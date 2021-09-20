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Талибы приказали сидеть дома работающим на «мужских» должностях женщинам
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Женщины, работающие в системе городского хозяйства Кабула на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.
По его словам, в городском хозяйстве работают 2,9 тыс. человек. Из них 27% женщины, которые трудятся, в том числе в администрациях районов, в строительной и инженерной сферах.
«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах – там, куда мужчинам нельзя», – передает РИА «Новости» слова мэра.
Кроме того, по его словам, в районных и в центральном офисе есть женщины-служащие, которых нельзя заменить мужчинами: они работают в сфере электроэнергетики и строительства.
«Но относительно должностей, которые другие (мужчины) могут занимать, мы сказали им (женщинам) оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться», – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что движение «Талибан*» упразднило в Афганистане министерство по делам женщин и заменило его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.
Кроме того, талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.
До этого талибы* призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, в воскресенье афганские активистки вышли на митинг за права женщин в Кабуле.
Талибы изменили систему управления в Афганистане
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Движение «Талибан*» (запрещено в России) издало временный закон для Афганистана, согласно которому официальной религией страны установлен суннитский ислам ханафитского мазхаба, а языки – пушту и дари, узбекский язык был лишен специального статуса.
Также в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. При новой власти представители Национальной ассамблеи Афганистана они ее лишаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Отмечается, что «день независимости от британцев, русских и американцев» станет праздником.
Ранее талибы* упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.
Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Семья погибшего афганского футболиста потребовала привлечь к суду пилотов ВВС США
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Семья 17-летнего афганского футболиста Зеки Анвари, который разбился насмерть в результате падения с шасси взлетающего самолета ВВС США во время эвакуации из Международного аэропорта Кабула, требует привлечь к суду пилотов.
По словам членов семьи, Зеки жил футболом, участвовал во многих международных соревнованиях, знакомые и друзья его любили и уважали, передает агентство Anadolu.
«Брат участвовал во многих матчах и в Афганистане. А его любимой командой была «Барселона». Из футболистов болел за Месси и Неймара. Пытался повторить финты аргентинца и называл себя тоже Месси», – сказал брат погибшего Мухаммед Насыр Анвари.
Отец Зеки Анвари рассказал, что его сын несколько раз попадал в больницу из-за своей любви к футболу.
«Он просто обожал футбол. Даже несколько раз разбивал на матчах нос и ногу. Мы просили его не ходить на футбол, но он не слушался», – добавил Гаджи Гулам Гавс Анвари.
Зеки учился в 12-м классе, мечтал поступить на экономический факультет за рубежом и уехать из Афганистана. Мальчик помогал семье и в их собственном магазине аксессуаров для телефонов.
Близкие Зеки уверены, что пилотов американского самолета следует привлечь к суду, поскольку они взлетели, несмотря на то, что на шасси и крыльях воздушного судна были люди.
«В этом инциденте виноваты пилоты. Самолет ведь не автомобиль. Разве пилоты не видели, что происходит? Везде есть камеры. Нам известно, что на крыльях самолета было свыше 20 человек. Мы требуем привлечь пилотов к суду», – пояснил брат погибшего.
По его словам, у семьи нет к США иных претензий, к примеру, о денежной компенсации.
Напомним, что давка и паника произошли в аэропорту Кабула 16 августа. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Позже было установлено, что человеческие останки, найденные в отсеке для шасси, прилетевшего из Кабула транспортного самолета C17A США, принадлежат футболисту афганской молодежной сборной Заки Анвари.
Американцев возмутил «ошибочный» удар военных США по Кабулу
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Читатели сайта телеканала Fox News раскритиковали действия американской армии, нанесшей удар по мирному населению в Афганистане, они обвинили в произошедшем действующую власть и призвали к жестким мерам против причастных к инциденту.
Пользователь с ником tjg1 написал, что «после убийства 13 американцев администрация (президента США Джо) Байдена так хотела «что-то сделать», что они использовали дрон, чтобы атаковать первую попавшуюся им машину», а после солгали, что убили террористов ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД). Это, по его словам, «ужасный конец постыдного оставления афганцев», передает РИА «Новости».
