Захарова предупредила об ухудшении ситуации с COVID из-за туризма

Ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться из-за стремления некоторых государств в интересах туризма преждевременно снять ограничения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «в целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены ограничений, введенных из-за пандемии в преддверии лета, несмотря на еще неустойчивую позитивную динамику эпидемической обстановки», передает ТАСС.

Государства «спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма, заверяют партнеров, что в зонах отдыха, в аэропортах, на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности».

«Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, ситуация с COVID-19 остается волатильной, в том числе по причине распространения различных штаммов», – сказала она, добавив, что все это «может вызвать новые экстренные ограничения», а частности – прекращение международного сообщения.

Захарова также призвала россиян тщательно взвешивать все за и против при принятии решения о выезде за рубеж и планировании зарубежных поездок.

«Это критически важно», – подчеркнула она.

Подчеркивается, что ситуация с COVID в мире остается «волатильной», в том числе по причине распространения новых штаммов вируса, передает РИА «Новости».

«Оформление иностранным гражданам единых электронных виз временно приостановлено в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, иностранные граждане смогут оформить единую электронную визу для въезда в Россию только после снятия установленных ограничений, срок отмены которых на данный момент не определен», – добавила Захарова.

Между тем в Евросоюзе предложили сделать ковид-паспорта временной мерой, а российский препарат «Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм.

Вместе с тем Египет, с которым Россия возобновила авиасообщение, рассказал о правилах отдыха для туристов: все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета.

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