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Губернатор Севастополя почтил память крейсера «Москва»
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Флагман Черноморского флота гвардейский крейсер «Москва» был символом Севастополя, его потеря отзывается болью для всех, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И, конечно, нам всем сегодня больно», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что севастопольцы всегда встречали возвращающиеся в город боевые корабли, в том числе крейсер «Москва», в 2008 году после операции по принуждению Грузии к миру. «Город всегда встречал свою эскадру! Севастополь всегда был русским городом. Спи спокойно, Великий корабль!» – написал губернатор.
Напомним, пожар произошел на ракетном крейсере «Москва», в результате чего сдетонировал боезапас. Экипаж был эвакуирован. В Минобороны сообщили, что из-за полученных повреждений крейсер затонул при буксировке в пункт назначения.
Россия признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине
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Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», передает ТАСС.
Кроме того, попытки со стороны США и стран Запада «замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР и ЛНР будут жестко пресекаться».
«Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины. Мы приняли это к сведению», – добавил Рябков.
При этом он отметил, что Москва остается открытой к поиску решения проблем в стратегической сфере на основе принципа неделимости безопасности, «проблемы в стратегической сфере сами по себе никуда не денутся».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
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В результате пожара на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас
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Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, сообщили в Минобороны России. Экипаж эвакуирован.
«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
Как сообщили в министерстве, причины пожара устанавливаются.
«Москва» – флагман Черноморского флота России, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру «Москва» был вручен орден Нахимова.
Накануне Черноморский флот из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины. Днем ранее фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский БЛА «Байрактар» у побережья Крыма.
Минобороны: Крейсер «Москва» затонул во время шторма
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Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее, сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
В Токио заявили о сборе данных о пусках ракет «Калибр»
Правительство Японии с озабоченностью собирает информацию о недавних пусках крылатых ракет «Калибр», которые произвели в Японском море подлодки Тихоокеанского флота России, заявил министр обороны Нобуо Киси.
Киси заявил, что «наблюдается тенденция к активизации деятельности Вооруженных сил России в районах, прилегающих к нашей стране», это «включает в себя размещение новейших вооружений и проведение учений», передает ТАСС.
«Мы с озабоченностью собираем об информацию о последних пусках крылатых ракет и усиливаем меры предосторожности», – указал он.
Вместе с тем морские Силы самообороны страны выпустили в пятницу пресс-релиз, в котором сообщили, что Япония и США провели совместные учения в Японском море, в ходе которых осуществили тренировочный обмен информацией о запуске баллистической ракеты.
В учениях приняли участия японский эсминец «Конго», а также два корабля ВМС США. Кроме того, стороны отработали ряд тактических задач, направленных на улучшение взаимодействия.
Ранее сообщалось, что две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели.
Минобороны сообщило о попытках НАТО перехватывать переговоры по сотовой связи
Спецслужбы Североатлантического альянса начали подключаться к пользователям сотовой сети для прослушки, блокировки и рассылок дезинформации, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», - заявил Ласточкин в интервью «Красной звезде».
Между тем ученые НИИИ (РЭБ) создали систему противодействия несанкционированному доступу к данным абонементов. Она помогает найти ложную базовую станцию, обнаружить ее местоположение, после чего позволяет заблокировать утечку.
Связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи после этих операций восстанавливается. В том числе восстанавливаются сигналы 2G, 3G и 4G.
«Сегодня проводится научная работа по разработке технологии противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G», – сказал Ласточкин.
На Западе заявили о проблемах с обороноспособностью из-за поставок Украине
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Западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности, пишет колумнист Bloomberg, профессор и автор книги о холодной войне Хэл Брэндс.
Он обратил внимание на высказывания представителей Пентагона, согласно которым Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.
«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
В материале также напоминается, что до вступления США во Вторую мировую войну президент Франклин Рузвельт активно обсуждал со своими военными советниками, стоит ли поставлять оружие Великобритании или же оставить его на случай обороны страны. Сейчас Вашингтон приближается к «схожей переломной точке», констатирует автор статьи.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
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Власти ДНР подтвердили пленение более тысячи украинских военных в Мариуполе
Более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам Донецкой народной республики, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ведомство сообщило в Telegram, что «в Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР».
Ранее российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
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Российские БПЛА решили научить автоматически распознавать технику НАТО
Российские разведывательные и ударные беспилотники получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщил информированный источник.
«Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что в каталог включат оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.
«Он формируется за счет алгоритмов нейросетевого обучения, что позволяет безошибочно определять образцы техники в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе при короткой экспозиции (техника видна несколько секунд или меньше), а также при попадании в поле зрения дрона только части образца – когда, например, из укрытия видна только часть какой-либо боевой машины», – пояснил собеседник.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня. Кроме того, ВКС России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в ДНР. Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»).
Напомним, в декабре 2020 года Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.
Подлодки ТОФ провели пуски ракет «Калибр» по цели в Японском море
Две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели», – приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС.
Там добавили, что крылатые ракеты успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.
В пресс-службе уточнили, что, отрабатывая практические действия, подлодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.
«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», – добавили на флоте.
Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для подводных лодок разработан вариант комплекса «Калибр-ПЛ». Ракета «Калибр-ПЛ» представляет собой ракетную торпеду.