«Очень печально наблюдать, насколько ненадежными стали наша разведка и наше правительство. Я больше не верю никому из представителей власти. (...) Я люблю свою страну и своих соотечественников-американцев, но наше руководство подводит нас снова и снова. Похоже, они не видят реальной угрозы своему положению, а раскаиваются в лучшем случае неискренне», – посетовал goingnutsincali737.
«Нет, это не было трагической ошибкой! Это было предсказуемо, поскольку Байден оказывал давление с целью получить какую-то хорошую «тему для разговора» после разгрома в Афганистане!», – возмутился SamInTacoma.
«Этот удар нанесли чисто по политическим мотивам. Администрация Байдена думала, что это отвлечет внимание от ужасно проведенного отступления (из Афганистана). Думаю, из-за этого инцидента Байдена пора отправить в Гаагу, чтобы судить по делу о военных преступлениях», – считает GatedFox.
«Уровень некомпетентности, который мы наблюдаем, поистине поражает. Хуже этого они ничего не могли сделать», – написал Reissued.
«И все еще никаких увольнений, понижений в должности и даже выговоров. Никакого стыда. Никакой ответственности. Извинения не вернут к жизни семерых детей и трех взрослых», – заключили читатели.
Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщила, что в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.
СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.
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США признали убийство детей в Кабуле
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В результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, включая семь детей, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, извинившись за «ошибку».
Маккензи сообщил, что «расследование и межведомственный анализ убедили» его, что «не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара». Пентагон считает маловероятным, что БПЛА смог уничтожить лиц, связанных с террористической организацией «Исламское государство*».
Генерал выразил «глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб». По его словам, «это была ошибка». Он добавил, что несет полную ответственность за случившееся «и его трагический исход», а также сообщил, что Пентагон «рассматривает возможность репарации в связи со случившемся», передает РИА «Новости».
Как заявил Маккензи, «вероятно, удары в Афганистане в будущем будут осуществляться по более высоким стандартам». «Это вопрос политического, а не военного характера. Однако я не считаю, что вы должны делать какие-либо выводы относительно наших возможностей наносить удары по целям ИГ* в Афганистане в будущем, основываясь на данном инциденте», – заявил он, заверив, что действия США «не были основаны на информации» от движения «Талибан*».
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара. Он сказал, что США «постараются извлечь уроки из этой ужасной ошибки». По словам министра обороны США, «ни одна армия мира не работает усерднее над тем, чтобы избегать жертв среди гражданского населения». Остин заявил: «Когда у нас есть причины полагать, что мы отняли невинную жизнь, мы расследуем это и, если это правда, признаем. Но мы также должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения – вне зависимости от обстоятельств, разведданных или давления, в условиях которого мы работаем».
Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей. СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.
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Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана
Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.
Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС.
Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами».
«Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер.
Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры
США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС).
Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС.
Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин.
Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Джонсона сочли неспособным справиться с COVID и афганским кризисом одновременно
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Правительство Великобритании «не в состоянии решать два кризиса одновременно», говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов.
Глава комитета Маргарет Бекетт заявила, что COVID-19 и Афганистан «вскрыли слабость структур Совета национальной безопасности». Усилия медиков и военных, по ее словам, «не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности», передает ТАСС.
В докладе указывается, что из-за коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Парламентарии считают «серьезной ошибкой» такой переход к «ситуативным встречам и импровизациям». Подчеркивается, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно», доказательством чего стала эвакуация из Афганистана. В докладе говорится о «системном сбое».
Парламентарии заявили, что «в новых условиях» глава правительства Великобритании Борис Джонсон «будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур». Депутаты полагают, что «это шаг назад», ведущий к более «небрежному подходу к национальной безопасности».
В ответе официального представителя премьера сказано, что «основная цель правительства», по мнению Джонсона – «обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому». В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.
Напомним, главу МИД Британии Доминика Рааба перевели на должность министра юстиции. Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании.
Талибы упразднили министерство по делам женщин
Движение «Талибан*»(запрещено в России) упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам, сообщило агентство Khaama Press.
