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Суд в Швеции отклонил иск Газпрома по «Ямальскому контракту» с Польшей
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Апелляционный суд округа Свеа (Стокгольм) после слушаний по жалобе на финальное решение Арбитражного суда в процессе о пересмотре цены на газ, поставляемый Газпромом в Польшу по «Ямальскому контракту», вынес решение.
Суд не поддержал жалобу российской компании, передает ТАСС.
«Иск отклоняется», – сказали в суде.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.
До этого сообщалось, что Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с 2017 года.
Медведев сыронизировал по поводу газа за 3500 евро
Европейских чиновников можно поздравить с ценой на газ в 3,5 тыс. евро, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток – 2», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.
В субботу Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России
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Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси.
«Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит слова Макрона ТАСС.
«Если Россия примет решение принять контрсанкции в сфере энергетики, то следующая зима будет еще более сложной», – подчеркнул Макрон. По его словам, 18% импортируемого Францией газа поступает из России. «Такие страны, как Германия, Италия, гораздо больше зависимы от России в сфере газа», – сказал французский лидер. «Мы найдем решение на ближайшие недели с помощью согласованных контрактов. Но большие проблемы возникнут следующей зимой. Европа сейчас ищет решение этой проблемы», – заявил политик.
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Депутат Европарламента назвал катастрофой отказ от закупки газа у России
Если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой, сказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Депутат добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым санкциям». Он считает, что санкции – это история о том, как кусают кусающего.
России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях, затронутых ограничительными мерами, уверен он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
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«Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.
«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.
«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.
Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.
«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.
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Новак заявил о праве России остановить прокачку газа через «Северный поток»
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В связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», заявил вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что в связи необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у России есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», который загружен сейчас на 100%. «Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», – приводит слова Новака ТАСС.
Ранее Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
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Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.
«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».
«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
Цена на газ в Европе дошла до рекордных 3 тыс. долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник превысила 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельских фьючерсов по индексу хаба TTF на открытии торгов составляла 2 тыс. 366,8 доллара, котировки выросли более чем на 600 долларов меньше, чем за час, передает РИА «Новости».
Ценовой максимум к данному моменту составил 3009,3 доллара за 1 тыс. кубометров, это на 38,7% выше расчетной цены пятницы – 2170,2 доллара.
Ранее в понедельник сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России
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Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля, говорится в специальной генеральной лицензии.
В документе отмечается, что сделки, «которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья [США] (07.01 мск) 22 апреля 2022 года», передает ТАСС.
При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). «Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения», – отметили в ведомстве, пояснив, что указ позволяет импорт энергоносителей не российского происхождения, которые «следуют транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее».
Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, «блокируются любые новые закупки российских энергоносителей», которые входят в опубликованный список. «Это означает, что новые контракты не будут разрешены», – указал он. По словам чиновника, «американцы не только не могут напрямую инвестировать в российский энергетический сектор, но и не могут участвовать в иностранных инвестициях, которые идут в российский энергетический сектор». Чиновник отметил, что Вашингтон «продолжает переговоры с рядом производителей и потребителей энергоносителей о дальнейших шагах, которые можно предпринять для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей».
Представитель исполнительной власти США напомнил, что федеральное правительство «не ограничивает добычу нефти и газа» в США. «Напротив, администрация [президента США Джо] Байдена четко заявила, что в краткосрочной перспективе предложение должно соответствовать спросу внутри страны и по всему миру, пока мы переходим к безопасным экологически чистым источникам энергии будущего», – подчеркнул он, признав, что «другие страны находятся в других условиях» в том, что касается импорта нефти и СПГ из России.
По словам представителя администрации США, решение Байдена «не будет безболезненным для американцев». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти расходы», – заявил чиновник. При этом он заявил, что «не может прогнозировать [сроков падения цен на бензин в США], потому что многое из того, что сейчас происходит на энергетических рынках, является результатом» российской военной спецоперации на Украине.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
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Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе
Цены на газ в Европе могут обновить сегодняшний рекорд, но не из-за Газпрома, так как компания выполняет и будет выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей, заявил Газпром.
«Сегодня на TTF – ключевом газовом хабе Европы – установлен исторический ценовой рекорд – 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого – не на стороне «Газпрома», – говорится в заявлении компании в ее официальном Telegram-канале.
