В России оценили экономический ущерб от коронавируса в 2020 году

Билан ответил на угрозу Покровского выпустить про него обличающую песню

Певец Дима Билан прокомментировал угрозу фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского выпустить про него песню. Покровский винит Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге.

Конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия, передает РЕН ТВ.

Однако через некоторое время в Покровский в Instagram обратился к «команде Билана»: «Я что-то не понял. Позавчера мы с вашим директором утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет, о чем в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже два дня, а вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть?».

Как отметил Покровский, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова» – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей.

После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан». Билан утверждает, что «заметил вопли» Покровского не сразу и поначалу не собирался отвечать на «неадекватную агонию», так как человек «неконфликтный».

Комментируя ситуацию на своем концерте, Билан заявил, что сам не может «выполнять организационную работу за других людей», «следить за правилами в каждом городе», а также «надевать лично маску на лицо каждому уважаемому зрителю». Билан заверил, что «неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы», а также отметил, что сам привит и носит на площадке маску.

«Хорошего вам вечера. Уверен, что у вас такого давно не было – 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю», – заявил Билан, который охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также признался, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого».

Напомним, псковские чиновники лишились должностей после концерта Niletto и Клавы Коки в начале апреля. На видеозаписях с концерта запечатлено, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, их число значительно превысило разрешенное. Кроме того, Роспотребнадзор начал проверку концерта группы «Руки вверх»в Волгограде, который не согласовали с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.