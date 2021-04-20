Охранник застрелил напавшего на магазин в Петербурге

В Петербурге двое мужчин организовали разбойное нападение на магазин «Табачная лавка», приехавший ЧОП попытался задержать нападавших, один из соучастников умер после огнестрельного ранения, сообщили в следственном управлении СК по городу.

Инцидент произошел в магазине, находящемся на проспекте Энгельса, на вызов приехал наряд ЧОП «Титан», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники ЧОП попытались задержать нападавших, один из соучастников напал с ножом на 44-летнего охранника, который произвел выстрелы из служебного пистолета.

Один нападавший сумел скрыться, а его 25-летний соучастник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, но скончался в больнице.

Проводится доследственная проверка, в ходе которой планируется выяснить обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение. Следственные органы регионального управления МВД возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.