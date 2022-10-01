В США испугались изменений в поведении Байдена

Состояние президента США Джо Байден заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике, похожее на старческий маразм, ставит под вопрос возможность переизбрания в 2024 году, заявила колумнист The Washington Post Меган МакАрдл.

Журналист заявила, что Байден выглядит куда более медлительным, чем раньше, что проблема для политика.

По ее мнению, Байдену сильно повезло в 2020 году. Из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания оказалась сильно сокращена, в противном случае американцы бы раньше разглядели склонность кандидата к старческому маразму.

«Чем больше глава Белого дома будет встречаться с избирателями – а ему придется делать это для кампании в 2024 году – тем больше к нему будет вопросов насчет возраста», – подчеркнула МакАрдл.

Ранее поводом для беспокойства по поводу умственного состояния Байдена стала его попытка поговорить с конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе в августе.

Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.

Напомним, в начале августа супруга Байдена Джилл выразила беспокойство из-за самочувствия президента США после перенесенного COVID.