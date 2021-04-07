Терапевт назвал самые мощные средства для повышения продолжительности жизни

Сохранить здоровье могут помочь правильное питание, постоянные физические нагрузки, регулярные обследования у врача, а также цель в жизни, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что нынешний Всемирный день здоровья, который традиционно отмечается 7 апреля, проходит под знаком двигательной активности. Он подчеркнул, что очень важно сохранять баланс двигательной активности и здорового питания, передает слова специалиста РИА «Новости».

«Здоровье складывается из нескольких элементов: генетические факторы (кому повезло с наследственностью, тот живет дольше), особенности образа жизни, само желание жить (смысл жизни) и случайность, которая приводит к возникновению тех или иных болезней. Соответственно, в первую очередь необходимо регулярно проходить обследования (чекапы) для того, чтобы контролировать риски возникновения болезней и вовремя заниматься их лечением», – говорит Ашихмин.

Крайне важно правильное питание, продолжает врач. Если посмотреть на все меры, которые могут привести к повышению продолжительности жизни, то уменьшение калорийности питания является самым мощным средством.

«Кроме того, очень важны физические нагрузки. Даже достаточно тяжелые пациенты должны оставаться физически активными. И, наконец, большое значение имеет наличие цели в жизни. Хорошо проведенные исследования говорят о том, что 25% людей, которые имеют самую сильную цель в жизни, обладают в 2,6 раза меньшей смертностью, чем 25% людей, которые не имеют никакой цели в жизни», – рассказывает собеседник.

Возможно, именно это и является секретом долголетия японцев с их восточной медициной, которые остаются активными даже в очень преклонном возрасте, и ученых, которые на протяжении всей своей жизни имеют цель.

«Ну и, конечно, бичом нашего общества является фатализм – мужчины бояться умереть от шальной пули или кирпича, который может упасть на голову, погибают в том числе во время коронавируса от инсультов и инфарктов, которые потенциально предотвратимы. Это говорит о том, что нужно ухаживать за своим телом, думать о нем, заботиться», – объясняет Ашихмин.

Если посмотреть на все перечисленные меры, продолжает врач, то можно заметить, что современная медицина только на 50% обусловливает возросшую продолжительность жизни. Остальные 50% дают меры по изменению образа жизни, что, по сути, является ЗОЖем (здоровым образом жизни).

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что отсутствие физической активности может привести к панкреатиту, проблемам ЖКТ, а также к снижению иммунитета.