Новое министерство будет заниматься призывом, ориентацией, повелением благого и предосудительного. Отмечается, что талибы* уже изменили вывеску с названием на здании министерства, передает РИА «Новости».
По словам одного из сотрудников министерства по делам женщин, талибы пускали на работу только мужчин. До этого талибы обещали выработать правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности.
Ранее, талибы (движение запрещено в России) решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Путин и лидер Финляндии обсудили Арктику и Афганистан
Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента.
Указывается, что кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, «президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС», передает РИА «Новости».
Лидеры также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.
Ранее Россия решила провести военную инспекцию в Финляндии.
И. о. главы МО Нидерландов ушла в отставку после критики эвакуации из Афганистана
Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд ушла в отставку после вынесенного ей вотума недоверия из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Такое решение было принято на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), членом которой является Бейлевельд.
Накануне получившая вотум недоверия от нижней палаты парламента и.о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что вне зависимости от результатов голосования останется на посту министра обороны, передает РИА «Новости».
Ранее нидерландская газета Volkskrant сообщала, что правительство Нидерландов несколько месяцев игнорировало экстренные запросы посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей. Сообщается, что посольство еще с весны прошлого года предупреждалл, что нужно срочно подготовиться к эвакуации, в случае если «Талибан*» (движение запрещено в России) захватит власть в Афганистане.
Но правительство Нидерландов до последней минуты откладывало решение об эвакуации афганских сотрудников дипмиссии. Помимо сотрудников посольства в Афганистане по-прежнему остаются и другие афганцы, работавшие на Нидерланды, в том числе переводчики.
Ранее и. о. главы МИД Нидерландов уволили из-за плохой организации эвакуации из Кабула
До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона.
Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России).
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Совбез ООН продлил на полгода миссию в Афганистане
Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении миссии в Афганистане на полгода, после чего возможна корректировка мандата.
Мандат миссии остается в результате, в основном, прежним, однако в следующие полгода возможна его корректировка, передает ТАСС.
Ранее генсек ООН призвал исключить некоторые санкции в отношении талибов. Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Несколько человек пострадали в результате взрывов в Кабуле
Два взрыва прогремели в Кабуле, в результате одного из них есть пострадавшие, заявил источник в силах безопасности города.
Источник сообщил, что первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие, передает РИА «Новости».
Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района, о пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Афганские активистки вышли на митинг за права женщин в Кабуле
Афганские активистки собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, упраздненного движением «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России) на акцию в защиту своих прав.
«Активистки, выступающие за права женщин, собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, которое не было включено в список министерств, объявленный временным правительством», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.
Ранее сообщалось, что движение «Талибан*» упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.
Кроме того, талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Узбекистан предложил разморозить афганские активы за рубежом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил разморозить активы Афганистана в зарубежных банках для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.
«Следует рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках», – передает РИА «Новости» слова Мирзиеева на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе.
Мирзеев считает, что эта мера позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, продолжить содействовать этой стране в решении социальных проблем.
Мирзиеев также предложил странам ШОС развивать диалог с новыми властями Афганистана.
«Сегодня в этой стране сложилась новая реальность. К власти пришли новые силы. Это уже совершившийся факт. В этой связи необходимо выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны». – сказал Мирзиеев.
По его словам, важно достичь широкого политического представительства всех слоев афганского общества в государственном управлении.
«Не допускать возможного роста экстремизма и радикальной идеологии, использования Афганистана для подрывных действий против сопредельных государств», – отметил президент Узбкеистана.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).
Генсек ООН призвал исключить некоторые санкции в отношении талибов
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).
Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить «Талибан*» из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: «Конечно,... странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но, в любом случае, я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты», передает РИА «Новости».
Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. «Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с «Талибаном». Так что, я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи», – подчеркнул он.
Гутерреш заявил также, что планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.
«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе - не могу сказать сейчас точно (в какой день – прим. ВЗГЛЯД), но она уже внесена в мою программу», – сказал Гутерреш.
Лавров будет возглавлять российскую делегацию – ожидается, что он выступит на общих прениях недели высокого уровня 25 сентября. В данный момент планируется, что он примет участие в работе сессии в очном формате, а также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.