Эксперт объяснил необходимость «приземления» YouTube в России

Видеохостингом пользуется большинство россиян, поэтому ради защиты их прав администрации YouTube необходимо выполнить нормы закона о «приземлении». Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Никита Данюк. Ранее в Совете Федерации сообщили, что число пользователей YouTube в России достигло 90 млн.

«К сожалению, пока что россияне не могут полагаться на YouTube как на платформу, соблюдающую их права. Конечно, можно отсылать администрации видеохостинга гневные письма. Но хостинг до сих пор не представлен в России, а значит не будет реагировать и на наши попытки выстроить с ним коммуникацию. Если хостинг не присутствует в России физически, то он не присутствует здесь и юридически», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Каждый россиянин по отдельности и российское государство в целом должны иметь возможность говорить с представителями YouTube. Мы должны быть уверены, что наши голоса там будут услышаны. Для этой цели и был принят закон о «приземлении», – указал он.

Для соблюдения этого российского закона американской компании нужно учредить юридическое лицо в России, зарегистрировать личный кабинет в Роскомнадзоре и разместить в Сети электронную форму для обратной связи с российскими пользователями, напомнил эксперт. «Странно, что глобальная компания пока не нашла возможности этого сделать. Вернее – не возможности, а воли, поскольку она пока следует американским политическим установкам», – посетовал эксперт.

По оценкам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, YouTube пользуются около 90 млн граждан России. «Подавляющее большинство пользуется им не в политических целях, не в идеологических, а в своей профессиональной деятельности, для размещения различного рода видеоматериалов нейтрального характера, в том числе патриотического», – приводит ТАСС слова сенатора.

Не следует считать, что в YouTube доминирует исключительно антироссийская тематика, добавил сенатор. «Она есть, но она не доминирует, очень часто YouTube используется для проведения тех взглядов, которые отвечают взглядам большинства граждан нашего общества», – подчеркнул Пушков.

По его словам, администрация YouTube «чистит» запрещенный контент, в том числе экстремистские и террористические сайты, детскую порнографию, но «делает это в недостаточной степени». «YouTube продолжает блокировать целый ряд российских интернет-ресурсов, но старается, как мы заметили, не блокировать новых, потому что понимает, что это может привести уже к новым серьезным действиям против YouTube», – пояснил глава комиссии.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигатов год назад. Согласно документу, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России свои представительства. Кроме того, под закон подпадают также компании, которые размещают информацию на русском языке, распространяют рекламу на аудиторию в России, ведут обработку данных граждан, получают денежные средства от российских пользователей.