На Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса

Правительство Украины рассмотрит изменения в постановление о карантине, предусматривающие привилегии для вакцинированных от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что украинцы, которые завершили вакцинальный цикл, могут получить соответствующее международное свидетельство, передает «Украина 24».

«Мы на следующей неделе будем рассматривать изменения в постановление о карантине, и там также будем вносить изменения, которые будут давать определенные привилегии для вакцинированных», – сказал он.

Также министр призвал граждан приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.