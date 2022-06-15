В России начался эксперимент по созданию отечественного «тетрапака»

В России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов – аналогов асептической упаковки Tetra Pak («тетрапак») и PurePak, обеспечивающих длительный срок хранения, сообщила курирующий АПК вице-премьер Виктория Абрамченко. Она заверила, что «в алюминиевые бидоны мы не вернемся».

Абрамченко рассказала РБК, что эксперимент с целью «поженить» отечественную целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов, то есть создать синергетический эффект между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, чтобы заместить импортную упаковку отечественной, находится в активной фазе.

Среди участников эксперимента вице-премьер называет группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс – целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов – например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).

По словам вице-премьера, новая отечественная упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году. Первые партии отечественного картона для упаковки PurePak уже закуплены для молочной отрасли. «Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», – рассказывает Абрамченко.

«Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, – она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», – говорит Абрамченко. Она подчеркивает, что качество продукции не изменится: «Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. И в бидоны алюминиевые мы не вернемся».

Параллельно с наращиванием выпуска упаковки российские производители тестируют отечественные краски, в частности, производства компаний «Гангут», «АБВ Флексо», «Принт Колор». Полиграфические краски включены также в перечень товаров для параллельного импорта, добавляет Абрамченко.

В июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать в Россию ее продукцию. Как сообщала газета Dagens Nyheter, Tetra Pak и еще несколько шведских компаний попросили власти страны освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. В Tetra Pak объяснили это гуманитарными соображениями, поскольку компания производит «семь из десяти упаковок для молока и соков», в том числе для детского питания. Но власти Швеции не посчитали аргументы компании убедительным доказательством. Глава отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Ева Родлич предупредила, что из-за прекращения экспорта российские активы компании могут быть национализированы, что обеспечит России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

Как отмечал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный, полностью заместить в России импортируемые компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно за три-шесть месяцев.