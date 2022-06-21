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Раскрыт международный канал поставок наркотиков в Россию и страны Центральной Азии
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Силовые структуры четырех стран разоблачили международный канал поставок синтетических наркотиков, уничтожено восемь лабораторий, изъяты десятки килограммов запрещенного вещества на 280 млн рублей, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Операцию проводили правоохранители России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и департамент безопасности Почты России, сообщил глава ведомства, передает РИА «Новости».
Им удалось пресечь деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство и распространение наркотиков в особо крупных размерах в России и странах Центральной Азии.
«Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тыс. разовых доз. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 млн рублей. Организатор и участники наркогруппировки задержаны, ведется следствие», – добавил министр.
В январе в Пермском крае отправили под суд двух подозреваемых в создании нарколаборатории и изготовлении наркотиков. По данным следствия, злоумышленники изготовили партию наркотиков в подвале дома, расположенного в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля.
Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Стали известны подробности нападения Украины на буровые платформы «Черноморнефтегаза»
Украинские войска нанесли удар по платформам «Чероморнефтегаза» на месторождении «Одесское» в нескольких десятках километров от Одессы, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы», – сказала сенатор в беседе с РИА «Новости».
Она уточнила, что три человека получили ранения, у двоих из них – сильные ожоги, у еще одного – осколочное ранение, ему посекло ноги.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Энтомолог объяснил важность борьбы с муравьями для истребления тли на даче
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Для того, чтобы на дачном участке не было тли, необходимо избавить территорию от большого количества муравьев, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко. Если же насекомые все-таки расплодились, то следует полностью обработать весь огород инсектицидами.
В Татарстане отмечается небывалое нашествие тли. Отмечается, что в этом году насекомые особенно стойкие – сезонное опрыскивание не избавило огороды от вредителя. Более того, тля встречается даже на тех растениях, которые раньше обходила стороной. Есть опасения, что нашествие тли может перекинуться и на другие регионы.
«Если одолевает тля, а она может сильно ослабить растения, то нужно провести опрыскивание разрешенными инсектицидами. Для этого в специализированном магазине необходимо спросить у продавца препарат, а при опрыскивании строго следовать прилагаемой к нему инструкции», – говорит Гниненко.
Однако для того, чтобы тли прямо с весны не было на участке, следует выполнять комплекс работ, продолжает специалист. Например, если тля обитает на кусте смородины, то надо весной, когда только сойдет снег, а почки еще не тронутся, пролить кусты горячей водой.
«Видов тли очень много, и с каждым надо бороться особо. Важно, чтобы на участке не было муравьев, так как они тлю берегут и охраняют, потому что она дает им падь – сладкий корм», – отмечает энтомолог. Он предупреждает, что с муравьями бороться очень сложно, но возможно. Для того, чтобы уменьшить их количество на участке, следует расставить отравленные приманки или можно опрыснуть энтоомопатогеными грибами, например, боверином.
Летом прошлого года в Севастополе местные жители заметили огромное количество гусениц белой американской бабочки. Пользователи Сети публиковали фотографии, на которых видно, что мохнатые насекомые погубили много деревьев, окутав их своей густой паутиной, наползают в большом количестве на стены домов, а вечером они так поедают растения и мебель, что «хруст стоит».
Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс
Командированным в Донбасс планируется выплачивать зарплату в двойном размере, соответствующие правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере», – цитирует постановление Мишустина ТАСС.
Это решение затрагивает занимающих должности в федеральных госорганах, при этом не относящихся к госслужбе работников учреждений, подведомственных федеральным органам.
Также это относится к работникам иных организаций, участвующих в работах по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.
Такие сотрудники будут получать суточные в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. Это же правило действует при возмещении расходов по найму жилого помещения.
Отмечается, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».
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Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», – передает ТАСС.
По его словам, в данной ситуации Литва лишь выполняет требования ЕС, согласно которым есть ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров, а также запрет на транзит этих товаров через территорию ЕС.
