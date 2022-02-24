Россиян призвали отложить поездки в южные регионы

Ростуризм рекомендовал путешественникам перенести или воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта из-за ситуации на Украине.

«Организованным (туристам – прим.ВЗГЛЯД), путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности», – говорится в сообщении Ростуризма, передает ТАСС.

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При этом там отмечается, что «необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора».

«Самостоятельным (туристам – прим.ВЗГЛЯД): в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний», – уточнили в Ростуризме.

Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы транспортному сообщению в регионе нет.

«Проходят вбросы про минирование различных объектов, в том числе объектов инфраструктуры. Могу сказать: все объекты находятся под охраной, все функционирует в штатном режиме. Реальных угроз нет, угрозы транспортному сообщению нет», – сказал он эфире телеканала «Россия-24».

Также он отметил, что происходящее на Украине не помешает курортному сезону в Крыму.

«Думаю, ситуация достаточно быстро завершится, <…> курортному сезону не помешает. Думаю, в этом курортном сезоне поедут массово жители Украины, были бы этому рады», – заявил Аксенов.

Ранее стало известно, что все пункты пропуска на границе России и Украины в Крыму закрыли.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.