Кузнецова рассказала о подготовке к школе мальчика, которого ставили коленями на гречку

Ребенок из Омской области, которого ставили коленями на гречку для воспитания, готовится пойти в школу, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Денис такой уже взрослый ребенок, готовится к поступлению в школу, говорит, математика не очень дается с английским. Мы поговорили с руководством опеки района, чтобы была оказана поддержка – (нужно) подтянуть мальчика по этим предметам», – сказала Кузнецова РИА «Новости».

Она пояснила, что попросила оказывать максимальную помощь мальчику, чтобы тот «увлекался чем-то» – спорт, музыка и т.д. Ребенок проживает с бабушкой, которая сообщила, что сейчас с ним все хорошо.

«Мы обменялись контактами и в случае чего договорились, что мы им будем обязательно помогать», – добавила омбудсмен.

Кузнецова пояснила, что ребенок больше не занимается с психологом.

Напомним, мальчик из Омской области сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке. В результате крупа вросла в раны.

Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком.