений с приветственным словом к участникам обратился посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. «Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», – сказал он.

    В сообщении американского диппредставительства в Душанбе говорится, что «учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы». «Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией», – указывается в тексте.

    До пандемии серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.

    В июне Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. С президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо он обсудил совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранение региональных угроз и оказание поддержки вооруженным силам Таджикистана. Курилла также отметил, что за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов.

    В конце мая американская делегация под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу посетила Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

    В Ташкенте он пообещал содействие властям Узбекистана вступить в ВТО. В Казахстан Лу прибыл накануне референдума по поправкам в конституцию и от имени Белого дома приветствовал развитие гражданского общества и оптимистичную динамику социально-экономического развития республики, сообщает Sputnik Таджикистан.

    В Кыргызстане, где Лу ранее возглавлял диппредставительство США, он торопил президента Садыра Жапарова по поводу нового соглашения о сотрудничестве между двумя странами, указав, что «с нетерпением ждет его подписания в скором времени». В Душанбе Лу посетил центр афганских беженцев и пообещал выделение 60 млн долларов на безопасность.

    Визит Лу по региону совпал с приездом в Душанбе секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который отмечал роль США в афганском кризисе и их деструктивное влияние на обстановку в Центральной Азии.

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    Коментарии (27)
    Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
    		    10 августа 2022, 13:30
    Фото: Amanda Andrade-Rhoades/Pool/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

    «США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.

    8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.

    Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

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    Коментарии (6)
    Разработчик новой крылатой ракеты Х-69 назвал подходящие под нее истребители
    		    12 августа 2022, 01:53
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate), сообщили в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

    «Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса – перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.

    Ранее сообщалось, что КТРВ впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 в рамках международного форума «Армия-2022».

    Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

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    Коментарии (9)
    В России создали новый комплекс управления артиллерией
    		    12 августа 2022, 07:39
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет», предварительные испытания комплекса пройдут до конца года, сообщил в преддверии международного военно-технического форума «Армия» первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    «Планшет-М-ИР» – это инициативная разработка «Высокоточных комплексов» (входят в Ростех) для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов», – передает РИА «Новости» слова Артякова.

    «Планируем, что до конца года «Планшет-М-ИР» пройдет предварительные испытания», – уточнил он.

    Первый замглавы Ростеха также сообщил, что «Планшет-М-ИР» стал более мобильным – специалисты «Сигнала» разместили его в новом бронеавтомобиле «Атлет» разработки компании «ВПК». При этом управлять новым «Планшетом» можно как находясь в машине, так и вне ее.

    «Планшет-М-ИР» может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении ВС России. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящим командованием и сохранность информации.

    «Также отмечу, что «Планшет-М-ИР» значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС», – сказал Артяков.

    Он пояснил, что цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели, это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. «Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду «Огонь», – сказал первый замглавы Ростеха.

    Ранее в Ростехе сообщили, что на форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate.

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    В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски
    		    11 августа 2022, 00:10
    Фото: Thomas Sbampato/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.

    «В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.

    В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.

    Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.

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    КТРВ решила показать на «Армии-2022» крылатую ракету нового поколения Х-69

    11 августа 2022, 03:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69, сообщили в пресс-службе КТРВ.

    «Что касается новых изделий, то на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», – передает ТАСС сообщение корпорации.

    Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. «Она оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета – до 290 км, скорость на марше – 700-1 000 км/ч, в зависимости от комплектации масса боевой части – 300-310 кг. Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения», – сообщили в корпорации.

    Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) «Радуга» им. А. Я. Березняка (входит в состав КТРВ) – на предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.

    Также в экспозиции будут представлены и другие разработки ГосМКБ «Радуга» – авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, предназначенная для поражения наземных радиолокационных станций, и ракета повышенной дальности класса «воздух – поверхность» Х-59МК.

    Ранее гендиректор корпорации Герой России Борис Обносов сообщил, что  корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила работы по импортозамещению основных компонентов для управляемых ракет.

    Коментарии (5)
    Организованные США военные учения начались в Таджикистане

    11 августа 2022, 09:09

    Текст: Вера Басилая

    Командно-штабные военные учения «Региональное сотрудничество – 22», организованные центральным командованием США с участием Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана, стартовали в Душанбе и продлятся до 20 августа, сообщили в американском диппредставительстве.

    «Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе. Учения служат форумом для решения актуальных региональных вопросов, включая мирные ответы на глобальные вызовы, обмен информацией и сотрудничество в сфере безопасности», – говорится в сообщении на сайте посольства США в Таджикистане.

    В сообщении посольства США отмечается, что учения дадут возможность наладить координацию, они направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей перехвата оружия массового уничтожения, наркотиков и «террористических элементов». Они призваны помочь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией.

    «Региональное сотрудничество» – это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. В рамках учений Таджикистан и США проведут пятидневный двусторонний компонент полевых учений на учебном центре Фахрабад.

    До пандемии коронавируса серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась с 2004 года ежегодно в одной из стран-участниц, в том числе и в США.

    Коментарии (11)
    В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin

    11 августа 2022, 22:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, заявил лидер российской группы хакеров Killnet.

    «То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – заявил лидер Killnet, передает РИА «Новости».

    Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.

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    В минобороны Франции оправдались за запрет россиянам посещать Венсенский замок

    9 августа 2022, 18:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Запрет на посещение Венсенского замка под Парижем для россиян – это неразборчивое применение правила, принятого после начала спецоперации, заявили в министерстве обороны Франции.

    «Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи», – цитирует сообщение французского ведомства РИА «Новости».