Ракетный корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания
Ракетный корвет «Резкий» проекта 20380 вышел на заводские ходовые испытания, сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
«Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По данным АСЗ, также будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств ранее утвержденной документации и оценена надежность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета. Успешно проведя швартовные испытания, амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, полностью был подготовлен для начала ходовых испытаний.
Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать корабль в состав Военно-морского флота.
Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 «Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года, в день 80-летия трижды орденоносного Амурского судостроительного завода. 1 июля 2021 года корвет сошел со стапелей, а в ноябре 2021 г. был доставлен транспортным доком «Зея» во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.
Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Амурские корабелы освоили строительство корветов проекта 20380. Боеспособность государства усилили корветы «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», вскоре к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжил новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе 2021 года. Корвет «Бравый» завершает серию кораблей проекта 20380. Он вступит в строй в 2025 году.
Напомним, в сентябре 2021 года сторожевой корабль (корвет) «Бравый» начали строить на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).
Осужден пытавшийся вывезти на Украину оборудование для создания ЗРК россиянин
Вынесен приговор обвиняемому в попытке вывезти на территорию Украины оборудование для ЗРК «Оса», сообщили в управлении ФСБ по Москве и области.
Россиянин Кочев организовал канал контрабанды военного назначения, в 2020 году он планировал незаконно купить оборудование, которые может быть использовано для создания военной техники, – магнетронов к зенитно-ракетному комплексу «Оса», передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Это оборудование в дальнейшем планировалось вывезти на Украину.
В ноябре 2020 года Кочев передал 280 тыс. рублей работнику предприятия российского ОПК, получил оборудование и был задержан. Ему вменили приготовление к контрабанде вооружения.
«Приговором Дмитровского городского суда Московской области Кочеву А. В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – заключили в спецслужбе.
Ранее российские таможенники пресекли контрабанду оружия в США, которую устроил россиянин по почте.
Американский атомный авианосец начал учения в Японском море
Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» проводит учения в Японском море совместно с морскими силами самообороны Японии, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
«В настоящее время силы самообороны проводят учения с участием американских кораблей, включая авианосец «Авраам Линкольн». Эти учения призваны укрепить двустороннее взаимодействие и не направлены против какой-либо конкретной страны», – цитирует ТАСС Мацуно.
По его словам, Япония продолжит укреплять свой оборонный потенциал.
По данным телеканала Эн-эйч-кей, 11 апреля «Авраам Линкольн» был замечен вблизи юго-западного японского острова Цусима. При этом в последний раз американский авианосец заходил в акваторию Японского моря в ноябре 2017 года. Проведение нынешних военных учений может быть нацелено на сдерживание властей КНДР, которые в последние месяцы осуществили несколько ракетных запусков.
Согласно информации агентства Киодо, от Японии в маневрах приняли участие эскадренный миноносец типа «Конго», эсминец типа «Инадзума», а также истребители-бомбардировщики F-2.
15 апреля КНДР отметит 110-летие со дня рождения основателя Народной республики Ким Ир Сена, 25 апреля исполнится 90 лет со дня создания Корейской народной армии. В США и Южной Корее опасаются, что в связи с этими праздниками Пхеньян может провести очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или ядерные испытания.
Ранее издание Yonhap сообщило, что американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» войдет в международные воды Японского моря.
Напомним, 24 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.
Нефтяники Волгограда отправили военным на Украину лекарства и одежду
Вещи первой необходимости, медикаменты и теплую одежду передали работники волгоградского отделения «Лукойла» военным, участвующим в специальной операции на территории Украины.
В компании заявили, что к ним «поступило обращение от местной организации ветеранов с просьбой оказать содействие вооруженной части, базирующейся в Волгограде», передает «Федерал Пресс».
«Сейчас их бойцы проходят службу в зоне спецоперации на Украине. Мы сотрудникам рассказали, что необходимо, и они принесли», – добавили там.
Отмечается, что инициатива получила широкий отклик. Все необходимые вещи переданы ветеранской организации для доставки в часть.
Ранее депутат-хирург Бадма Башанкаев рассказал о поездке в Донбасс и помощи местным жителям.
Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ на Украине
Минобороны России опубликовало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.
«Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4С», «Мурманск», «Москва» отрабатывают задачи по поиску, идентификации воздушных объектов, в том числе разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, подавляют работу бортовых радиолокационных станций самолетов», – говорится в сообщении на странице военного ведомства во «ВКонтакте».
«Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо, работает безотказно в любых погодных условиях. Основная задач у нас – это прикрытие группировки войск от радиолокационной разведки и прицельных ударов авиации противника. В ходе операции было обнаружено 12 комплексов «Байрактар», мы произвели их подавление и комплексы не смогли произвести прицельный удар по нашим группировкам», – заявил командир роты РЭБ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская операция на Украине разрушает репутацию «Байрактаров».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Япония и США провели совместные учения
ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил самообороны Японии.
«Японский (ракетный эсминец) «Конго» провел 13-14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским (ракетным крейсером) «Мобайл Бэй», (эсминцем) «Спрюэнс» в Японском море с целью укрепить возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.
Ранее сообщалось, что две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели.
Напомним, в среду американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» начал учения в Японском море совместно с морскими силами самообороны Японии.