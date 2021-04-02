Власти Франции заявили о трех новых случаях тромбоза после вакцины AstraZeneca

|
2 апреля, пятница | Последнее обновление — 22:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США отменили санкции против Международного уголовного суда
Разделы
Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем.
Подробности...
Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
Подробности...
Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.
Подробности...
На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...
Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...
Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Власти Франции заявили о трех новых случаях тромбоза после вакцины AstraZeneca
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Во Франции выявлены три новых случая тромбоза, два из которых оказались смертельны, после использования вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).
С начала стартовавшей в декабре кампании по вакцинации, в стране «зафиксированы 12 случаев вызванных вакцинами тромбозов, из которых четыре завершились смертью пациентов», сообщило агентство, передает ТАСС.
По словам экспертов, речь идет об «атипичных тромбозах», то есть поражении крупных вен, по большей части мозга, но также желудочной полости, что является зонами, атипичными для образования тромбов. Это могло быть вызвано снижением количества тромбоцитов в крови, либо нарушением свертываемости крови, считают специалисты.
Ранее санитарное агентство уже предупреждало существовании риска образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca. Теперь оно сообщило населению, что подтверждает свой прежний диагноз – «возможности возникновения редких случаев образования тромбов». В то же время оно напомнило и о мнении Европейского агентства лекарственных средств (EMA), эксперты которого считают, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками.
Отмечается, что все случаи образования тромбов наблюдались спустя девять дней после вакцинации, в основном у женщин, не имевших ранее подобных заболеваний. Все они младше 60 лет.
Французское санитарное агентство посоветовало обратиться к врачам тем, кто почувствует себя плохо в течение трех дней после вакцинации. Основные симптомы: трудности дыхания, боль в грудной клетке, отеки ног, боли в брюшной полости, сильные головные боли, нарушение зрения, появление темных пятен на месте инъекции.
Ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Академик РАН сравнил масштаб заболеваемости COVID-19 в России и Франции
|
|
Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией во Франции напрямую связана с тем, какие меры принимает местное правительство, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он уверен, что в России такого точно не повторится.
За последние сутки во Франции выявлено более 50,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От последствий заражения погибли 314 человек. Днем ранее в стране было зарегистрировано 59 тысяч заболевших.
«Не уверен, что это уже результаты третьей волны во Франции, потому что вирус циркулирует. Это скорее связано с теми мерами, которые принимают, а точнее, не принимают власти. Думаю, у нас ничего подобного не будет», – считает Зверев.
Академик подчеркивает, что с высокой вероятностью в ближайшее время в России также не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции. «Причем вакцинация тут совсем ни при чем, у нас провакцинировались всего 2–3% населения. А вот правильные меры, своевременно принятые нашим правительством, сыграли в этом основную роль. Тем более, что значительная часть людей уже переболели в легкой форме, поэтому, скорее всего, уже не будет ничего. Во всяком случае как во Франции – точно не будет», – уверен вирусолог.
Из-за большого количества заболевших COVID-19 в стране французские врачи написали открытое письмо, в котором предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии и призвали правительство немедленно закрыть границы.
Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»
|
|
Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели – на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости».
При этом он отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.
Накануне руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Инна Должикова сообщила, что в гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины «Спутник V».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции за сутки выявили более 50 тыс. случаев коронавируса
На территории Франции за последние сутки выявлено 50659 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медицинские службы страны подтвердили 59 тыс. заражений, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.
От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 95976 смертей, из них 69932 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, передает ТАСС.
За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. Общее число больных с COVID-19 во французских больницах достигло 28,5 тыс., из них 5109 находятся в реанимации. Всего с начала эпидемии во Франции выявлено около 4,7 млн случаев заражения.
В понедельник французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: «Спутник V» может помочь дипломатическому сближению России и ЕС
|
|
Россия и Запад могут преодолеть трудности в отношениях при помощи российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V», считает британское издание Spectator.
Журнал обратил внимание на конференцию президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой обсуждалась возможность регистрации «Спутник V» в ЕС, передает ТАСС.
Автор материала предположил, что в скором времени излишне политизированное отношение в некоторых странах ЕС к России может улучшиться. Он отметил, что Еврокомиссия может заключить с Москвой договоренность о поставках российского препарата на территорию ЕС, что открыло бы дорогу к «дипломатическому сближению» Брюсселя и Москвы.
