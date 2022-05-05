Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка, говорится в пресс-релизе регулятора.

Регулятор оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 млрд фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций – на уровне 20 млрд фунтов, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Банк Англии повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75%. Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году регулятор понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции повышен до 3,5% с 2,5%.

По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.

Ранее стало известно, что британцам пришлось отключать электричество и газ из-за стремительного роста цен. Также ритуальные бюро в Британии стали предлагать гробы в аренду, чтобы сократить траты на похороны.

В США зафиксировали новый рост цен на бензин. В Штатах заявляли, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.

Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.

Между тем рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют.

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