Латвия расторгла с Белоруссией соглашение о перевозке военных грузов

Рига расторгла с Минском соглашение о разрешении прямого железнодорожного сообщения для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов, заявили в министерстве транспорта Латвии.

В ведомстве отметили, что соглашение было подписано в январе 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз (ЕС), передает «Интерфакс».

«Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с Белоруссией на эти нормы не распространяется», – отмечается в заявлении.

Также сообщается, что латвийское госуправление в общем пересматривает двусторонние отношения с Россией и Белоруссией на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Ранее стало известно, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.

В Калининградской области в свою очередь заявили, что уже давно готовятся к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда.

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