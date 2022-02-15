Лавров счел спекуляциями разговоры об учениях с Белоруссией с целью «нападения» на Украину

Заявления о том, что совместные учения России и Белоруссии затеяны для «вторжения» на Украину – спекуляции, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

«Все уже много раз было сказано. Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны для того, чтобы «напасть» с севера на Украину, «захватить» Киев – там же все эти сценарии, совершенно параноидальные публиковались многократно, причем солидными СМИ, к сожалению, но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, давлела и над средствами массовой информации», – передает его слова РИА «Новости».



«Запад какую сейчас занимает позицию? Вот, требуем, чтобы Россия прекратила свои учения, отвела свои войска. Россия как планировала, так и выполняет свои планы. Вот пришла пора частично завершать свои учения, они начинают возвращаться в места постоянного базирования. И Запад, я вас уверяю, если еще не сказал, обязательно скажет: видите, мы как нажали на них, как (президент США) Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все. Это торговля воздухом, наши западные коллеги преуспели в этом весьма», – добавил министр.



Лавров отметил, что «нам учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают».

Ранее глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину на фоне якобы существующей угрозы вторжения России в республику.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.

В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.