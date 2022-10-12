Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии

Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62

Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.

Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».

Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против джавелинов, кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.

«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.

Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.

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