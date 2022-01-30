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МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым
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Министерство иностранных дел Словакии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок на Украину, сообщило News Agency of the Slovak Republic. МИД Словакии также призвал воздержаться от поездок в Крым.
«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться», – приводит ТАСС цитату из рекомендации внешнеполитического ведомства Словакии. Там отметили, что поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в неотложных случаях. МИД Словакии также призвалграждан воздержаться от поездок в Крым.
Напомним, в пятницу премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте после переговоров в Братиславе предложили усилить восточное крыло НАТО, если ситуацию вокруг Украины не удастся урегулировать дипломатическим путем. Днем ранее стало известно о планах Британии разместить боевые подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом глава МИД Германии заявила, что НАТО «на данный момент» не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы, однако отметила, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Лондон пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
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Разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов», заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать – расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкциями», – заявила Трасс, добавив, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
«Это будет непросто для России», – уточнила Трасс.
Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
По ее словам, Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», – добавила Трасс.
Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
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Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В пятницу источники The Wall Street Journal сообщили, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.
До этого сообщалось, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
Напомним, Минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
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Украина впервые в истории запустила в работу все 15 энергоблоков АЭС
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Украинский «Энергоатом» в воскресенье утром подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.
«30 января 2022 года в 05.45 энергоблок № 4 Ровенской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», – сообщается на сайте НАЭК.
Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме. Отмечается, что впервые за всю историю атомной энергетики Украины «Энергоатом» работает со всеми пятнадцатью энергоблоками одновременно.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что из-за высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
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Трамп назвал причины кризиса вокруг Украины
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Россия может взять под контроль Украину, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас). По его словам, причинами кризиса на Украине является мягкая политика Джо Байдена и его уступки в Европе.
Он заявил, что глава американского государства Джо Байден, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер продемонстрировали «фиглярство высшей пробы».
По словам Трампа, в США «инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются». «Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите ее, вам понравится», – приводит его слова ТАСС.
Трамп заявил: «Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?». Он сказал, что в период его президентства Россия «даже не мечтала об этом, не осмелилась бы это сделать». Трамп заявил, что у него с главой российского государства Владимиром Путиным «были хорошие отношения», хотя Путин «не был рад» тому, что Трамп, как заявил сам экс-президент, «разрушил сделку» по строительству газопровода «Северный поток – 2».
Экс-президент США прокомментировал разговор Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским: «Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок». «Президент Украины вроде бы говорил ему: «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» – приводит РИА «Новости» слова Трампа.
Трамп напомнил, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ. По его мнению, «большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами». Другие страны решили, что «им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями», пусть «все делают тупые американцы», сказал Трамп. Он добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Трамп считает, что некомпетентность Байдена создает угрозу Третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Он заявил, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».
Кроме того, он заявил, что «все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас» для американцев – «не украинская, а американская граница». Он посетовал, что США ничего «не делают по этому поводу – впускают людей и понятия не имеют, кто они такие».
В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
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Президент Хорватии отказался извиняться перед Украиной
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Над Украиной издеваются бюрократы из Брюсселя; самому Киеву нужно разговаривать с Донбассом, а не идти на конфронтацию с Россией, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
Миланович полдчеркнул, что «Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно». Киев, по его словам, «ничего не получил от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды». Миланович отметил, что он не хочет «кого-то обидеть» и что «не является ни недругом Украины, ни другом России». «То, что они - коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTL.
Как заявил Миланович, у Украины «есть проблемы», которая страна «должна начать решать». В частности, «с сепаратистами, которых не признала и Россия», Киеву следует «продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать».
«А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой – Россией, это вам не Сербия. И кто бы их к этому не подстрекал – он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно», – заявил он, добавив, что владеет русским языком, наблюдает годами за ситуацией на Украине и у него нет «ни любви, ни ненависти к ней».
При этом Миланович указал, что «Украина прославляет «героев» Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев», например, Степана Бандеру.
«Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона», – сказал он. По его мнению, «национальные герои части Украины также плохи как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй Мировой войне)». «Бандера и его соратник Роман Шушкевич, или как его зовут – на почтовых марках», сказал президент Хорватии.
Он отметил, что есть серьезные проблемы, и когда речь идет о страхе и неврозе, который привел к сепаратизму и Крыму, тогда «на вещи надо смотреть по-другому». По его словам, «над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами». Киеву «продают туман, обещают некий ассоциированный статус». При этом «страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово». «Это успех европейской и брюссельской политики?» – заявил он.
Миланович также ответил на критику со стороны премьера Хорватии Андрея Пленковича: «Пленкович пусть извиняется. Он ведет себя как украинский агент. А я – как президент Хорватии. Это огромная разница. Я не снюхался с русскими. Я никогда там не был с рабочим визитом, ни разу не попил кофе с российским послом».
