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Тимановская пожалела о своем поступке
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Уехавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что критиковать в соцсетях решение тренеров назначить ее на эстафету на 400 метров могло быть не самым умным шагом.
«Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении – к чему все это?», – посетовала спортсменка в интервью немецкой газете Zeit, передает РИА «Новости». Тимановская признала, что без этого (публичной критики) международного скандала можно было избежать.
Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Там же она находится и сейчас. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Протасевич рассказал, кто стоял за неудачной попыткой переворота в Белоруссии
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Оппозиционные журналисты и блогеры стояли за неудавшейся попыткой смены власти в Белоруссии в прошлом году, а не политики, рассказал сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Он объяснил, что NEXTA превратился из оппозиционного медиаресурса в финансируемый из-за рубежа, в частности со стороны Польши, политический проект с антигосударственной направленностью.
Протасевич рассказал, что он не стоял у истоков проекта NEXTA. «И более того, я к проекту присоединился, в принципе, только после того как (белорусского журналиста Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Чуденцова арестовали на границе, при его попытке, соответственно, уехать из Белоруссии в Польшу. Поэтому до этого времени, в принципе, я не имел никакого отношения к проекту. Я знал о его существовании, я знал, что Владимир работает со Степаном (Путило, создателем Telegram-канала NEXTA – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью RT.
«И изначально это не был политический проект. Точно так же, наверное, как и большинство белорусских медиа, даже ныне закрытых, они не были изначально сугубо политическими проектами. Направленными сугубо, допустим, на антигосударственную деятельность. Отнюдь нет», – отметил Протасевич.
«Я проект NEXTA воспринимал, я имею в виду Telegram-проект, как свой проект. И я им занимался. Для меня это было, действительно, мое детище. Что делал Степан, как, грубо говоря, директор всей организации, каким образом. Он мог с кем-то контактировать. С кем он общался, откуда он брал деньги, и так далее – это была его головная боль, и это были его дела. Я в них не лез. То есть, единственное, то что я раньше говорил, я просто видел в строке зачислений на кошельке PayPal – все», – пояснил он.
Сейчас же Протасевич намерен создать свой проект. ««Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо все-таки делать какой-то отдельный медиапроект. Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине», – рассказал он.
Кроме того, Протасевич заявил, что ушел от радикальной оппозиции, поскольку «это то, чего сейчас требует общество».
«Потому что общество устало от оголтелой пропаганды с хейт-спичем. Общество устало от постоянных обвинений друг друга.... Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых – запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того – доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», – сказал Протасевич.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне»
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все».
«Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook.
Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне».
«Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Подсчитаны потери железных дорог Литвы после прекращения транзита белорусских удобрений
Прекращение транзита белорусских калийных удобрений, которые в Клайпедский государственный морской порт доставляет госкомпания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), приведет к потере компанией 60 млн евро на содержание инфраструктуры железных дорог. Средства на эти нужды придется компенсировать из госбюджета, заявил глава компании Мантас Бартушка.
«Расходы, необходимые на содержание инфраструктуры, можно переложить на других клиентов или повысить железнодорожные тарифы на 30%. Чтобы этого не произошло, нужны а субсидия в 60 млн евро», – передает его слова ТАСС.
По словам Бартушки, вся цепочка транзита экспорта белорусских удобрений недосчитается 100 млн евро.
Напомним, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Литвы заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.
При этом Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике.
МИД Белоруссии предложил США оставить пять человек в посольстве в Минске
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МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
«До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном... На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне».
«В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», – сообщил Глаз.
МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом США в Минске.
Также сообщается, что временный поверенный в делах США был вызван в белорусский МИД, ему сообщили об ответной реакции Минска на санкции.
Напомним, в Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Правительство Великобритании также объявило о введении санкций.
Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.
Поклонской пришлось заговорить по-японски
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Зампредседателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская создала свою анимационную копию, которую назвала SORA, что в переводе с японского означает «небо».
«Тем временем мы с командой создали мою цифровую копию «Няш-Мяш» по имени SORA (в переводе с японского – небо). Первый выпуск NFT (non-fungible token) в стиле аниме посвящаем только что прошедшей Олимпиаде в Токио», – написала она в своем Facebook.
По словам Поклонской, ради реализации проекта ей пришлось заговорить на японском языке.
«Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке, и скажу, что мне очень понравилось! А дальше будет еще интереснее», – рассказала она.
Цифровая копия повторяет новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
«И тем самым подчеркиваю важность единства людей всего мира на пути к безопасной жизни человечества. А дальше будет еще интереснее», – заключила Поклонская.
Ранее Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу.
Участника Олимпиады Полянского заподозрили в использовании допинга
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Допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского, который участвовал в Олимпиаде, показал положительный результат на эритропоэтин, сообщила Международная федерация триатлона.
Пробу взяли в июле во Владивостоке, где россияне готовились к Олимпиаде в Токио. Полянский может запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория сообщила федерации о результатах теста россиянина 5 августа. Полянскому 31 год. На Олимпиаде в Токио он занял 43-е место, передает ТАСС.
Федерация триатлона России сообщила, что «придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил». Указывается, что «уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований», будет «проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена».
Напомним, главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский рассказал о допинг-контроле на Олимпиаде и сообщил, что на Играх в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой
Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото, и не следит за контекстом политических событий в России.
«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал Беленюк изданию «Страна».
По его словам, каждый украинский спортсмен является патриотом, который тяжело завоевывает медали для страны. «У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», – добавил он.
Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Тренер Магучих заявила о стрессе у украинской спортсменки после травли
Травля в социальных сетях украинской спортсменки Ярославы Магучих стала для нее серьезным стрессом, заявила тренер легкоатлетки Татьяна Степанова.
«Я ее отгораживала от таких стрессов, читала и их пересказывала. Это для меня был очень большой стресс, мне даже тренером не хочется работать после этого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину, и Ярославу так же... Мы приезжали в разные страны и я всегда говорила, какая у нас красивая страна, как хорошо мы живем. И после того, что произошло, для меня это был большой стресс», – сказала Степанова в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Тренер указала, что ей поступило множество предложений переехать в другие страны, в том числе в Германию, в Россию, на Кипр или в Австрию. «Но мы здесь, мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», – подчеркнула Степанова.
Она отметила, что перед соревнованиями в Токио Магучих травмировалась – подвернула лодыжку, потому спортсменка 10 дней до начала Олимпиады не тренировалась.
«Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты, и я смогу подготовить ее», – заверила Степанова.
Ранее сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики».
Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Путин подписал указ о госнаградах для завоевавших медали на ОИ спортсменов
Президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на олимпиаде в Токио.
«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовых актов.
В документе сообщается, что спортсменам, завоевавшим золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио, вручат ордена Александра Невского, ордена Почета, а также ордена Дружбы. Кроме того, атлетов наградят медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее Путин заявил, что отсутствие российского флага на Олимпиаде в Токио не повлияло на уровень выступления российских спортсменов.
Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская командазаняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманованазвала «крахом и позором».
Роднина из-за пробы Полянского напомнила про наказания за допинг
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Олимпийские чемпионки, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Светлана Журова прокомментировали ситуацию с положительным допинг-тестом российского триатлониста Игоря Полянского.
«Казалось бы, все уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к тому, чем он занимается, к стране… У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнем уже ею пользоваться?» – приводит слова Родниной «Чемпионат».
Она указала, что статья «за употребление и склонение к допингу» появилась в 2016 году, но «ни одного человека не привлекли». Роднина заявила: «Может, в конце концов, начнем жить по закону и правилам?». Она не исключила новых санкций против России из-за этого инцидента.
Журова отметила, что «удар по имиджу был бы большего масштаба», займи Полянский «призовое место на Олимпиаде», но «все равно это случай недопустимый, крайне возмутительный». «Я не очень понимаю, зачем спортсмену, занимающему 43-е место, так подставлять страну», – приводит ее слова Sport24.
Как заявила Журова, «когда человек идет на такие вещи – это абсолютная безалаберность». Она не исключила, что «это самоуправство – сам захотел, сам сделал». Журова сказала, что «часто тот, кто принимает решение использовать допинг, занимается по индивидуальной программе, а не в сборной».
По ее мнению, «верх глупости и безответственности – делать такие вещи перед Олимпиадой». Журова отметила, что «привести аргументы, что ЭПО он получил случайно, невозможно». Она считает, что «наказание должно быть по всей строгости, как и для всех». «Только могу удивиться, что еще есть спортсмены и тренеры, которые ничего не поняли», – сказала она.
