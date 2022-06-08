В США испугались гибели «американской мечты» из-за высокой инфляции

Высокая инфляция «пожирает» «американскую мечту», на США надвигаются веерные отключения электричества, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.

«Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает – так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс «спиралью». Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?» – приводит слова телеведущего РИА «Новости».

Как отметил телеведущий, из-за инфляции жители Соединенных Штатов сейчас настроены крайне пессимистично, они «боятся и недовольны». Так, по данным опроса The Wall Street Journal, 38% респондентов в США полагают, что стали жить хуже, и произошло это, как заметил Варни, всего за полтора года правления Джо Байдена.

«Инфляция пожирает «американскую мечту»: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, – это еще слабо сказано», – указал Варни.

Как отметил телеведущий, прирост инфляции не снижается, цена галлона (3,785 литра) бензина растет на 4-5 центов (около трех рублей) каждый день, при этом администрация Байдена «лишь разводит руками».

«К концу же этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества, и кто знает, сколько вам придется платить за буханку хлеба», – заключил Варни.

Накануне американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу по спасению экономики США из-за высокой инфляции. В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия.

В прошлую среду глава минфина США Джанет Йеллен признала серьезность проблемы долларовой инфляции. В конце мая президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с инфляцией, в котором главную роль будет играть ФРС США. В апреле Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру».

Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире. Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.