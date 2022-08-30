Венгрия разрешила строительство ядерного острова АЭС «Пакш-2» при участии Росатома

Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешения на начало строительства реактора №5 и ядерного острова АЭС «Пакш-2», которая сооружается с участием Росатома, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«В прошлые выходные мы получили разрешение на строительство для вступления во вторую фазу проекта, а сегодня утром мы получили важное разрешение на начало строительных работ», – приводит ТАСС слова главы венгерского МИДа.

Сийярто уточнил, что Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на строительство реактора №5 и шесть дополнительных разрешений, необходимых для строительства так называемого ядерного острова – комплекса зданий и сооружений, предназначенных для эксплуатации и обеспечения безопасности станции.

По его словам, работа АЭС в Пакше не будет наносить вред окружающей среде и исключает риск радиоактивного загрязнения в случае внешних природных или человеческих воздействий, в том числе даже в случае падения крупного авиалайнера на корпус реактора.

Он также сообщил, что получено разрешение на строительство в Пакше нового завода, на котором будут изготавливаться материалы для сооружения АЭС. По его словам, выдача Управлением по атомной энергии разрешений на осуществление этого проекта дает возможность ввести в строй два новых энергоблока станции «Пакш-2», как и планировалось, к 2030 году.

Ранее в июле Сийярто после встречи в Стамбуле с главой Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что стороны рассчитывают начать сооружение двух блоков «Пакш-2» уже в сентябре. Он также отметил, что Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. В прошлом году стороны подписали соглашение о продлении срока действия российского госкредита еще на пять лет, до 2030 года.

В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в республике.

В этом году Россия продолжала поставлять для нее ядерное топливо самолетами через воздушное пространство Белоруссии, Польши и Словакии с ведома руководства ЕС. До начала российской военной операции на Украине оно перевозилось в Венгрию через украинскую территорию по железной дороге.