Журналист отметил, что в этом заинтересованы Франция и Германия, но сопротивляются Прибалтика и Польша.
Повышенный скепсис в отношении российского препарата в свете подтверждений его эффективности выглядит «еще более политизировано», чем предыдущие сомнения, добавил автор статьи.
При этом ожидаемая регистрация «Спутник V» в Европе может стать важным сигналом для Британии о необходимости активизировать дипломатические усилия на материке, где упало доверие к британско-швейцарской разработке AstraZeneca.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Президент России Владимир Путин отмечал, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.
Панама одобрила экстренное применение «Спутника V»
|
|
Власти Панамы выдали разрешение на экстренное использование в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила представитель Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау в эфире телеканала Telemetro.
«Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас. Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины», – приводит слова представителя министерства здравоохранения Панамы ТАСС.
Как отметила Лау, внешнеполитическое ведомство и Минздрав латиноамериканской страны уже работают над вопросом приобретения препарата.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что Панама стала очередной страной, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V».
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Панама», – сообщили в фонде, уточнив, что регистрация прошла по ускоренной процедуре.
«Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину «Спутник V» обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. «Спутник V» признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии», – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Напомним, 13 февраля стало известно, что Панама захотела купить «Спутник V». 23 января в стране выявили первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ужесточение ограничительных мер поддержали две трети жителей Германии
Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации более двух третей граждан Германии считают необходимым ужесточение ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
По имеющимся у телеканала сведениям, 67% респондентов поддерживают призыв врачей Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI), которые выступают за ужесточение действующих в Германии карантинных мер в течение двух-трех недель с целью недопущения перегрузки больниц. При этом около половины опрошенных (48%) полагают, что нынешние ограничения недостаточно эффективны для борьбы с пандемией. Это на 16 процентных пунктов больше, чем было в середине марта. Вместе с тем, как выяснили социологи, 24% жителей ФРГ назвали введенные карантинные меры «достаточными», передает ТАСС.
Кроме того, подавляющее большинство граждан Германии недовольны тем, какие шаги предпринимает правительство ФРГ и власти федеральных земель в борьбе с пандемией. Особенно это проявляется в вопросах, связанных с медленными темпами вакцинации населения. Так, 83% респондентов не удовлетворены ходом прививочной кампании. Согласно официальным данным, первичную инъекцию от коронавируса получили лишь около 10% жителей ФРГ. В проводившемся с 29 по 30 марта опросе приняли участие 1348 человек.
Накануне власти Берлина со 2 апреля ввели в городе комендантский час.
Напомним, 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявлено 8792 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8792 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1764, Санкт-Петербурге – 708, Московской области – 601.
Всего в стране выявлено 4 563 056 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 186 251 человека, из них 9832 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 99 633 человека.
Накануне, 1 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9169. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 377.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС рассказали об «убитых» пандемией рабочих местах
Около 6 млн человек в Евросоюзе лишились работы на фоне пандемии коронавируса, больше всего кризис ударил по молодежи, сказал еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.
«Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что 6 млн человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти 3 млн молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг – гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением», – сказал он в интервью РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия запустила программу «Поддержка занятости молодежи», чтобы вместе с инициативой «Гарантия для молодежи» расширять возможности трудоустройства для молодых людей. По словам Шмита, в рамках проекта страны ЕС обязались предоставить возможность молодым людям в возрасте до 30 лет получать качественные предложения о трудоустройстве, продолжении обучения или о стажировке в течение четырех месяцев после того, как они стали безработными.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию.
Напомним, экономика Евросоюза весной прошлого года погрузилась в сильнейший за многие десятилетия кризис. Лидер либерал-демократической партии Эд Дэйви в Великобритании заявлял, что жилищный кризис в поможет решить переоборудование офисных зданий, опустевших из-за пандемии коронавируса, в доступное жилье.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок завершения пандемии
Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», – приводит слова Пшеничной ТАСС.
По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, то, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса.
Накануне советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал возможный срок окончания эпидемии коронавируса в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии решили запретить людям обниматься
Агитационная кампания британских властей призвала англичан не прибегать к объятиям даже если они уже получили вакцину от COVID-19, сообщают местные СМИ.
Издание The Daily Telegraph со ссылкой на анонимный источник в британском правительстве сообщает, что кампания началась в ответ на массовое несоблюдение норм социальной дистанции среди людей, сделавших прививку от коронавируса, передает ФАН.