Миланович сказал, что «не собирается извиняться», а Пленковича назвал «обычной пешкой, которая идет туда, где ей не место». «Он это делал и во время (экс-президента Хорватии) Колинды Грабар-Китарович, которая пыталась, когда украинская власть не была еще такой милитаристски настроенной, что неразумно, это не Сербия, а Россия с другой стороны. Так, Грабар-Китарович пыталась дипломатическим тоном выстроить нечто с Россией, а Пленкович – наоборот», – сказал Миланович.
Президент считает, что не только он, но и хорватское правительство оказалось на странице «Миротворца». «Потому что оно (правительство) имеет слишком близкие отношения с Советским Союзом, о боже, с Россией. Недавно там был и (глава МИД Гордан) Грлич-Радман, который везде представляется как министр иностранных дел и говорит, что я не представляю государство, а он представляет. Мелкий слуга Пленковича, он был в Москве у (главы МИД России Сергея) Лаврова и пригласил (президента России Владимира) Путина в Хорватию», – заявил он, призвав власти Украины «привести в порядок экстремистский сайт».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.
Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям. Премьер извинился перед Киевом за слова президента и назвал их чушью. Киев заявил, что «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем». Миланович попал в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».
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Кандидат в президенты Франции сочла правомерными претензии России к НАТО
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Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс в эфире телеканала France 3 заявила, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной.
«Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза», – цитирует ее РИА «Новости».
Кроме того, она приветствовала диалог между Францией и Россией.
«Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы. Вместе с тем надо быть очень твердыми в этом диалоге. Границы Украины неприкосновенны, и мы должны их защищать, поскольку Франция сегодня в НАТО – альянсе, который будет защищать суверенные государства, находящиеся у его границ», – добавила Пекресс.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс может придерживаться пророссийских взглядов, как и другой кандидат в президенты Франции – основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур.
Согласно соцопросу Ipsos-Sopra Steria, Пекресс занимает третье место в предвыборной гонке. На втором месте расположилась лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а на первом – действующий президент Эммануэль Макрон.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
МИД России в декабре 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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СМИ рассказали о жизни супруги Януковича в Севастополе
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Супруга экс-президента Украины Виктора Януковича живет в Севастополе, владеет сетью магазинов «Меркурий» и кинотеатром «Мир кино», сообщили украинские СМИ.
По данным издания Cтрана.ua, в числе официальных учредителей предприятий Людмила Янукович не значится, однако в городе считается, что именно она владеет сетью магазинов и кинотеатром.
Основным видом деятельности ООО «Меркурий» является розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами и табачными изделиями.
«Во время ковидных ограничений «выстрелила» доставка. Затариваешься на 2500 рублей, привозим бесплатно. Если клиент живет далеко, то такса от 150 рублей и выше. Поскольку клиенты наши – люди обеспеченные, вопросов не возникает. Да, серьезный контроль, высокие требования. Немного, зато стабильно платят, оформление официальное. Иногда есть скидки на продукцию. Зарплата обычного продавца стартует от 25 000 рублей, в овощном, молочном отделе и кулинарии повыше – с 30 тысяч. Но текучка кадров постоянная. Нужны уборщица, охранник, грузчик», – рассказал один из сотрудников магазина.
Также отмечается, что супруга экс-президента Украины бывает на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя, где похоронен сын Януковичей Виктор, который в 2015 году утонул на Байкале, провалившись под лед. Участок огорожен высоким забором, могила под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.
Ранее СМИ со ссылкой на политтехнолога и блогера Владимира Петрова сообщили, что Людмила Янукович якобы умерла. Официального подтверждения этой информации не было. Позже представитель Януковича опроверг эту информацию.
Напомним, Людмила Настенко (в замужестве – Янукович) родилась в 1949 году. Работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году стала широко известна после речи в адрес Виктора Ющенко.
Она занималась благотворительностью, оказывала помощь детским домам. В начале 2000-х также помогала шахтерским организациям Украины. После событий 2014 года она переехала в Крым, в поселок Отрадное.
В 2017 году Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой Людмилой после 45 лет совместной жизни и живет с другой женщиной.
Секретные документы перевезли из Киева на запад Украины
Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, сообщили чиновники на условиях анонимности.
Washington Post пишет, что документы перевезли «в безопасные места на западе страны». Издание считает это одним из «внешних проявлений» подготовки властей Украины к эскалации ситуации. При этом, как заявляет Washington Post, западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что не видит свидетельств большей эскалации, передает РИА «Новости».
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В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
Киев пожаловался на «экономические страдания» из-за паники на Украине
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Украина уже страдает экономически из-за паники по поводу якобы обострения ситуации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», – пояснил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vice.
По его словам, рынки и люди должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».
Кулеба добавил, что некоторые западные союзники из-за «недостатка политической воли» не так активно помогают Украине, как могли бы. Однако министр воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны.
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Ранее сообщалось, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала другого информационного пространства 12,5 млрд долларов вывели с Украины. Украина не может справиться с такими вызовами, из госрезервов стабилизируется национальная валюта, поэтому это очень дорого стоит для Украины.
В пятницу украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности. При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Напомним, что в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Боррель рассказал, кто может заменить российский газ
Евросоюз надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель полагает, что сокращение или даже остановка поставок газа из России в ЕС может произойти в случае провала переговоров по безопасности в Европе. «Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Канаде объяснили перемещение своих войск на запад от Днепра
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Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны, сообщает газета Globe and Mail.
«Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», – рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».
При этом она заявила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.
Несколько недель назад в зарубежных СМИ появились сообщения, что минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения как «часть усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства». Также спецназ должен был обеспечить безопасную эвакуацию канадских дипломатов.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами
Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко ответила главе партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, который усомнился в возможном «российском вторжении» на Украину.
«Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?», – написала Крамон в Twitter в ответ на его слова, сообщает РИА «Новости».
Ранее Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику. По его словам, «три, четыре, пять точных дат («вторжения») прошли, (...) это просто запугивание людей», украинцы это понимают
Между тем сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Британцы призвали не защищать Украину
Читатели газеты Daily Express призвали не связываться с Москвой после того, как издание сравнило численность армии России и стран НАТО.
Автор публикации Лайам Дойл написал, что по суммарной численности войск Россия из членов НАТО уступает только США. В ее составе служат около 1,154 млн человек, а вместе с резервистами – около 1,4 млн, отмечает он. Вооруженные силы США же насчитывают 1,346 млн военных, в резерве находятся около 800 тыс. солдат, передает РИА «Новости».
В статье указывается, что следом за США идут Турция (445 тыс. военных), Франция (208 тыс.) и Германия (189 тыс.). А общая численность войск 30 государств-членов НАТО составляет от трех с половиной до пяти млн военных.
Комментаторы на сайте раскритиковали журналиста за статью, указав на неполноту сравнения, а также напомнили, что Украина не входит в НАТО, и у альянса нет обязательств защищать ее.
«Действие Статьи 5 Устава НАТО не распространяется на Украину», – написал Sir Realist. Также он заявил, что в случае войны Россия не сможет победить НАТО, так как страны альянса также обладают ядерным оружием.
Azriel ответил читателю, что у НАТО нет гиперзвукового оружия, а также указал, что российские зенитные ракеты превосходят американские аналоги. Кроме того, пользователь указал на отсутствие единства внутри НАТО относительно возможного военного противостояния с Россией: так, Болгария и Хорватия уже отказались воевать за Украину.
Mikey6195, в свою очередь, также заявил, что союзники США по альянсуне захотят участвовать в военном конфликте.
REDTOON1892 указал на то, что численность армии играет не столь важную роль по сравнению с ее оснащением.
Читатель уверен, что войны не будет, потому что все стороны понимают ее последствия.
Ранее оппозиция на Украине заявила, что запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
Посольство США предложило американцам пути эвакуации с Украины
Посольство США в Киеве повторно обратилось с призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в стране, предложив им поехать в соседние с Украиной страны, сообщили в американском посольстве.
«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса», – приводит ТАСС сообщение посольства.
Американская дипмиссия предложила своим гражданам поехать в соседние с Украиной страны, такие как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. При этом посольство не рекомендует въезжать в Молдавию через Приднестровье, так как в этом случае у дипмиссии будет «ограниченный доступ» и она не сможет обеспечить полноценную помощь гражданам.
Ранее в среду посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В понедельник Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Позже американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Соединенных Штатов уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение».
Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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ЕС захотел лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций»
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Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге.
«В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», – приводит слова главы дипломатии Евросоюза ТАСС.
«Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Россия в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Обещанные США санкции против России сочли угрозой для мировой экономики
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Санкции, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы, могут вызвать «финансовую панику» и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишут СМИ США.
Авторы статьи в New York Times заявили, что санкции, которые США пригрозили ввести в случае «вторжения» России на Украину, могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, под угрозой окажется стабильность мировой финансовой системы. В числе последствий санкций называют высокую инфляцию, крах фондового рынка и другие «формы финансовой паники».
От санкций пострадают американцы – «от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», говорится в статье. При этом сама Россия, по мнению авторов, может принять контрмеры, например, «ограничить поставки газа в Европу». Обозреватели раскритиковали риторику США, указав, что прежде никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская, передает РИА «Новости».
Напомним, администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового сектора. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников.