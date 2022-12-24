Москвичи пожаловались на взимание денег за бесплатную парковку

Москвичи сообщили о сбое в приложении «Парковки», которое стало требовать платы за бесплатную парковку.

Жители ЦАО сообщили газете ВЗГЛЯД, что парковка для них внезапно стала платной при наличии оплаченного резидентского разрешения.

Ранее парковка в районе для местных жителей была бесплатной.

Резидентное разрешение дает право на бесплатную стоянку на местах платной городской парковки в пределах района проживания с 20.00 до 08.00 ежедневно в течение одного, двух или трех лет (по выбору заявителя). Для парковки с 08.00 до 20.00 нужно внести плату в размере 3, 6 или 9 тыс. рублей – на один, два или три года соответственно.

К резидентам платных городских парковок относятся собственники квартир; наниматели квартир по договорам социального найма; наниматели квартир по договорам служебного найма.

Напомним, с субботы, 24 декабря, стоимость парковки изменилась на ряде улиц Москвы. В частности, на 27 улицах цена снизилась, а на остальных – выросла.