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12 июля, вторник | Последнее обновление — 10:18 | vz.ru
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Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев превысило 2,5 млн человек
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Более 2,5 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и из Донбасса, сообщил источник в силовых структурах.
«По данным на утро вторника, границу с РФ пересекли 2,5 млн человек, включая 394 тыс. детей. Половина из прибывших – граждане ДНР и ЛНР», – сообщил источник ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В России оценили желание Зеленского отвоевать юг Украины
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«Поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины. Реализация такого плана будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Владимир Зеленский приказал силой вернуть юг страны.
«Желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами со стороны украинских войск. Сейчас у них есть достаточно большое количество вооружения, но даже с учетом этого они не смогут решить подобную задачу», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Чтобы выполнить такую задачу, Украине придется просить Запад наращивать поставки вооружений. Им может понадобиться порядка 500-600 танков, около 1500 орудий, 200-300 зенитных ракетных систем», – отметил эксперт.
«На сегодняшний день это все поставляется в единичных экземплярах, в лучшем случае десятками штук. То есть объемы поставок нужно увеличивать в 20-100 раз. Это очень большие цифры. И сейчас такое едва ли возможно», – полагает собеседник.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно одним миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «одного миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».
Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения, и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Вместе с тем в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сообщил дипломат. В случае отвода войск на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.
Тем временем зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом числе желающих получить гражданство России.
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Кадыров опубликовал третью часть «приключений Зеленского»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новую часть пародийного видео, где якобы президента Украины Владимира Зеленского взяли в батальон «Ахмат».
«Приключения Зеленского. Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров выразил «отдельную благодарность» российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров родом из Екатеринбурга), которые сняли ролик.
Ранее Кадыров опубликовал вторую часть пародийного ролика, в котором актера, изображающего президента Украины Владимира Зеленского, в наручниках доставляют в Грозный.
До этого глава Чечни опубликовал первую часть пародийного ролика. В видео актер пародирует Зеленского, который якобы подписывает указ о капитуляции ВСУ, в это время за его спиной стоит Кадыров.
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Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России
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«Сбивать американские спутники, данные с которых передаются ВСУ, мы не можем, однако у нас есть и другие способы противодействовать этим угрозам. Уверен, американцы это понимают», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее хакерская группа RaHDIt сообщила, что американская разведка снабжает украинских коллег спутниковыми снимками, в том числе российской территории, для нанесения артиллерийских ударов.
«О том, что американская разведка снабжает украинские вооруженные силы данными со своих спутников, было известно практически с самого начала специальной военной операции. На эту тему даже были публикации в американских СМИ», – рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Какое-то время американцы об этом заявляли даже с гордостью, но потом они перестали привлекать внимание к теме, опасаясь неконтролируемой эскалации с Россией», – отметил собеседник.
«Сделать с американскими спутниками мы ничего не можем. Если бы это были украинские спутники, их можно было бы сбивать, для этого у нас есть инструменты. Но вот атака на орбитальную группировку США будет означать начало боевых действий против Штатов. На это мы не пойдем», – полагает эксперт.
«Поддержка американцами союзников данными спутниковой разведки была и много десятилетий назад. Но сейчас резко возросла ее эффективность и скорость предоставления данных. Все это превращает спутниковую разведку в важный фактор боевых действий», – рассказал Кашин.
«В этой ситуации сделать мы можем две вещи. Во-первых, более тщательно маскировать собственные Вооруженные силы – то есть обращать большее внимание на ПВО, маскировку, рассредоточение сил и так далее», – считает он.
«А во-вторых, предоставить доступ к данным нашей собственной космической разведки всем нынешним потенциальным противникам США, чтобы максимизировать возможные американские потери при любом конфликте», – добавил эксперт. «Это самые вероятные сценарии развития событий в будущем и, я думаю, американцы это прекрасно понимают», – отметил собеседник.
Кашин также полагает, что американцы на новые расследования хакеров не станут обращать внимание. «Но если там на самом деле имела место серьезная утечка американских секретных материалов из компьютерных сетей украинских вооруженных сил, то вновь открывшиеся факты могут затруднить передачу таких данных. Американцы будут вынуждены усилить меры предосторожности», – сказал он.
Накануне участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее хакеры также сообщили о добытых секретных оперативных документах о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – сообщил участник хакерской группы RaHDIt РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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В Запорожской ВГА оценили заявление Киева о миллионе военнослужащих ВСУ
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«Не очень понятно, из кого будет собираться этот миллион бойцов, если Украина несет колоссальные потери на поле боя. Но Зеленский пытается показать военным, что они еще могут сражаться», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, комментируя намерение ВСУ отвоевать юг страны по приказу Владимира Зеленского.
«Алексей Резников, делая подобные заявления со ссылкой на Владимира Зеленского, противоречит сам себе. Сначала он говорит, что Украина несет колоссальные потери на поле боя, а затем сообщает о миллионе военнослужащих. Кто окажется в этом миллионе? Люди, которых насильно мобилизовали? Те, кто никогда не держал в руках оружие? Бойцы, которые уже отступали и понимают, что это чуть ли не единственный способ сохранить жизнь? Или женщины?», – задался вопросами Владимир Рогов.
«Так что Зеленский и его офис пытаются хоть как-то поднять боевой дух военных, который не просто оставляет желать лучшего, а находится на нуле», – пояснил собеседник.
Рогов также отметил, что подобные заявления главы минобороны Украины нацелены не на внешнюю аудиторию, а на внутреннее потребление. «Эти слова позволят протянуть несколько месяцев, рассказывая про скорую победу. В итоге это все равно закончится поражением ВСУ. При этом Зеленским совершенно упускаются из виду те факты, что каждый день нам удается один за другим брать населенные пункты под контроль», – говорит член главного совета ВГА.
Собеседник также отметил, что «основной стратегией Киева на сегодняшний день является политика запугивания». «Они активно используют в своем арсенале теракты. На освобожденных территориях мы видим их постоянно. Буквально сегодня совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Но напугать население этими действия не удается», – заметил Рогов.
«Люди серьезно злятся на Украину, потом что они понимают, кто за этим стоит. Более того, с каждым днем жители все больше начинают поддерживать Россию. И так как план Киева не срабатывает, Зеленский перешел ко второму сценарию – сеять панику. Не зря же они призывают граждан активно эвакуироваться, угрожая отработать артиллерией прямо по этим территориям», – утверждает Рогов.
«Что касается подготовки украинских военных на территории Британии – это чистая правда. Дело в том, что именно Лондон и Вашингтон учат операторов для HIMARS. Акцент делается на максимальных разрушениях издалека, так как в ближнем бою боевики быстро проигрывают и бегут. Более того, это дает возможность согнать с этих территорий население и продемонстрировать, что люди якобы просто не хотят там жить», – заключил Рогов.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».
Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Вместе с тем, в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», п– сообщил дипломат. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.
По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины», поэтому реализация такого плана «будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ».
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В Херсоне заявили о шутке премьера Нидерландов над Зеленским
Нидерландцы, вероятно, подшутили над президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагая помощь в восстановлении Херсонской области, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Новое руководство вышедшего из-под контроля Киева региона готово выстраивать сотрудничество с этой страной напрямую, добавил он.
«Нидерланды – очень интересная страна, мне приходилось там бывать, это очень интересный народ. Возможно, в этом случае произошла шутка, а Зеленский продолжает играть роль представителя КВН. Но Нидерланды могут нам помогать. Я вам могу официально сказать, что мы, руководство Херсонской области, готовы дружить с Нидерландами», – передает ТАСС его слова.
Регион закупал у Нидерландов большое количество цветов. Глава региона предложил «разобраться без Зеленского», когда закончится военная спецоперация.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что Нидерланды заинтересованы в том, чтобы участвовать в восстановлении Херсонской области.
Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины
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Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины, отмечается в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.
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Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб в результате подрыва машины
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Глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля, сообщили в пресс-службе ВГА области.
«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, – это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее в понедельник в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, самодельная бомба на пути следования его автомобиля была обнаружена и обезврежена.
До этого сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
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Взятые в плен под Волчеяровкой националисты оказались причастны к попытке госпереворота в Белоруссии
Захваченная в плен под Волчеяровкой диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из состава белорусского националистического отряда «Волат» причастна к попытке госпереворота в Белоруссии, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Эти же лица [захваченные националисты] участвовали в попытке госпереворота на территории Республики Беларусь. <...> Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят [причастных], вычистят всех, и они понесут заслуженное наказание», – цитирует ТАСС Киселева.
По его словам, военные ЛНР под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную (ДРГ) группу из состава белорусского националистического отряда «Волат».
«В районе Волчеяровки (поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР) наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из «Волата», которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами», – сказал Киселев.
Ранее в ЛНР заявляли, что под Лисичанском был ликвидирован белорусский националист Иван Марчук, воевавший на стороне Киева.
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Около посольства Украины в Москве повесили орден Иуды для Зеленского
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Орден Иуды для президента Украины Владимира Зеленского повесили у посольства страны, орден изготовлен специально по просьбе уральских молодогвардейцев по аналогии с медалью Петра I для Мазепы, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
«Диаметр ордена – 30-40 сантиметров, вместо шнурка использовали цепь. Орден завернули в грязное тряпье, а также положили в грубый деревянный ящик с подписью «Не вскрывать! Иудино!» У украинского посольства молодогвардейцы вскрыли ящик, достали медаль и повесили ее у посольства Украины», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
Демидов отметил, что Владимир Зеленский совершил предательство, сопоставимое с тем, что ранее сделал Мазепа в 1709 году.
«Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто «перешел» на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды», – добавил председатель МГЕР.
Напомним, в 1709 году гетман Мазепа предал Россию, перешел со своими приближенными на сторону шведского короля Карла XII. За это Петр I учредил специальный орден Иуды, который планировал вручить гетману лично.
Зеленский не стал комментировать заявление главы Минобороны Украины о контрнаступлении
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не читал интервью главы Минобороны страны Алексея Резникова, в котором тот заявил о планах Киева перейти в контрнаступление на юге, и отказался комментировать военные планы.
«Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию, я думаю, это задание каждого гражданина нашей страны», – сказал он в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает ТАСС.
Ранее Резников сказал в интервью газете Times, что Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию.
Стали известны подробности покушения на главу Мелитопольского района
Ночью диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего нападавший попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
«Террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!» – подытожил он.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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Украинская армия предприняла неудачное наступление в Запорожской области
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В Запорожской области войска Украины попытались провести наступление, но получили жесткий отпор, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что украинские войска «в последнее время активизировались в запорожском направлении». «Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Рогов, украинские войска пытались «максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать».
Он отметил, что административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии. По его словам, «в Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов». Рогов выразил уверенность в том, что город будет освобожден.
Рогов заявил, что «украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь». Он сказал, что «все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь, ликвидируют при задержании». Кроме того, «готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников». Украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий, сказал он, отметив, что «ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, повреждены больница, рынок и жилые дома, многие десятки людей остались без крова.
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Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.
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Предотвращено покушение на главу Херсонской области
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В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, самодельная бомба на пути следования его автомобиля была обнаружена и обезврежена, сообщает пресс-служба администрации.
«Жители Херсона помогли предотвратить покушение на Владимира Сальдо. Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом», – говорится в сообщении в официальном Telegram–канале.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
Удар ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом селитры в Бейруте
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Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах, и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев отметил, что оценить полностью нанесенные городу разрушения еще предстоит, но уже сейчас их можно назвать масштабными. «Масштабы катастрофы крайне велики... Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей», – сказал он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке 12 июля. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus.
Позднее взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией. Расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний.
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