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В Morgan Stanley оценили риск рецессии в Европе
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Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе «намного больше» 50%.
«Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе. Не 100%, но уж точно намного больше 50%», – отметил он в интервью газете Journal du Dimanche.
Однако Горман не считает рецессию серьезной проблемой. По его мнению, из-за снижения экономической активности мир не рухнет, и, возможно, у него получится оперативно с ней справиться, передает РИА «Новости».
Гендиректор Morgan Stanley полагает, что мир вряд ли столкнется с неконтролируемой инфляцией. Маловероятной ему представляется массовая общественная активность под влиянием энергетического кризиса.
«Но нет никаких сомнений в том, что мы будем жить в неспокойное время», – констатировал Горман.
Москва ранее предупреждала, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией.
Грибаускайте поиздевалась над трусостью литовских властей из-за транзита в Калининград
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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала ситуацию с Литвой и калининградским транзитом неспособностью политической элиты принимать стратегические решения.
«Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете», – написала бывший президент в социальной сети Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), передает Delfi со ссылкой на пост.
Также Грибаускайте добавила, что нужно было прямо сказать о принятом после консультации с партнерами решении, «не надо было прятаться за спину Еврокомиссии».
«Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», – считает политик.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград. Речь идет о более 80%. До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
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Орбан: Европа выстрелила себе в легкие и сейчас задыхается
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Политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального венгерского радио Kossuth.
«Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось... Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому она сейчас везде задыхается», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы ожидается европейский экономический спад. Он добавил, что все международные исследования, анализы и прогнозы, с которыми он работает, показывают, что из-за «комбинированного эффекта» от санкционной политики и конфликта на Украине «экономика Европы начинает сжиматься».
Ранее в Москве предупредили, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел момент, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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Стало известно о дискуссии в ЕС о снятии части санкций с россиян
В Евросоюзе ведется обсуждение вопроса по снятию санкций с некоторых российских граждан, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
В суд с требованием снять эти рестрикции обратились около 30 физических лиц, еще около 10 человек обратились в Евросоюз напрямую, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Юридическая служба Евросовета сообщила постпредам Евросоюза, что некоторые из запросов «были оправданы». Сведения, представленные лицами, показали, что меры, введенные против них, задействовали «на слабых основаниях».
Сейчас в ЕС «ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц».
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
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Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
Оппозиция в парламенте Македонии сравнила главу ЕК с нацистами
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Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Северную Македонию с предложениями от ЕС привел к скандалу в парламенте, оппозиция пролила на трибуну символическую «кровь».
В парламенте Северной Македонии идут обсуждения предложения Парижа по урегулированию разногласий Македонии с Болгарией для начала переговоров о вступлении в страны ЕС. В Скопье прибыла фон дер Ляйен. Она встретилась с властями страны и заявила, что Скопье пора сделать «решительный шаг» в сторону интеграции в ЕС. В четверг она призвала парламентариев подержать предложенный документ.
Оппозиция встретила ее в зале заседания свистом, выкриками, плакатами и положила листовку с надписью «Не!» на кафедру перед ней. Обращение премьера Димитара Ковачевски в парламенте и сторонников правящего Социал-демократического союза Македонии два дня прерываются гудением дудок, свистом и выкриками депутатов от оппозиции, которые сжигали, рвали и выбрасывали проект документа, передает РИА «Новости».
Депутат Олга Лозановска напомнила, что «в этот день в 1933 году нацисты приняли закон о принудительной стерилизации лиц с наследственными заболеваниями». «А сегодня и вчера, уже в 2022 году, пришли к нам домой, в парламент, чтобы стерилизовать нас, македонцев», – сказала она.
Оппозиционер Тони Ярески вылил на трибуну красную жидкость и сказал, что те, кто поддержит документ, совершат «предательство, закончат на свалке истории». «Поэтому пусть эта жидкость напоминает вам о крови, на которую наступаете, о жертва фашизма, о детях Ваташа (расстрел 12 македонских юношей 16 июня 1943 болгарскими оккупантами) и на кровь героев, погибших за Македонию, которую вы оскверняете своими поступками», – сказал он.
СДСМ с союзниками потребовали от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ извинений «за сравнение главы Еврокомиссии с нацистами».
Напомним, Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. В отношениях между членом ЕС Болгарией и Северной Македонией возникли сложности из-за разногласий по поводу «общего языка и истории».
Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за шесть лет
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Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, закупив в период с января по май 213,1 млн баррелей.
В январе–мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия – 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Как отметил нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Хейнс, поскольку Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится.
Кроме того, по его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. При этом Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.
«Все внимание будет приковано к тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть», – выразила мнение аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.
Ранее Bloomberg сообщил, что правительство России планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
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Еврокомиссия решила смягчить ряд санкций против России
Еврокомиссия планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации источников, Еврокомиссия также намерена ввести новые антироссийские рестрикции. Они коснутся золота, химикатов и машиностроения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
Кроме того, Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС.
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Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета импорта российского газа, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
С 1 июля основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9% в зависимости от типа потребления.
Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности.
Закон «Об энергетике» был принят в Латвии в 1998 году.
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Стали известны подробности новых санкций ЕС против России
Евросоюз планирует включить в список 50 физических и юридических лиц из России в новом пакете санкций, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Новый пакет санкций Евросоюза против России планируется принять на следующей неделе, в него могут включить 50 физических и юридических лиц, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
Поверенный России заявил, что Литва сдает назад в вопросе транзита в Калининград
Власти Литвы понимают, что в вопросе ограничения транзита грузов в Калининград нужно сделать несколько шагов назад, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
«В целом властями было воспринято известие спокойно, подчеркивают, что принимали участие в процедуре выработки окончательного решения», – передает ТАСС, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.
«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина
Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости».
Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад
Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.
«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Москва предупредила об угрозе глобальной рецессии из-за санкций Запада
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Раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.
«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Что касается целей стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действия односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере – переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте», – добавил он.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в российскую экономику, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы.
«Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?» – заключил председатель думского комитета по экономической политике.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.