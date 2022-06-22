Приговоренные к расстрелу в ДНР наемники не просили о помиловании

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники, приговоренные в ДНР к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.

«В мой адрес такой просьбы не поступало», – сказал Пушилин в эфире «Соловьев. LIVE» в ответ на соответствующий вопрос ведущего, передает РИА «Новости».

По его словам, просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который дается защите на обжалование приговора.

Пушилин сообщил, что на обжалование приговора наемникам осталось около пары недель.

Он также рассказал о том, в каких условиях содержатся приговоренные: «Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам».

Пушилин сообщил, что иностранные журналисты и различные общественные и международные организации смогут присутствовать на международном трибунале над украинскими военными преступниками в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мы планируем их допустить, чтобы это было максимально выверено, чтобы не осталось ни у кого никаких сомнений в тех чудовищных преступлениях, которые они совершали», – сказал он.

Промежуточный этап международного трибунала над украинскими военными преступниками может пройти до конца июля, сообщил Пушилин. По его словам, разработка устава трибунала находится на финальной стадии.

Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.