Эрдоган предложил решить на референдуме вопрос о хиджабах

Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба

Вопрос о ношении женщинами хиджаба должен быть вынесен на референдум, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Предложение о свободном ношении хиджаба поднял глава оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган призвал вынести этот вопрос на референдум, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган предлагал закрепить в конституции Турции право женщин носить хиджаб.

Долгое время в Турции свободное ношение хиджабов было запрещено. В 2010 году хиджаб разрешили носить в университетах, а в 2013 году – и в государственных учреждениях. Инициатором пересмотра отношения к хиджабу стала правящая Партия справедливости и развития.

Напомним, в городах Ирана прошли массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.

В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС.