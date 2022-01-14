Российские эксперты обсудили события в Казахстане

Политический кризис в Казахстане стал попыткой перехвата протеста со стороны различных сил как внутри страны, так и за ее пределами, нацеленных на насильственную смену власти и реализацию нового типа «цветного» сценария, к такому выводу пришли российские ученые и эксперты.

В рамках круглого стола «Попытка государственного переворота в Казахстане 2022: причины, акторы, технологии, геополитические и общественно-политические эффекты» эксперты отметили, что к сегодняшнему дню ситуация в республике нормализовалась, во многом благодаря поддержке России и эффективности работы ОДКБ, говорится в сообщении на сайте Ассоциации независимый общественный мониторинг.

Председатель НОМ член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил необходимость более активного включения экспертных институтов в мониторинг, прогнозирование и оценку возможных рисков на постсоветском пространстве.

«В Казахстане должна произойти серьезная перезагрузка всех ветвей власти для решения накопившихся проблем. Стоит говорить о расширении спектра организаций, которые были бы привлечены к объективному анализу ситуации в республике. Со стороны Ассоциации НОМ, партнерских экспертных и правозащитных НКО будет продолжен мониторинг происходящего, прежде всего с точки зрения защиты прав человека. Особое внимание мы будем уделять соотечественникам и россиянам, находящимся в республике», – подчеркнул правозащитник.

Казахстанский кризис продемонстрировал большое число проблем, существующих во многих странах постсоветского пространства. Они связаны с развитием политических институтов и состоянием экономики.

«В определенный момент в Казахстане произошел «перехват» протеста. Изменились его география, участники, а также методы и конечные цели. Вместо борьбы граждан страны за свои социальные и экономические права весь мир увидел вооруженных боевиков, хорошо подготовленных и организованных, действия которых были направлены на захват крупнейших городов страны и совершение государственного переворота с возможным в дальнейшем уничтожением самой казахстанской государственности», – подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперты неоднократно отметили схожесть стратегий и технологий организации протеста в Казахстане с событиями «цветных» революций на постсоветском пространстве. При этом у местного протеста есть свои особенности.

«Мы увидели высокую скорость масштабирования протеста: от локального, охватывающего преимущественно западные территории – к общенациональному; скорость конверсии репертуара протеста от социально-экономических требований – к политическим; скорость трансформации характера действий: от «мирного» протеста – к откровенному бандитизму, мародерству и терроризму. Такие скорости масштабирования и переформатирования протеста свидетельствуют о его подготовленности и управляемости. В данном случае «мирный» протест дает старт и становится ширмой для действий десятков тысяч боевиков», – сказала директор Центра политических исследований Финансового университета Елена Бродовская.

«Тонкость ситуации в 2022 году заключается в том, что президент Токаев, в том числе, под влиянием консультаций с лидерами стран ОДКБ и, прежде всего, с Россией, провел водораздел между протестующими и террористами. И это крайне важно для оздоровления ситуации в стране. Именно Россия и ее национальный лидер – В.В. Путин предотвратили скатывание кризисной ситуации в Казахстане в гражданскую войну» – заметила Бродовская.

Очевидно, что события в республике стали очередным испытанием на прочность российского влияния в регионе и новой точкой политической напряженности у границ нашей страны. Такую позицию высказал сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Владимир Лукушин.

По мнению исполнительного директора Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцента МПГУ Никиты Тюкова, нам еще предстоит оценить, насколько протестные акторы, разогревавшие события в Казахстане и вокруг него пытались воздействовать на российскую аудиторию.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Анна Домбровская заметила, что расширение охвата и доступности популярных социальных сетей открыло новые возможности для внутренних и внешних сил, нацеленных на насильственную смену власти. «Фактически, мы имеем дело с динамичным перехватом общественных инициатив и требований для достижения собственных политических целей», – отметила эксперт.