|
|
Посольство обвинило помощника Байдена в демонизации России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан демонизирует Россию и пытается уйти от неудобных вопросов о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявило посольство России в Вашингтоне.
Посольство указало, что Салливан выступил за расследование диверсий и не стал спекулировать на тему того, кто стоит за атакой. Однако, по мнению дипломатов, он «противоречит самому себе и элементарной логике», когда безапелляционно исключил причастность США и их союзников по НАТО, передает РИА «Новости».
Попытку Салливана перевести внимание на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны Москвы посольство назвало очередным примером голословной демонизации России. По словам дипломатов, Салливан продемонстрировал глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию, а также стремление манипулировать общественным мнением. Посольство заявило, что он хочет замести под ковер неудобные вопросы о том, кому же выгоден разрыв энергосвязей России и Европы.
Напомним, Салливан заявил, что нужно провести расследования прежде, чем власти США смогут возложить на кого-то ответственность за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако, по мнению Вашингтона, ни одна из стран НАТО не причастна к диверсиям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шарий поделился видео от прибывших на Украину американских военных
|
|
Блогер Анатолий Шарий опубликовал видеокадры с прибывшими на Украину американскими военными, которые сами делятся «крайне интересными и однозначными видео».
Как отмечает Шарий, американские военнослужащие просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео, с подписью «Мы уже здесь», также указаны теги #usarmy и #ukraine, отмечено в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что изначально Штаты даже опасались отправлять оружие из-за предупреждений о «законных целях», однако позднее, по словам Шария, поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего.
Ранее на западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале.
В начале марта инсайдерские источники Би-би-си отмечали, что спрос на наемников на Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо и заканчивая помощью в логистике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посольство России ответило на публикацию Newsweek о возможном ударе по Кремлю
|
|
Посольство в Вашингтоне прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству, выразив надежду, что «это чей-то бред».
В посольстве выразили надежду, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США, так как в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики, передает РИА «Новости».
Кроме того, в дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.
Специалисты подчеркнули, что рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам, так как любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы
|
|
Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».
«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.
Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.
При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.
«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.
«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.
Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.
В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.
«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.
«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен разрешил Киеву обстреливать освобожденные Россией регионы из оружия США
|
|
Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкена спросили, получал ли Киев инструкции от США по вопросу использования «на востоке Украины» поставленных странами Запада вооружений. Блинкен заявил, что США не признают воссоединение ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией и считают эту территорию украинской, передает ТАСС.
Как заявил глава Госдепа, у Киева «есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята». Киев может использовать американскую помощь «по всей стране так, как Украина сочтет нужным, чтобы защищать свою территорию и при необходимости возвращать ее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией
|
|
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стали результатом диверсии, но Вашингтон пока не в состоянии сказать, что именно случилось, заявил президент США Джо Байден.
Байден посетовал на то, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России. По его словам, США «начали помогать» союзникам усиливать охрану критически важной инфраструктуры. Из его высказываний также следовало, что США планируют позднее отправить на места ЧП водолазов, передает ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что, как полагают в Вашингтоне, взрывы были на глубине 70–80 метров, что требует определенного уровня оснащенности. По его словам, нужно провести расследования прежде, чем власти США смогут возложить на кого-то ответственность.
Как сообщил Салливан, по мнению Вашингтона, ни одна из стран НАТО не причастна к диверсии, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нарышкин предупредил о находящемся «на грани потери рассудка» Западе
|
|
Страны Запада могут предпринять любое неожиданное решение, многие западные лидеры находятся на грани, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Политический оппонент» России находится «на грани потери рассудка», от него можно ожидать любых неожиданностей, необходимо быть к этому готовым, заявил Нарышкин в передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбрег заявил, что Североатлантический альянс не признает присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России.
Главы МИД стран G7 сообщили в совместном заявлении, что не признают итоги референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение данных регионов в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией.
Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США против референдумов
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые члены Совбеза организации достигли дна, пытаясь принять резолюцию против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В пятницу США вынесли на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Документ с обвинениями в адрес Москвы подготовили Албания и США, передает ТАСС.
Как указал постпред России, ему не известны примеры того, чтобы СБ ООН когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совбеза. «Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?» – приводит слова постпреда РИА «Новости».