Журова считает, что необходимо «еще раз со всеми сборными очень жестко поговорить, особенно с теми, кто на индивидуальной подготовке, чтобы потом не обижались». «Когда люди берут подготовку на себя, занимаются сами, только они решают, что принимать и как заниматься. Но ответственность за их решение потом перекладывается на страну и даже на президента. Поэтому нужно очень предметно поговорить со спортсменами и вновь на этом примере показать, как все это заканчивается», – сказала она.
В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО). Минспорт пообещал наказать Полянского в случае подтверждения подозрений на допинг.
Госдеп пообещал поддерживать контакты с лидерами белорусской оппозиции
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Американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от места нахождения, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Глава пресс-службы Госдепартамента отметил, что власти Белоруссии «проинформировали США о введении новых ограничений на дипломатический и технический персонал американского посольства в Минске <…> с 1 сентября», передает ТАСС.
«Режим также отозвал свое согласие на то, чтобы принять Джули Фишер в качестве посла США в Белоруссии», – добавил Прайс, подчеркнув, что «белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Белоруссией».
«Мы разочарованы текущим состоянием наших отношений с Белоруссией», – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
«Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Белоруссии, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения», – подчеркнул Прайс.
Ранее в среду МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность американского посольства в Минске до пяти человек. МИД Белоруссии также отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом Соединенных Штатов в Минске.
В понедельник президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
В тот же день власти Великобритании объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».
Напомним, 28 июля президент США Джо Байден встретился в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. После встречи с Байденом Тихановская выступила за введение «самых сильных» санкций США против властей Белоруссии.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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В Белоруссии предложили исключить из конституции тезис о нейтралитете
Из конституции Белоруссии предлагается исключить норму о стремлении страны к нейтралитету, рассказал председатель конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич.
«Данное положение (о том, что Белоруссия ставит целью сделать государство нейтральным) в действующей конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью», – цитирует РИА «Новости» Миклашевича.
По его словам, на конституционном уровне предложено закрепить положение о том, что со стороны Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам. Миклашевич добавил, что для защиты суверенитета Белоруссии страна будет использовать коллективную оборону, в частности, ОДКБ, членом которой является Минск.
Также председатель конституционной комиссии отметил, что вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни вынесут на уровень президента страны Александра Лукашенко.
Миклашевич заявил, что итоговый вариант правок в конституцию Белоруссии передадут Лукашенко до 1 сентября. «Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта конституции на рассмотрение главы государства», – указал он.
Кроме того, он напомнил, что 9 августа во время «Большого разговора» с представителями медиа, общественности и экспертами президент «высказал свои суждения о некоторых изменениях в конституцию, имеющих принципиальное значение».
«Во-первых, (поднял вопрос) о целесообразности сохранения конституционного положения о стремлении Республики Беларусь к нейтралитету в современных условиях. Во-вторых, о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти», – уточнил он.
Глава комиссии предложил обсудить на заседании в среду эти темы. В частности, речь идет, по его словам, о необходимости дополнительных обсуждений предлагаемых конституционных положений о Всебелорусском народном собрании.
В июле Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики.
Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
Власти определили размер премиальных призерам Олимпиады в Токио
Правительство утвердило вознаграждения для золотых медалистов Олимпийских игр в Токио в 4 млн рублей, за серебряные медали полагается награда в 2,5 млн, за бронзовые – 1,7 млн рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Отмечается, что аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на олимпиаде в Токио.
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Белорусские правозащитники заявили о задержании экс-посла в Словакии
Бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, который уволился после президентских выборов 2020 года, задержали, заявили в незарегистрированном в республике правозащитном центре «Весна».
В Telegram-канале «Весны» говорится, что Лещеня якобы находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.
Накануне у него и других делегатов оппозиционной платформы «Сход» прошли обыски, передает «Интерфакс».
Лещеня 16 августа 2020 года выступил против разгона акций протеста после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. 18 августа он подал заявление об отставке. В сентябре Лещеня был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением «поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».
Он работал в МИД Белоруссии с 1994 года, с 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.
Ранее Госдеп пообещал поддерживать контакты с лидерами белорусской оппозиции.
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