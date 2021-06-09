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Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
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на Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
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США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Погребинский объяснил решение Киева переврать слова Байдена о членстве Украины в НАТО
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«Инерция самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение со стороны Белого дома версии Киева о поддержке Джо Байденом членства Украины в НАТО.
«Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
По его словам, «инерция политического самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России, нас все любят и хотят принять в НАТО и ЕС». «И они не могут остановиться», – добавил политолог.
«Для нынешних правящих кругов на Украине происходящее в отношениях между Киевом и Москвой воспринимается как постоянная победа над Россией, – пояснил собеседник. – Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО».
«Поэтому Зеленский усиливает антироссийскую риторику в своей деятельности, – полагает Погребинский. – Он пытается отобрать электорат у правых, прежде всего у экс-президента страны Петра Порошенко. Также Зеленский не очень верит, что может получить поддержку на востоке и юге, поэтому он включает себя в эту антироссийскую инерцию».
Напомним, в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили о том, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
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Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».
Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.
Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.
При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».
Байден поговорил с Зеленским о коррупции
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
«Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности», – приводит РИА «Новости» текст заявления Псаки, распространенного пресс-службой Белого дома.
Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, «обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ» и «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».
Псаки подтвердила, что Байден «позднее этим летом» ждет Зеленского в Вашингтоне.
Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Напомним, Байден отклонил настойчивую просьбу Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне.
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Посла Украины возмутила позиция Германии по военной помощи Киеву
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, сообщают СМИ.
Издание Welt am Sonntag сообщило, что Мельника «раздражают» идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву, в том числе и относительно вопроса о том, что чисто оборонительной военной помощи не бывает, передает РИА «Новости».
«Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории», – заявил посол.
Он также пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается.
«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», – отметил дипломат.
При этом Мельник признал, что Германия оказала Киеву обширную помощь в других областях, в частности, «в построении гражданского общества».
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Напомним, Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Например, у посла нашлись претензии ко встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена: он рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита, но ему «кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами».
Также он заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
США опровергли версию Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
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Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО, сообщили порталу Axios в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул <…> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», передает ТАСС.
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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Опубликована финальная часть записей «прослушки Медведчука»
Четвертая и последняя часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российскими представителями опубликована на канале Bihus.info в YouTube.
Канал Bihus.info позиционирует себя как команду журналистских расследований.
«Освобождение пленных, газовые переговоры с Кремлем и электричество из России – в финальной серии пленок Медведчука мы собрали еще три сферы его влияния», – говорится в описании к видео.
Bihus.info утверждает, что политик в ходе телефонных разговоров в 2014 году якобы вел с представителями российской стороны посреднические переговоры по поставкам газа на Украину. Параллельно с этим украинская делегация вела переговоры с Россией в Брюсселе. В записях присутствуют разговоры, в которых якобы Медведчук убедил на тот момент президента Украины Петра Порошенко пойти на уступки российской стороне в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Также в записях записях содержатся эпизоды, где якобы Медведчук договаривается с представителями России о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как заявляют журналисты, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из России проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как информация просочилась в СМИ, Порошенко решил убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией.
Помимо этого, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями Самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но не особо способствовал процессу. По их информации, в 2014 году до подключения Медведчука к переговорам из Донбасса удалось вернуть 1,5 тыс. пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука –также 1,5 тыс.
Bihus.info собираются в ближайшее время опубликовать полные записи якобы разговоров Медведчука, на основании которых они сделали свои четыре выпуска.
Ранее были опубликованы три части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Киев объяснил искажение слов Байдена стремлением передать «атмосферу двухстороннего тет-а-тета»
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Украинская сторона пояснила, что исказила слова американского президента Джо Байдена в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы передать особую атмосферу во время диалога лидеров стран.
«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков», – цитирует советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка УНИАН.
Он пояснил, что тема вхождения Украины в состав Североатлантического альянса чрезвычайно спекулятивна, она часто используется в пропаганде теми, кто не заинтересован в таком исходе событий.
«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко», – указал Подоляк.
У него вызвала изумление попытка «пройтись» по «крайне успешному» разговору и «низвести его ценность».
Напомним, Белый дом и украинское правительство сначала опубликовали противоречивые заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», но Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку этого плана.
После этого Зеленский заявил, что «слова не важны, важны конкретные поступки».
Ранее президент Украины заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Россия нарастила объем торговли с Украиной
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Оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт из России на Украину составил 2,167 миллиарда долларов (рост на 5,4%), импорт в Россию с Украины – 1,125 миллиарда долларов (снижение на 5,5%), говорится на сайте ФТС.
Уточняется, что доля Украины в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,7% годом ранее.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям с призывом выступить с инициативой по сохранению санкций США против «Северного потока – 2». Власти Украины пообещали бороться с «Северным потоком – 2», пока по газопроводу не пойдет газ.
Захарова согласилась с мнением Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины на Евро-2020
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что форма сборной Украины на Евро-2020 «шокирующая».
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», – высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
До этого Зеленский написал в своем Instagram, что форма украинской сборной по футболу особенная, она «умеет шокировать».
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский.
Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!»
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Захарова заявила об укреплении Украины на неонацистских позициях
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Принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Тот самый законопроект, в котором говорится, что «коренным народом» может быть признано сформировавшееся на территории Украины этническое общество, у которого за пределами Украины нет своего государства. То есть русские, венгры, евреи, русины и другие к коренным народам отнесены, согласно украинскому законопроекту, быть не могут», – напомнила суть закона Захарова в своем Telegram-канале.
«Принятие подобных маргинальных законов укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях. Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство – не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства. И ведь под действие закона подпадают миллионы человек!» – подчеркнула дипломат.
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.
Зеленский пояснил несоответствие докладов Украины и США о разговоре с Байденом
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление слов американского коллеги Джо Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО в пресс-релизе своего офиса. По словам Зеленского, слова не важны, важны поступки.
«Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», – передает слова президента Украины РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
Зеленский заявил, что гораздо важнее максимально эффективная реформа вооруженных сил Украины, поскольку «только это является сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».
В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Порошенко приписал себе организацию встречи Байдена и Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что предпринимал все возможное для организации встречи действующего главы государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.
«Сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами», – сообщил он на своей странице в Facebook.
При этом имен американских сенаторов и подробностей переговоров он не раскрыл. Порошенко также пожелал успехов украинским властям. «Когда дело касается наших интересов в мире, мы одна сборная, а не политические соперники», – добавил он.
Накануне в Белом доме сообщили, что Байден в ходе телефонного разговора Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом.
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На Украине заявили о желании сохранять торговые связи с Россией
Украина намерена сохранять торговые отношения с Россией и Белоруссией, несмотря на резкое ухудшение отношений в последнее время, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тарас Качка.
«В Россию мы экспортируем титановое сырье и калий, в Белоруссию – пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы», – цитирует замглавы ведомства «Страна.ua».
Он добавил, что сырьевые связи могут привести к взаимопониманию в вопросе нецелесообразности торговой войны.
Оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении, сообщается
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что объем торговли с Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 млрд долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении.
Экс-глава минздрава Бразилии возмутился количеством ввезенного в страну «Спутника V»
Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья выразил сожаление в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Падилья указал, что одобрение вакцины «Спутник V» приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз «недостаточное», передает РИА «Новости».
Он считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило «изначальную ошибку». По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины.
«Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения – этого не произошло», – заявил бывший министр.
Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса.
Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.
В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V».
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