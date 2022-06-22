Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

На 76-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, доцент кафедры мастерства актера ГИТИСа Владислав Долгоруков, сообщили в пресс-службе театрального вуза.

«Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Он был приверженцем традиций русской театральной школы. Ученик Варвары Вронской после окончания ГИТИСа сразу же был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где более 40 лет плечом к плечу работал с Павлом Осиповичем Хомским», – цитирует сообщение вуза ТАСС.

Там добавили, что зрители полюбили актера за его образ Алексея Кондратьева в многосерийной ленте «Рожденные революцией».

Долгоруков свыше 30 лет преподавал на актерском факультете ГИТИСа. Он начинал как педагог на курсе Владимира Левертова. С 2010 по 2019 год был деканом факультета, а в последнее время трудился на курсе Бориса Морозова.

«Студентов мастер учил быть открытыми людьми и честными перед своей профессией. Сегодня мы потеряли старейшину актерского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова – невосполнимая утрата для каждого, кто его знал», – добавили в ГИТИСе.

Владислав Долгоруков – уроженец Москвы, он родился 16 января 1947 года. В 1970 году окончил ГИТИС, играл в Московском ТЮЗе. Исполнял в театре роль доктора Борменталя в «Собачьем сердце», Жана Байяра в спектакле «Публике смотреть воспрещается» (1997), Царя в постановке «Кто царевну поцелует» (1997), папу Карло в «Буратино в стране дураков» (1999).

Снимался в нескольких кинолентах, в том числе в фильмах «Врачебная тайна», «Поэма о крыльях», «Рожденная революцией», «Марк Твен против...» и других.