Небензя сказал, что некоторые из членов СБ нарушили приличия и достигли дна. Он заверил, что Запад может не рассчитывать на поддержку Россией резолюции против референдумов, которые были проведены в полном соответствии с международным правом. «Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим.. сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть для себя не сделала», – сказал Небензя.
В результате Россия наложила вето на проект резолюции. За резолюцию голосовали 10 стран.
Китай, Бразилия, Индия и Габон воздержались от голосования по проекту резолюции, передает RT.
В документе содержались обвинения в адрес России в организации якобы незаконных референдумов «в регионах Украины» и утверждалось, что действия Москвы не могут стать основой для изменения статуса четырех регионов. Авторы призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины». От России потребовали немедленно вывести силы с Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Польский министр Москва объявила о работе над законом по ограничению цен на газ
|
|
Ряд стран ЕС работают над законопроектом по ограничению цен на газ, проект представят Еврокомиссии, сообщила министр климата Польши Анна Москва.
Москва выразила надежду, что ЕС примет законопроект, над которым, в частности, работают Польша, Бельгия, Италия и Греция. К 11 октября они собираются подготовить предложения по оптовым ценам на газ, чтобы его смогли обсудить министры энергетики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В пятницу министры стран ЕС обсуждали возможность ограничить цены на импортируемый газ. Reuters сообщает, что за эту идею выступили не менее 15 сран, но некоторые государства, включая Германию, были против. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что такой шаг будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок.
Как сообщил братиславский телеканал ТА3, словацкий премьер Эдуард Хегер выразил недовольство мерами по урегулированию цен на энергоресурсы, одобренными в пятницу в Брюсселе: «Мы настаиваем на том, чтобы налог, взимаемый с непропорционально больших прибылей, перераспределялся между странами ЕС в соответствии с их потреблением. При подобном перераспределении, например, по численности населения, Словакия получила бы 1,5 миллиарда евро из ожидаемого сбора налога в масштабах ЕС, в то время как утвержденное предложение составит всего 115 миллионов евро». Он сообщил, что разработан «план Б», по которому «электроэнергия, произведенная в Словакии, не пойдет в закупившие ее страны», ее «отдадут гражданам и фирмам» Словакии.
Напомним, Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цена газа в Европе выросла до 2,1 тыс. долларов за кубометр
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в пятницу поднялась до 2100 долларов за тысячу кубометров на фоне сообщений об отзыве экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока» – компании South Stream Transport B.V., следует из данных лондонской биржи ICE.
Согласно информации, общий рост стоимости газа с начала дня составляет 10%, поднявшись до 2100 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.
Также стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2087 долларов за тысячу кубометров, или 205,995 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, стоимость газа в Европе начала быстро расти после заявлений Газпрома в отношении «Нафтогаза Украины», рост составил 20% и более. Октябрьские фьючерсы по индексу самого крупного европейского хаба TTF открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров.
Представитель Газпрома Куприянов оценил ситуацию с «Северными потоками»
В трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» находилось около 800 млн кубометров газа – это потребление Дании за три месяца, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в СБ ООН. Позднее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, чья страна председательствует в СБ, не дал выступить Куприянову с ответным словом.
Как указал Куприянов, имеющиеся данные позволяют с уверенностью говорить, что нарушение герметичности стало следствием физических повреждений. Оба газопровода в момент аварии были готовы к работе, хотя поставки по ним не осуществлялись, передает ТАСС.
Куприянов сообщил, что Газпром начал искать способы восстановить работоспособность системы, это сложная техническая задача, сроки ее выполнения оценить не представляется возможным, сейчас требуется физически обследовать места повреждений.
Он назвал ситуацию беспрецедентной, указав, что Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Куприянов подчеркнул, что Россия и Газпром потратили огромное количество сил и средств на эти газопроводы.
После того, как сделали заявления представители всех стран в СБ, участники заседания имели право на ответное выступление. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Куприянов хочет прокомментировать слова предыдущих ораторов.
«У меня не было намерения давать вновь слово, но, если главный собственник компании Газпром хочет вновь взять слово, я могу его дать», – сказал де Ривьер. Но когда Куприянов начал говорить по видеосвязи, де Ривьер заявил: «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации».
Небензя попросил дать слово Куприянову, так как не может выступать от имени Газпрома. Де Ривьер сказал: «если хочет высказаться собственник «Газпрома», то он может это сделать, если нет – заседание закрывается».
Небензя заявил, что «оценил иронию». «Но честно скажу, мы содействовали, конечно же, участию представителя Газпрома в заседании. Но он попросил слово не потому, что мы являемся собственником, а потому, что он с нами связался», – сказал Небензя. В ответ де Ривьер закрыл заседание, так и не дав выступить Купринову с ответным словом.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Politico: Заявление Зеленского стало сюрпризом для Байдена
Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Джо Байдена, сообщили источники.
Politico отмечает противоречивое отношение в США к членству Украины в НАТО. Это объясняется, в частности, тем, что американцам придется защищать любого члена НАТО в случае вооруженного конфликта. Как пишет Politico, Киев хочет получить такие гарантии безопасности, но в США многие обеспокоены перспективой войны с Россией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Newsweek счел вступление Украины в НАТО худшей идеей в истории
Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться вступления страны в НАТО являются худшей идеей за всю мировую историю, заявил обозреватель Newsweek Джейсон Филдс.
Филдс считает, что вступление Украины в НАТО спровоцирует войну, подобной которой человечество не видело – «бесчисленные войска, потоки танков и заслоненное военными самолетами небо». «И это в лучшем случае», – приводит его слова ТАСС.
По мнению Филдса, после этой войны от человечества мало что останется, так что позволить Украине вступить в НАТО – «это безумие». Однако он считает НАТО стороной конфликта, поскольку альянс поставляет Украине вооружения, хотя у них и нет формального союза.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Японский министр Нисимура сообщил о росте цен на электроэнергию в 30%
|
|
В Японии за год тарифы на электроэнергию для бытового использования выросли примерно на 20%, для промышленного – на 30%, весной плата может подняться еще на 20–30%, сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
На слушаниях в одной из комиссий нижней палаты парламента Нисимура пояснил, что тарифы растут из-за роста расходов на импорт СПГ и угля. Власти, по его словам, работают над шагами, которые позволят смягчить шок, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».
Глава японского правительства Фумио Кисида на заседании кабмина велел подготовить конкретные меры по сдерживанию инфляции, повышению зарплат и расширению инвестиций.
«Никкэй» со ссылкой на данные опроса руководителей более 100 крупнейших частных корпораций страны сообщает, что число пессимистических оценок ситуации в глобальной деловой конъюнктуре впервые за последние два квартала превысило в элите бизнеса количество оптимистов. Пессимистов стало больше на 12 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом. Сейчас свыше 31% заявили об ухудшении ситуации, об улучшении заявили 15% (на 19 процентных пунктов меньше, чем в июне). Остальные респонденты не увидели резких изменений в конъюнктуре.
Главы ведущих корпораций объясняют рост пессимизма повышением глобальных цен на ресурсы и ухудшением условий доступа к кредитованию в США и ЕС. Более 80% опрошенных обеспокоены также угрозой военного конфликта в зоне Тайваня.
Напомним, рекордный рост оптовых цен был зафиксирован в Японии еще в апреле. Госдолг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг рекордного значения – 1 241,3 трлн иен (более 9,5 трлн долларов).
Помощник Байдена оценил вероятность выбора Россией «темного пути»
США не видят признаков неминуемого применения Россией ядерного оружия, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан прокомментировал указание президента России Владимира Путина на то, что США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие и создавшая прецедент. По словам Салливана, есть риск, что Путин рассмотрит возможность применения ядерного оружия передает ТАСС.
Как заявил Салливан, есть четкое понимание, каковы будут последствия, США напрямую обсуждали это с Россией, объясняя, какие решительные меры будут приняты, если Москва «пойдет по этому темному пути».
В пятницу на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий Путин напомнил, что США стали единственной страной в мире, дважды применившие ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки.
Песков заявил о продолжении тока газа в «Турецком потоке»
Отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V., оператора «Турецкого потока», по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и страны Европы, не влияет на функционирование газопровода, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, такое решение не влияет на его функционирование, то есть ток газа идет, передает РИА «Новости».
Как ранее отметил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы. По его мнению, если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Владимир Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.