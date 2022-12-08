В Британии назвали Зеленского не «человеком года», а «разжигателем войны»

Член СПЧ Коц оценил желание Украины получить кассетные боеприпасы из США

Александр Коц: США не стеснены никакими ограничениями для поставок запрещенных боеприпасов Украине

Видимо, у ВСУ заканчиваются кассетные боеприпасы, которыми они обстреливают жилые районы Донбасса и других регионов. Поэтому Киев просит их у США, а для американцев нет никаких ограничений для передачи запрещенных видов вооружения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военкор и член СПЧ Александр Коц. Ранее в США допустили возможность поставок кассетных боеприпасов Киеву.

«ВСУ довольно активно использовали кассетные боеприпасы в первой половине конфликта. Два месяца я жил в Изюме, и не было практически ни дня, чтобы Киев не обстрелял город кассетными «Ураганами». При этом страдало в основном мирное население. В последнее время о применении таких боеприпасов не слышно», – рассказал военкор «КП», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.

«Очевидно, с воспроизводством снарядов, которые поставляются Украине, дело на Западе обстоит не лучшим образом. Поэтому рассматривается вопрос передачи боеприпасов, в которых пока дефицита нет. Есть лишь внутренние законодательные ограничения», – добавил собеседник.

«При этом конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов США, как, впрочем, и Россия, не подписывали. Поэтому никакими внешними ограничениями они не стеснены», – полагает военкор.

В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «мы прекрасно понимаем, что Америка на Украине решает свои задачи». «И поскольку у них не получается это сделать обычными боеприпасами, в ход пойдут кассетные», – добавил он.

«Для США конфликт на Украине – это развлекательное шоу, а также возможность обновить свое вооружение. Чтобы не списывать и не уничтожать устаревшие боеприпасы, они просто поставляют его Украине, и американские военные компании на этом делают очень большие деньги», – отметил собеседник.

«Кроме того, Штаты считают, что раз они воюют не на своей территории, значит могут делать все что угодно. У американского истеблишмента, как и у руководства Украины, нет никакого понимания и сострадания к судьбам мирных людей, живущих в Донбассе. Об этом в том числе свидетельствуют регулярные случаи разбрасывания мин «Лепесток» в жилых кварталах Донецка. Это будет очередным актом варварства», – полагает правозащитник.

«Все это можно действительно рассматривать как геноцид мирного населения Донбасса. Кстати, именно об этом вчера сказал Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека», – подчеркнул Кабанов.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон не стал обещать Украине кассетные боеприпасы, о которых просил Киев, но и не отказал в них окончательно. Такую помощь в Америке называют «крайней мерой, если запасы оружия станут «опасно низкими».

Источники канала также отметили, что предложение серьезно не рассматривалось из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов. «Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но его администрация указала украинцам, что в ближайшее время осуществление этого маловероятно», – сообщили в CNN.

Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал действия ВСУ по отношению к жителям Донбасса продолжением геноцида.

Напомним, ВСУ использовали кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для ударов по Антоновскому мосту в Херсоне. Сведения об использовании украинской армией запрещенных боеприпасов появлялись буквально с первых месяцев СВО.

При этом в конце октября при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Донецке пострадал журналист Семен Пегов. Позднее в разговоре с коллегами он рассказал, что возвращался после работы на передовой, но на что конкретно наступил в поле, сразу сказать было сложно.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Совбезе ООН по Украине, напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Вместе с тем их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД