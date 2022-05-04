В США зафиксировали новый рост цен на бензин

Цена на бензин в Соединенных Штатах, несмотря на усилия администрации, вновь перешла к росту, поднявшись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л), следует из данных аналитиков.

Как отметили в Американской ассоциации автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,226 доллара, накануне цена была 4,2 доллара. Это заметно и на заправках в столичном Округе Колумбия, где цена за галлон начинается от 4,5–4,7 долларов. В штате Калифорния, по данным аналитиков, за галлон просят в среднем 5,755 долларов, пишет РИА «Новости».

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден выступит с заявлением «об экономическом росте» в среду, оно запланировано на 21.00 мск.

Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.