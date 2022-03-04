Обвиняемого в растлении ребенка приморского депутата отдали под суд

Уголовное дело на приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, отправили на рассмотрение в суд, сообщает прокуратура Приморского края.

«Фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию непристойного содержания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что прокуратура принимала комплекс мер реагирования, направленных на отмену незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного ранее.

Обвиняемый 11 января объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Через месяц голодовка была прекращена.

«Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу», – отметили в прокуратуре.

Ранее воспитателя детского сада в Нижнем Новгороде заподозрили в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников.