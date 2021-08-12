Трамп раскритиковал предложенный Байденом «план разрушения Америки»

Предложение главы действующей вашингтонской администрации Джо Байдена по выделению из федерального бюджета Соединенных Штатов 3,5 трлн долларов на развитие инфраструктуры представляет собой «план уничтожения Америки», выразил уверенность 45-й американский президент Дональд Трамп.

«Пока вы все спали, радикально настроенные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки на сумму 3,5 трлн долларов. Данное законотворчество – это атака на наш народ, сообщество и американскую мечту», – приводит слова 45-го американского президента ТАСС.

Трамп выразил уверенность, что реализация подобного плана приведет к повышению налогов и цен на многие повседневные товары. «Америка, тебя грабят при свете дня, время очнуться!» – заявил Трамп.

В ночь на среду Сенат Конгресса США 50 голосами против 49 одобрил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в размере 3,5 трлн долларов. Документ предусматривает налоговые послабления для производителей, использующих возобновляемые источники энергии, реализацию программ облегчения доступа к высшему образованию. Предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды. За принятие документа проголосовали члены правящей Демократической партии, против – республиканцы.

Во вторник Сенат Конгресса США 69 голосами против 30 одобрил план развития инфраструктуры в Соединенных Штатах на сумму более 1,3 трлн долларов, согласованный Белым домом и группой сенаторов из обеих партий. Проект предусматривает выделение 110 млрд долларов на строительство мостов и дорог, 11 млрд долларов – на программы транспортной безопасности. Еще 39 млрд долларов планируется потратить на модернизацию общественного транспорта.

Ранее Трамп критиковал сенаторов-республиканцев за соглашение с Белым домом о масштабных тратах из бюджета Соединенных Штатов на инфраструктуру.

Напомним,3 августа Минфин США объявил о достижении очередного потолка госдолга. В конце июля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов. По ее словам, к 1 октября возможности правительства США выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен подчеркнула, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» США. Однако Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга США и не допустит дефолта.

Между тем Бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году в 3 трлн долларов. В первом полугодии 2021 финансового года дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. При этом в марте Байден направил на стимулирование экономики США 1,9 трлн долларов.

Эксперт предупредил о росте долларовой инфляции на фоне вливания в экономику Соединенных Штатов значительного объема ликвидности и роста госдолга США. Сам Байден объяснил рост инфляции в США влиянием пандемии на американскую экономику.

Между тем президент России Владимир Путин обращал внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США виноваты в разгоне мировой инфляции.