    Там указали, что глава министерства Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам публичных мест во избежание схожих происшествий в будущем.

    Ранее в оборонном ведомстве Франции выражали сожаление о неправомерном отказе туристам из России в доступе в Венсенский замок.

    Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.

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    Катер «Раптор» решили модернизировать с учетом применения в СВО

    10 августа 2022, 08:35

    Текст: Антон Никитин

    Судостроительный завод «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор» с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили на верфи.

    «По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, проект модернизации предусматривает полную локализацию.

    «Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса», – уточнили в «Пелле».

    Высокоскоростные катера проекта 03160 «Раптор» строятся на «Пелле» для ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.

    Базовая версия катера вооружена боевым модулем «Управа-Корд» с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя пулеметами «Печенег» калибра 7,62 миллиметра, размещенными побортно. К настоящему времени российскому флоту поставлено 17 катеров.

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    Летчики ВКС получили звание Героя России за заслуги в СВО

    12 августа 2022, 10:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Семеро летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них – посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

    «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое – посмертно», – передает ТАСС слова Дроновая на торжественном митинге перед Главным храмом ВС России, посвященном 110-летию ВВС России.

    Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.

    В ходе церемонии перед Главным храмом Вооруженных сил РФ были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Забит Хирбеков и заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям генерал-майор Андрей Ивашина.

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    Новую электрическую бесшумную торпеду ЭТ-1Э решили показать на «Армии-2022»

    11 августа 2022, 08:12

    Текст: Вера Басилая

    Способную поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км, новую электрическую торпеду ЭТ-1Э представят на экспозиции корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на форуме «Армия-2022».

    Как рассказали в КТРВ, ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 534 мм, оснащенных агрегатами электроразрывного ввода данных, передает ТАСС.

    «На нашей экспозиции на «Армии-2022» будет представлена новая электрическая торпеда ЭТ-1Э. Она может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 км во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. Имеет скорость хода от 30 до 50 узлов», – сообщили на предприятии КТРВ. Отмечается, что главное ее преимущество – это «бесшумность и скрытность, засечь ее на дальних рубежах практически невозможно».

    ЭТ-1Э разработана в Государственном научно-производственном предприятии «Регион» (в составе КТРВ), являющимся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного бомбового вооружения.

    Также, по данным КТРВ, в экспозиции будут представлены другие разработки «Региона» – корректируемая авиабомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения КАБ-500Кр, авиабомба с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью КАБ-500С-Э, противолодочная корректируемая авиабомба «Загон-1» авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ, малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-Э/НК» с антиторпедой и комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э».

    Ранее сообщалось, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69.

    Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

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    Стало известно о создании в России облегченных противодроновых ракет

    12 августа 2022, 06:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности, существующие избыточно дороги, сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

    «При борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных БЛА (беспилотный летательный аппарат) на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности», – говорится в авторском предисловии Балуевского к новой книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».

    Он отметил, что противодействовать большому количеству импровизированных, коммерческих, а затем специальных военных БЛА в Сирии пришлось в основном традиционными средствами ПВО, передает РИА «Новости».

    Сирия, таким образом, оказалась практически первым полигоном для проверки способности существующих средств ПВО к решению этой задачи.

    В результате созданные для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам зенитные комплексы оказались «не вполне готовыми» к таким угрозам. При этом было наглядно показано, что критически важным фактором становится цена поражения БЛА.

    «Опыт Сирии наглядно показывает, что пока еще не решены и вопросы своевременного обнаружения малых БЛА. Это особенно актуально при действиях по защите войск и объектов. При этом формирующиеся тенденции демонстрируют, что малые и сверхмалые ударные БЛА и барражирующие боеприпасы в ближайшее время будут играть на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты», – подчеркнул бывший начальник Генштаба.

    Он обратил внимание на необходимость создания новых мобильных, компактных и безопасных средств борьбы с БЛА (противодронной обороны), способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств не только отдельных объектов, но и войск и больших территорий (агломераций), в том числе густонаселенных.

    «Наиболее перспективным направлением видится применение оружия, работа которого основывается на новых [для вооружений] физических принципах, прежде всего лазерного и микроволнового», – отметил Балуевский.

    Ранее против украинских дронов применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801.

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    Силы самообороны впервые отработали на учениях угрозу существованию Японии

    9 августа 2022, 15:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Силы самообороны Японии впервые отработали на учениях сценарий, предполагающий потенциальную угрозу существованию страны, заявил министр обороны страны Нобуо Киси.

    «С 29 июля по 3 августа Силы самообороны приняли участие в учениях, сценарий которых предполагал наличие угрозы существованию нашей страны», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Асахи» слова министра. «Мы впервые приняли участие в учениях, предполагающих такой сценарий», – добавил он.

    В международных морских учениях RIMPAC 2022 (Rim of the Pacific – «Тихоокеанское кольцо»), которые были организованы вблизи Гавайев, приняли участие японский вертолетоносец «Идзумо», проходящий переоборудование в небольшой авианосец, и эсминец «Таканами».

    По легенде учений японские экипажи получили приказ о проведении оборонительных операций от правительства, которое признало ситуацию угрожающей существованию страны. После этого экипажи отработали коммуникацию с ВМС США.

    Ранее корабль береговой охраны японского острова Мияко (префектура Окинава) в ходе проходивших там во вторник учений случайно дал очередь боевыми патронами в сторону берега. В результате случившегося никто не пострадал, однако несколько автомобилей береговой охраны, которые были припаркованы на берегу, получили повреждения.

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