Боррель: Санкции ЕС против России из-за Украины официально одобрят 25 февраля

Евросоюз официально одобрит в пятницу новые санкции против России из-за начала специальной военной операции России на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу «24 орас».

«В настоящий момент технические группы завершают тексты (по санкциям), этим вечером Европейский совет соберется, чтобы принять их политически, а завтра утром Совет ЕС на уровне глав МИД одобрит (санкции) официально, они будут приведены в действие. (Санкции) затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения... Мы будем говорить с Японией, с Индией, со всеми странами, с которыми мы можем вместе противостоять, чтобы остановить эту агрессию», – приводит его слова ТАСС.

По словам Борреля, «это не наша война, но это наша безопасность».

«У нас много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике». «Атака такого масштаба готовилась в течение месяцев или годов. У нас снова будет напряженная ситуация на наших границах», – заявил он.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.