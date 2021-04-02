Власти Франции заявили о трех новых случаях тромбоза после вакцины AstraZeneca

Во Франции выявлены три новых случая тромбоза, два из которых оказались смертельны, после использования вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).

С начала стартовавшей в декабре кампании по вакцинации, в стране «зафиксированы 12 случаев вызванных вакцинами тромбозов, из которых четыре завершились смертью пациентов», сообщило агентство, передает ТАСС.

По словам экспертов, речь идет об «атипичных тромбозах», то есть поражении крупных вен, по большей части мозга, но также желудочной полости, что является зонами, атипичными для образования тромбов. Это могло быть вызвано снижением количества тромбоцитов в крови, либо нарушением свертываемости крови, считают специалисты.

Ранее санитарное агентство уже предупреждало существовании риска образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca. Теперь оно сообщило населению, что подтверждает свой прежний диагноз – «возможности возникновения редких случаев образования тромбов». В то же время оно напомнило и о мнении Европейского агентства лекарственных средств (EMA), эксперты которого считают, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками.

Отмечается, что все случаи образования тромбов наблюдались спустя девять дней после вакцинации, в основном у женщин, не имевших ранее подобных заболеваний. Все они младше 60 лет.

Французское санитарное агентство посоветовало обратиться к врачам тем, кто почувствует себя плохо в течение трех дней после вакцинации. Основные симптомы: трудности дыхания, боль в грудной клетке, отеки ног, боли в брюшной полости, сильные головные боли, нарушение зрения, появление темных пятен на месте инъекции.

Ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.