«Литва ни в чем не виновата, она <...> выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», – заявил Боррель.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
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Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов
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Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком».
«Люди получают ранения и гибнут впустую – это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой – оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. – прим. ВЗГЛЯД), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», – приводит РИА «Новости» слова наемника.
По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы, заявив, что украинцам ничего не светит, «если они собираются и дальше воевать точно так же».
Ранее осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.
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В Германии заявили о впервые конфискованной из-за санкций недвижимости граждан России
У российских граждан впервые конфисковали имущество в ФРГ, у них изъяли несколько квартир в Мюнхене, а также средства на банковских счетах, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру города.
У россиян изъяли три квартиры и счет «для перевода арендной платы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.
При этом имена владельцев не раскрываются, при этом указывается, что это – супружеская пара, в которой супруг – «член российской Госдумы», а его жена живет в Мюнхене.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад, где рассказала о беспрецедентно большом количестве жалоб от россиян за рубежом.
Назван вероятный базовый самолет в авиапарке «Аэрофлота»
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Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка, заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» министр транспорта России Виталий Савельев.
«Ту-214 – одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», – передает ТАСС его заявление.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, сообщили два знакомых с планами авиакомпании источника.
Также глава Минпрома Денис Мантуров сообщал, что «Аэрофлот» планирует в ближайшее время подписать контракт на приобретение 300 самолетов МС-21, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100. К решению снова производить Ту-214 власти России вернулись на фоне отказа Airbus и Boeing в поставках своих самолетов в Россию.
Ту-204 – советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. В семейство самолетов Ту-204/214 входят пассажирские, VIP, грузовые и специальные модификации.
Самым громким случаем ЧП с самолетом Ту-214 стало крушение лайнера авиакомпании Red Wings. В конце 2012 года самолет выкатился за пределы полосы аэропорта Внуково, пробил ограждение периметра аэропорта и въехал в овраг перед Киевским шоссе. Погибли тогда два человека.
В 2019 году самолет Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновск–Восточный, сообщили на предприятии «Авиастар-СП».
Байден назвал вероятным вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз вполне вероятно, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, уверен ли он во вступлении Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
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Глава Крыма подтвердил удар Украины по буровым установкам «Черноморнефтегаза»
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Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня около восьми утра вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах, на эту минуту подобраны пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики.
Напомним, генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
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Мощный взрыв прогремел в Донецке
Многоквартирные дома и детский сад в Донецке получили повреждения после обстрелов ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Ранее в понедельник мэр города сообщал, что в микрорайоне Азотный после обстрелов ВСУ начался сильный пожар.
Напомним, украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм, а в самом городе было приостановлено движение части транспорта из-за обстрела.
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Шольц резко ответил на критику Украины
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Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Атаман Союза казаков рассказал о формировании отрядов для участия в спецоперации
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«Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое – они понимают, что идут помогать Родине», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Николай Дьяконов. Ранее сообщалось о наборе казаков-добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.
«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации, – пояснил атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. – Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Кроме того, мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом».
Дьяконов добавил, что перед каждым выходом подразделения проходят боевое слаживание. «Наша организация представлена в 79 регионах России. Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было – и везде люди вступают в добровольческие соединения. Как у нас говорят: казаков много не бывает и мало не покажется», – отметил атаман.
«Куда именно будет направлен добровольческий отряд – прерогатива военно-политического командования России», – сказал Дьяконов.
В понедельник Общественная служба новостей сообщила о том, что казачий отряд «Дон» объявил о наборе добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет.
Напомним, что в апреле в пресс-службе Всероссийского казачьего общества сообщили, что в спецоперации в Донбассе принимают участие около 1,4 тысяч казаков – представителей этой организации. Из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон.
В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска. Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса.
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В ЛНР заявили о взятии в окружение отрядов ВСУ в Золотом и Горском
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Группы украинских войск взяты в окружение силами Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Золотое и Горское, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении», – сказал Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. На заводе находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода.
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Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу
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Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.
При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.
«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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