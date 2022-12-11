Власти Венгрии продлили срок действия АЭС «Пакш»

Бут рассказал о самом тяжелом испытании в американской тюрьме

Виктор Бут заявил, что отсутствие общения с близкими было самым тяжелым в американской тюрьме

Самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с близкими, был всего один звонок в месяц, заявил Виктор Бут.

Бут рассказал, что ему пришлось сидеть три месяца в одиночной камере в американской тюрьме, и самым сложным для него было не общаться с любимыми и близкими длительное время, передает RT.

По его словам, ему предоставлялся один звонок в месяц, а сейчас он чувствует себя счастливым человеком.

Бут подтвердил, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет Путина.

«Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент – Путин», – заявил он.

Кроме того, Бут отметил, что маршалы в день обмена обращались к нему по имени, вежливо, в самолете из Вашингтона с него сняли наручники. Правда, по его словам, из-за различий в директивах руководства тюрьмы он не смог взять с собой вещи, а только российские газеты, благодаря которым он скрасил время в аэропорту Даллеса в Вашингтоне.

Бут также рассказал, что Грайнер была позитивно настроена, во время обмена он пожелал ей удачи, она ответила, и протянула ему руку.

Также он поблагодарил за свое освобождение всех, кто поддерживал его и писал ему письма все эти годы.

Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.

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