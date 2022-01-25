В Кремле оценили заявления Кадырова об Украине

Основы внешней политики России, в том числе Чечни как ее части, формирует президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям на Украине.

«Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», – передает его слова РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, Песков объяснил у него, как и у любого гражданина России, есть право выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента.

«Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений», – сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявления Кадырова о том, что Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 млрд рублей в год, а без этих денег регион не продержится и «трех месяцев». Он оценил инфестиционный потенциал Чеченской республики.

«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит ещё наверстывать недоработки», – сказал Песков.

Ранее Кадыров заявил, что если бы был вместо президента, то давно «забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок».