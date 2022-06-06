Совфед предложил прекратить поставки газа не пустившим борт Лаврова странам

Необходимо перестать поставлять газ Северной Македонии, Черногории, Болгарии из-за инцидента с самолетом главы российского МИД Сергея Лаврова, предложил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Значит, поступающий в эти страны российский природный газ абсолютно для них не токсичен, а пролет самолета с российским министром вызывает серьезное опасение. Возникает вопрос, а может, вообще не стоит поставлять в эти страны российские энергоносители?» – написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.

«Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», – заявлял политик, отмечая, что страны на данный момент не предоставили официальных объяснений по этому вопросу.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.