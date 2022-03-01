Эксперт сказал, кто в России выступает против военной операции на Украине

Только интегрированные в Запад люди и имеющие личную заинтересованность в виде счетов, гонораров и путешествий могут выступать против специальной операции России на Украине, заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Никакого раскола в нашем народе нет. Если побеседовать с большинством людей, то данные совпадут с результатами опроса ВЦИОМ: абсолютное большинство граждан понимает, что это (военная операция на Украине – прим. ВЗГЛЯД) вынужденная мера, что нам не оставили выхода: сначала на нашу страну давили, а потом начали откровенно унижать, разговаривая в недопустимом тоне», – приводит слова Аграновского РАПСИ.

Абсолютное большинство россиян понимает, что нельзя иметь «под боком невменяемый режим, насыщенный иностранным оружием, а в перспективе ядерным оружием», подчеркнул юрист.

«А против нашей миротворческой миссии – я так ее называю – выступают люди, интегрированные в Запад и просто-напросто имеющие личную заинтересованность в виде счетов, гонораров, путешествий, и отчасти «культурной зависимости». Но как говорится, хороших людей больше, а плохие заметнее», – добавил Аграновский.

По его словам, «простой народ» в самой минимальной степени представлен на телевидении и в СМИ, а люди, так или иначе связанные с Западом, к сожалению эксперта, составляют «так называемую элиту».

«Таким образом, ничтожное во всех смыслах меньшинство присваивает себе право говорить от лица народа о расколе общества, которого на самом деле нет. Впрочем, для любых военных действий в любой стране это абсолютно не новость, и в мировой истории опыт борьбы с такими явлениями огромен. Не надо путать людей, которые действительно за мир, и тех, у кого личная заинтересованность», – заключил юрист.