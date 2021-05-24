В России возросло число случаев заражения индийским штаммом коронавируса Украина решила запустить COVID-паспорта 24 мая 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Украина намерена начать запускать паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизируя этот процесс с Евросоюзом, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. В ходе селекторного совещания глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации», передает ТАСС сообщение офиса президента. «Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе», – сообщил офис украинского лидера. Ранее премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.

На Украине назвали «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG 24 мая 2021, 07:57

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ Соединенных Штатов от идеи введения санкций против строящей газопровод «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG. «Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток – 2» – это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена [на Украину]. С партнерами, которых уважают, так не поступают», – передает РИА «Новости» слова Климкина. Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества. «Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения «Северного потока – 2» мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения – что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», – добавил Климкин. Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2». На Украине захотели изменить правила «Евровидения» 24 мая 2021, 04:59

Фото: Eurovision Song Contest/YouTube

Текст: Антон Никитин

Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила международного музыкального конкурса. Кондратюк выразил мнение, что необходимо скорректировать правила оценки выступления представителей двух стран на «Евровидении», передает РИА «Новости». «По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», – написал Кондратюк в колонке для «Обозревателя». Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%. Украина потребовала от Белоруссии освободить Протасевича 23 мая 2021, 23:25 Текст: Антон Никитин

Киев требует от Минска освободить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Романа Протасевича, заявил официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко. «Все более тревожные новости поступают из Белоруссии. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», – написал Николенко в Twitter. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима». О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства», выразив мнение, что жизни пассажиров были под угрозой. С призывом немедленно освободить Протасевича выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К требованию присоединилась Австрия. Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии. Стало известно о заболевании вирусологов в Ухане перед пандемией COVID-19 24 мая 2021, 08:25 Текст: Евгения Шестак

В ноябре 2019 года, незадолго до начала пандемии, трое ученых из института вирусологии в городе Ухань в Китае тяжело болели и обращались за медицинской помощью, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку. Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована именно в Ухане в декабре 2019 года. Но, согласно данным издания, еще в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института вирусологии заболели настолько сильно, что обратились в больницу за помощью, передает РИА «Новости». По мнению журналистов, сведения о том, что незадолго до начала пандемии в больницу со схожими симптомами попали члены одной команды, которая работала с коронавирусами, могут оказаться важными и «добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус сбежать из лаборатории». США послали запрос о комментарии в министерство иностранных дел КНР. В ответ в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты продолжают раскручивать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Представители МИД усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или «пытаются отвлечь внимание». Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса. В Крыму указали на возможные направления сотрудничества с Украиной 23 мая 2021, 19:12 Текст: Алексей Дегтярев

Сотрудничество Крыма с Украиной можно было бы наладить в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук. «Крым, как российский регион, может сотрудничать с Украиной в сфере туризма, так как крымские курорты остаются востребованы у украинских туристов, в сфере торгового сотрудничества, а также водоснабжения, в части поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В Крым можно было бы также поставлять из Херсонской и Николаевской областей строительный песок и прочие», – заявил Форманчук РИА «Новости». Он добавил, что сегодняшнее руководство Украины не готово признать Крым российским регионом, и проводить партнерские добрососедские отношения с Россией. «Украина на сегодня, к сожалению, превратилась в западный проект – в зону нестабильности. Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами – нагнетание отношений с Россией», – заключил Форманчук. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России. Напомним, Зеленский заявлял о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным. Израиль анонсировал снятие большинства ограничений по COVID-19 23 мая 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

В Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня, заявили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения. «Израиль возвращается к обычной жизни», – сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, передает РИА «Новости». В ведомстве указали, что это решение принято в связи с низким уровнем заболеваемости. С 1 июня в стране отпадет нужда в «зеленом паспорте», также в стране снимут ограничения «фиолетового стандарта», регламентирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. Вместе с тем жители все еще продолжат носить маски в помещениях, также будут действовать ограничения на въезд и выезд. Согласно последним данным, в Израиле коронавирусная инфекция зафиксирована у 542 человек, у 60 из них она протекает в тяжелой форме. Спасатели сняли застрявших на колесе обозрения на Украине детей и взрослых 23 мая 2021, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

В городе Луцк на Украине остановилось колесо обозрения, на нем оставались шесть взрослых и шесть детей, спасатели приступили к эвакуации, сообщили в пресс-службе Госслужбы страны по ЧС. «23 мая в 16.00 в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них – шесть детей. Угрозы жизни и здоровью нет», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости». Первоначально спасатели сняли четверых взрослых и четверых детей, к 17.11 с колеса обозрения сняли всех людей. В октябре 2018 года в немецком городе Тиршенройт рухнуло колесо обозрения, в момент аварии на нем находились дети, в результате ЧП пострадало восемь ребят. Южнокорейские ученые приблизились к созданию лекарства от COVID-19 24 мая 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Группа исследователей из южнокорейской компании Hyundai Bioscience совместно с CNPharm достигла значимого прорыва в создании лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) для перорального приема, сообщили в пресс-службе компании. В пресс-службе южнокорейской компании Hyundai Bioscience сообщили, что в ходе опытов на лабораторных крысах препарат на основе никлозамида под рабочим названием CP-COV03 показал очень высокую эффективность против коронавируса. После получения одной дозы максимальная концентрация действующего вещества в крови животных на протяжении 24 часов на 50% превышала уровень, необходимый для подавления вируса, передает ТАСС. Основная трудность в создании лекарства заключалась в том, что никлозамид плохо усваивается организмом и быстро выводится из крови, однако южнокорейским ученым удалось решить эти проблемы. В компании считают, что успех CP-COV03 сможет «полностью изменить правила игры против COVID-19». Подробные данные об исследовании опубликованы в специальном выпуске научного журнала Pharmaceuticals, отмечается в сообщении. Hyundai Bioscience готова приступить к клиническим испытаниям нового лекарства, а также запустить процесс лицензирования и начать сотрудничество с крупными международными фармацевтическими компаниями. Напомним, в России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов коронавируса. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Японии задумались о продлении ЧС в ряде префектур до 20 июня 24 мая 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Правительство Японии рассматривает необходимость продления действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса до 20 июня в девяти префектурах страны, включая Токио и Осаку, сообщили источники издания «Иомиури». Как отмечается в публикации, возможная необходимость продления ЧС связана с сохраняющейся тяжелой ситуацией в системе здравоохранения ряда японских регионов. В связи с этим правительство Японии планирует в течение недели обсудить с экспертами соответствующие меры. При этом, по сведениям издания, также рассматривается вариант продления ЧС до 13 июня, передает ТАСС. Накануне стало известно, что Япония столкнулась с нехваткой врачей для вакцинации от коронавируса. Напомним, 7 мая власти Японии решили продлить действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего до 31 мая, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. С 16 мая режим ЧС был расширен на западные префектуры Хиросима и Окаяма, а также северную Хоккайдо. Кроме того, до 20 июня ЧС действует в южной префектуре Окинава. В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование в стране российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутата Рады исключили из фракции после встречи с Лукашенко 24 мая 2021, 12:11 Текст: Евгения Шестак

Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко, встретившегося в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исключили из парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», сообщила пресс-служба партии. «Депутат Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение принято большинством голосов», – отмечается в сообщении партии в Facebook. В партии добавили, что соответствующие документы будут переданы руководству Рады. Сам депутат приветствовал это решение. «Наконец меня исключили из фракции «Слуга народа»! Мы пойдем своим путем», – написал он в Facebook. В апреле сообщалось, что Шевченко собрался создать собственный политический проект. Тогда он заявил, что его «из фракции выгонят». Напомним, в апреле Шевченко в Минске встретился с Лукашенко. При этом Шевченко, как передает БелТА, заявил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет плохих отношений с Украиной, однако Минск готов реагировать на переход «красных линий». В Турции не исключили отмены требования ПЦР-тестов для россиян 24 мая 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