Газпром подчеркивает, что полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, при этом украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора.
«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», – говорится в сообщении.
Итоги аукциона на площадке GSA Platform свидетельствуют, что Газпром вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, сообщает РИА «Новости».
Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тыс. кубометров в час из предлагавшихся 3,7 млн кубометров – почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими Газпром имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.
На внутридневном аукционе Газпром дозакупил еще 1,3 млн кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта.
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.
Польша опровергла передачу Украине боевых самолетов
Никакие решения о передаче Украине польских военных самолетов не приняты, кроме того, с польских аэродромов не взлетают истребители в боевых целях, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
«Что касается передачи самолетов, могу только повторить, что на данный момент никакие решения по этому поводу не приняты. Ведется дискуссия о спектре действий НАТО. Но эта дискуссия по-прежнему ведется. Никакие решения не приняты», – цитирует ТАСС Мюллера.
Также он опроверг информацию об использовании польских аэродромов в военных целях.
«Хочу подчеркнуть, что это неправдивая информация, что с территории Польши в боевых целях стартуют самолеты на территорию Украины. Это я хотел бы решительно опровергнуть», – отметил он.
Ранее о планах Польши передать советские самолеты Украины сообщало издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Речь шла об истребителях F-16.
Новак предупредил о крайней опасности провокаций с ГТС Украины
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Россия располагает сведениями о подготовке провокации относительно газотранспортной системы Украины, это крайне опасно, Москва в этом не заинтересована и делает все возможное для недопущения такого развития событий, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить, это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована! Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить этого», – приводит слова Новака ТАСС.
Вице-премьер также прокомментировал фейки о том, что российские военные якобы атаковали Запорожскую АЭС. «Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения! Это просто неправда! Российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции», – указал Новак.
Как подчеркнул вице-премьер, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, о ситуации информируется руководство этой организации. «И всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС», – добавил Новак.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Фьючерсы на газ в Европе превысили 3 тыс. долларов на открытии торгов
Цены на газ в Европе в первые минуты торгов демонстрируют устойчивый рост, в целом фьючерсы торгуются на уровне выше 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов чуть превысила 2870 долларов и уже через несколько минут достигла 3309,6 доллара, что примерно на 30% выше расчетной цены накануне – 2560,7 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию
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Власти Польши готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои истребители МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
«Власти Польши после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайн и передать их в распоряжение правительства США», – приводит текст заявления внешнеполитического ведомства республики ТАСС.
«Одновременно Польша просит США поставить ей подержанные самолеты аналогичных эксплуатационных возможностей. Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин», – заявили в министерстве иностранных дел республики.
«Польское правительство также обращается к другим странам НАТО, которые владеют самолетами МиГ-29, предпринять аналогичные действия», – добавили в ведомстве.
В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.
Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
В Москве пообещали ответ на действия Варшавы по изъятию российской собственности в Польше
Попытки польского руководства занять российскую недвижимость в Варшаве противоправны, Москва адекватно ответит на эти действия, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
«Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа», – заявил Тяпкин в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что для решения проблемы недвижимости в российско-польских отношениях «проделан огромный объем работы».
«Однако односторонние действия польских властей однозначно перечеркнут все усилия по урегулированию проблемы, включая подготовку межправительственного соглашения, и способны окончательно похоронить переговорный процесс по этому вопросу», – подчеркнул представитель ведомства.
По его словам, главным приоритетом России в Польше остается безопасность сотрудников посольства в Варшаве.
«Это будет зависеть от развития событий и того, насколько польская сторона готова придерживаться международных норм и соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», – сказал Тяпкин на вопрос о том, не собирается ли Москва сокращать дипломатическое присутствие в Польше или эвакуировать дипломатов.
Напомним, Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве России.
Новак возложил вину за рост цен на нефть и газ на европейских политиков
Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, Москва не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Он обратил внимание на заявления европейских политиков по энергетическим вопросам, в частности на призывы избавиться от российских нефти и газа. По его словам, европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет. «Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке», – приводит слова Новака ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа европейскими странами и всегда была надежным партнером, а Газпром полностью выполняет контрактные обязательства по поставкам газа. Кроме того, он напомнил, что поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год. «Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня. Также осуществляются поставки через «Северный поток – 1», Ямал – Европу, «Турецкий поток», «Голубой поток», – отметил вице-премьер.
Ранее Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?