|
|
Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 700 долларов за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 701,5 доллара за 1 тыс. куб. м, или 57,35 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила рекорд накануне, 9 сентября, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Напомним, 10 сентября строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено. Поставки по «Северному потоку – 2» планируется начать в начале октября.
Путин указал на выгоду от долгосрочных контрактов с Россией на поставку газа
|
|
Учитывая нынешние рекордные цены на газ, те, кто заключил с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал на высокие цены на газ на свободном рынке в Европе, вызванные действиями Еврокомиссии. Президент сказал: «А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть». Эту цену, как отметил Путин, «никто не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко», передает РИА «Новости».
Президент России подчеркнул, что «по долгосрочным контрактам, и по нашему принципу ценообразования Газпром не продает по такой цене». Поэтому те, кто «согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты смогут только руки потирать и ликовать», сказал он. Как отметил российский лидер, в противном случае «пришлось платить бы по 650, а Газпром в ту же Германию продает по 220» долларов за 1 тыс. кубов. «Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь», – заявил он.
Напомним, 9 сентября стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину
|
|
Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский.
В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ».
«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он.
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов.
Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF на начало торгов оценивался в 679 долларов за 1 тыс. кубометров, за день он корректировался до 669,4, к 17.25 мск цена дошла до 700,2 долларов, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда стоимость фьючерса превысила 670 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
«Северный поток – 2» построен
|
|
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
При этом авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
При этом Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока – 2». Так, президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Захарова пояснила сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
Начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями. «Это известно. Уже все материалы на этот счет были предоставлены», – отметила она.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Украинцев припугнули ростом тарифов на газ из-за «Северного потока – 2»
Запуск трубопровода «Северный поток – 2» и сокращение объемов транзита газа через Украину приведет к росту тарифов для населения, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе… Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае падения объемов транзита газа ниже 15 млрд кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.
Кучеренко также отметил, что в случае уменьшения объема транзита из-за «Северного потока – 2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться. «Цена на газ, условно, те восемь гривен (21 рубль) от Нафтогаза (текущая цена газа для населения), две гривны (5,5 рубля) добавит «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ) и еще две гривны (5,5 рубля), условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», – заключил депутат.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%. Между тем ряд депутатов Рады заявили, что повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к развалу энергетической системы Украины.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
Путин анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией
Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил президент России Владимир Путин.
«До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», – сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.
Также он рассказал, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года.
Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России.
В Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран, является геополитической победой России, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Завершение строительства «Северного потока – 2» – это геополитическая победа Москвы, проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии – Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, запуск проект позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, уверен Маринченко.
Он также допустил запуск «Северного потока – 2» на полную мощность до конца года. «Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Но не исключено, что чтобы сподвигнуть Газпром к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть все же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», – сказал он.
Маринченко также считает, что вопрос сертификации трубопровода, вероятно, может быть решен относительно оперативно. «Это вопрос недель, вряд ли месяцев», – полагает он.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Путин назвал цену на газ для Белоруссии
|
|
В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, она даже не будет индексироваться на уровень инфляции, сообщил президент России Владимир Путин.
Как пояснил глава российского государства, на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле удалось достигнуть договоренности «по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители». Путин подчеркнул, что стороны смогли выработать взаимоприемлемые подходы.
Так, по словам российского президента, «цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года». Он сообщил, что «на 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов», Москва «даже не индексирует для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная», передает ТАСС.
Напомним, Путин также анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией. Он сообщил, что Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут соответствующий документ. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.
Туск обвинил Германию в завершении строительства «Северного потока – 2»
Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск назвал завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» большой ошибкой Германии.
«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов. Это противоречит интересам ЕС в целом, уже не говоря о Польше или Украине», – сказал он, передает ТАСС.
По утверждению Туска, в его разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель она якобы часто говорила, что знает, что «это (газопровод) плохо для Европейского союза».
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Песков выразил надежду, что уже никто не сможет помешать «Северному потоку – 2»
Российская сторона надеется, что сейчас уже никто и ничто не сможет помешать вводу «Северного потока – 2» в строй, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас мы знаем, то уже проект (газопровода) в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала, передает ТАСС.
На фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться утверждениям об опасности «Северного потока – 2», предположил Песков.
«Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», - добавил он.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Акции Газпрома выросли на фоне завершения строительства «Северного потока – 2»
Акции Газпрома начали расти в ходе торгов на Мосбирже на 1,36%, до 330 рублей за бумагу на фоне новости о завершении строительства «Северного потока – 2», свидетельствуют данные площадки на 10.36 мск.
На открытии торгов бумаги газового холдинга прибавляли в цене 0,81% и торговались на уровне 327,2 руб. за акцию, передает ТАСС.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Вместе с тем авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом».
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Захарова прокомментировала окончание строительства «Северного потока – 2»
Остановить проект «Северный поток – 2» невозможно, Россия призывает прекратить чинить ему препятствия, скоро европейские потребители смогут получать российский газ по кратчайшему и экологичному маршруту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода», – заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Telegram.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что европейские потребители уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему и экологичному маршруту. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – сказала официальный представитель МИД.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
В Германии отказались комментировать возможность запуска «Северного потока – 2» в октябре
В минэнерго Мекленбурга-Передней Померании не стали комментировать возможность запуска «Северного потока – 2» в октябре.
«Касательно планов Nord Stream 2 AG обратитесь, пожалуйста, непосредственно в компанию», – ответил он на вопрос, может ли газопровод быть запущен 1 октября, передает РИА «Новости».
В свою очередь в горнодобывающем управлении Штральзунда соообщили, что пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока – 2» для выдачи разрешения на прием газа.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Песков: От запуска «Северного потока – 2» выиграют и поставщики, и потребители
Россия как поставщик энергоресурсов выиграет от запуска газопровода «Северный поток – 2» точно так же, как и потребители этих ресурсов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, можно ли в связи с завершением строительства трубопровода говорить, что Россия вышла победителем из истории внешнего противостояния этому проекту, Песков заявил, что «так было бы говорить совершенно неверно».
«Когда будет запущен «Северный поток – 2», победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители. То есть, все», – сказал Песков, передает ТАСС.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.