Турция в ближайшее время может отменить для россиян обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну с учетом успехов России в борьбе с пандемией, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. «Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий – это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты», – сказал Эрсой. Он напомнил, что Турция признала российскую вакцину «Спутник V». «Я не думаю, что у нас возникнут проблемы после возобновления авиасообщения с Россией. В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде)», – добавил министр, передает РИА «Новости». Эрсой также заявил, что Россия и Турция в ближайшие недели проведут встречу, по итогам которой будет уточнена дата прибытия российской делегации в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения. «Делегацию, которая посетила Москву, возглавлял я. Как раз Турция выходила из локдауна. На переговорах нам сообщили, что хотят проследить за ростом числа заболевших в период нормализации. Подчеркнули, что во время локдауна наблюдали положительные результаты, но хотят понять, увеличится ли число случаев в процессе нормализации или же продолжит снижаться. Сказали, что хотят после этого отправить в Турцию делегацию, которая на месте будет оценивать ту информацию, которую мы им предоставили. Возможно, в ближайшие недели мы проведем еще одну встречу и уточним дату их прибытия в Турцию», – сказал он. По его словам, так как Турция не сразу перешла от локдауна к нормализации, это позволяет показателям заболеваемости коронавирусом идти вниз, а не вверх. «Первой нашей целью было опуститься ниже 10 тысяч. Уже несколько дней, как эта цифра находится ниже отметки в 10 тысяч. Сейчас цель – к 1 июня сократить количество заболевших до менее 5 тысяч. Турция уверенно идет к этой цели. Еще одна радостная новость: на таких направлениях, как Анталия, Бодрум, Мармарис и Даламан, которые являются особенно популярными среди российских туристов, количество случаев заражения намного ниже, в южных городах на 50% ниже среднего значения по стране. Это хорошие результаты для курортов, показывающие, насколько они безопасны», – отметил турецкий министр. По его словам, как только российская сторона будет готова к этому и сочтет данные по Турции достаточными, будет быстро запущен процесс возобновления авиасообщения. «Надеемся, что у делегации из России будет возможность на месте протестировать, просмотреть и ознакомиться с результатами, которые мы им предоставили. Я думаю, что в самое ближайшее время мы возобновим двустороннее авиасообщение в широком формате», – добавил Эрсой. 17 мая сообщалось, что российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения. Вопрос будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса 24 мая 2021, 11:40

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8406 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8406 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2487, Санкт-Петербурге – 851, Московской области – 766. Всего в стране выявлено 5 009 911 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 624 212 человек, из них 6450 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 319 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 118 801 человек. Накануне, 23 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8951. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 545. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Индии началось производство вакцины «Спутник V» 24 мая 2021, 13:31 Текст: Евгения Шестак

Индийская компания Panacea Biotec на заводе в Бадди выпустила первую партию российской вакцины «Спутник V», всю партию доставят в Центр имени Гамалеи для проверки качества препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ и Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди», – приводит РИА «Новости» сообщение фонда. Отмечается, что партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Ожидается, полномасштабное производство «Спутника V» начнется летом текущего года. «Запуск производства вакцины совместно с Panacea Biotec является важным шагом, который поможет Индии успешнее бороться с пандемией. Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В свою очередь управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что объединение усилий с РФПИ позволит Индии скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран. «Спутник V» был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом в стране началась 14 мая. Посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма сообщил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии начнется в августе. Ранее стало известно, что в Индии местные жители начали делать идолы коронавируса, чтобы «задобрить» инфекцию и остановить пандемию: общее число заразившихся в стране достигло 26 млн человек. ВОЗ подсчитала число погибших в период пандемии врачей 24 мая 2021, 13:49 Текст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 115 тыс. медицинских работников погибли от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других. Работники здравоохранения – настоящие герои», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По его словам, медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно оплачен, их не уважают, а условия их работы не являются безопасными. «Пока не было новых штаммов, которые бы серьезно подорвали эффективность имеющихся вакцин или терапевтических средств. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, и наш инструментарий может оказаться бесполезным. Пандемия не закончилась. И не закончится, если не поставить вирус под контроль в каждой стране», – сказал Гебрейесус. Он также призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% – к концу года. Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Основной темой 74-й сессии ассамблеи является необходимость скорейшего прекращения текущей пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного и более справедливого мира. Кроме того, делегации обсудят продвижение международного сообщества к целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ «целям трех миллиардов»: обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 млрд человек; обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 млрд человек; обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 млрд человек. Также на сессии будет представлен доклад о результатах работы ВОЗ, в том числе реагировании организации на появление пандемии COVID-19.



Всемирная ассамблея здравоохранения – верховный руководящий орган ВОЗ, в работе которого принимают участие делегации со всего мира. Участие в сессиях Ассамблеи здравоохранения открыто для ассоциированных членов, наблюдателей, приглашенных представителей ООН и других участвующих межправительственных организаций, а также негосударственных структур. В России возросло число случаев заражения индийским штаммом коронавируса 24 мая 2021, 14:48 Текст: Елена Мирошниченко

В России выявили как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше», – цитирует его ТАСС. Также он сообщил, что случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса в России пока не выявлены. «К концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы – это не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено», – рассказал Горелов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.