По мнению местных врачей, даже если гражданин сделал вакцину, он все еще может быть переносчиком смертельно опасного патогена, а значит его близкие, не получившие прививку, рискуют заразиться.
«Основная идея такова: вы большой молодец, что сделали прививку, но вы все еще можете заразить своих близких, если захотите их обнять», – сказал анонимный правительственный чиновник.
Поводом для начала агитационной кампании стало исследование Управления национальной статистики Великобритании. Британские ученые подсчитали, что 41% получивших вакцину от коронавируса англичан стал игнорировать правила социальной дистанции и самоизоляции.
«Я бы не советовала обнимать кого-либо в ближайшее время, потому что на пиковый уровень эффективности вакцина выходит только через несколько недель после укола. Людям нужно продолжать держать себя в руках, даже если они уже получили первую дозу препарата», – заявила директор Института воспаления и старения Бирмингемского университета Джанет Лорд.
Новости о намерении правительства запретить объятия появились в СМИ после высказывания министра спорта и туризма Великобритании Найджела Хаддлстоуна: в эфире телепередачи BBC Breakfast он заявил, что если прохожий увидит обнимающуюся пару, он должен вмешаться и прекратить это эпидемиологическое безобразие.
«Несмотря на искушение, не подвергайте опасности своих любимых и близких, обнимая их. Вы все знаете правила. Если вы видите, что кто-то ведет себя немного странно, пожалуйста, окликните их и остановите, только уважительно, потому что многие забывают эти элементарные правила», – призвал британцев к бдительности политик.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет страну.
Российские ученые научились модернизировать вакцину за два дня
Ученые разработали технологию, которая в случае мутации коронавируса позволяет за два дня обновить вакцину, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», – рассказал Гинцбург РИА «Новости».
Директор научного центра подчеркнул, что разработка также поможет исключить все фазы испытаний новой вакцины. Таким образом, препарат можно будет проверить на ограниченной выборке до 100 человек. Такая практика, подчеркнул Гинцбург, в мире уже есть.
«Если вакцина дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать ее сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас», – сказал ученый.
В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Нидерланды запретили использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет
Нидерланды прекратили использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, сообщили СМИ.
В Нидерландах вакцина от коронавируса AstraZeneca в ближайшем будущем будет использоваться только лицами в возрасте 60 лет и старше. Такое решение принял министр здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL Nieuws.
Отмечается, что среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.
Ранее в Нидерландах из-за эмболии легких, возникшей после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, умерла женщина. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
РФПИ назвал сроки выхода производства «Спутника V» на полную мощность за границей
Производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Мы активно работаем с российскими производителями, в том числе за три месяца построили «Спутник Технополис» с компанией «Р-Фарм», и он стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины. И также налаживаем международное производство, как вы нам и поручали», – сказал Дмитриев, передает РИА «Новости».
По его словам, уже есть договоренности с десятью странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире. «Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность», – добавил глава фонда.
Он также сообщил, что РФПИ инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час. «Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», – сказал он.
В ответ Путин заявил, что «РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки».
Днем ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Тем временем иранские производители намерены поставить вакцину от коронавируса «Спутник V» на рынок до конца апреля.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Несколько бразильских штатов попросили разрешить в стране «Спутник V»
В Бразилии сразу несколько штатов попросили национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрить закупку «Спутник V» у России, об этом сообщили в самом регуляторе.
«Девять штатов обратились в Anvisa с запросом на выдачу разрешения на импорт доз российской вакцины «Спутник V», – цитирует заявление регулятора РИА «Новости».
Отмечается, что с соответствующим запросом в Anvisa обратились штаты Баия, Акри, Риу-Гранди-ду-Норти, Мараньян, Мату-Гросу, Пиауи, Сеара, Пернамбуку, Сержипи.
«Для того, чтобы агентство могло проанализировать этот запрос на импорт и прояснить технические аспекты, было предложено провести встречу директоров Anvisa и губернаторов на следующей неделе», – отмечается в сообщении.
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Ученые из США и Европы создали вакцину от коронавируса для кошек
Группа американских и европейских молекулярных биологов разработала и опробовала первую вакцину от коронавируса для использования среди кошек и других животных.
«После двух доз вакцины организм кошек начал вырабатывать антитела к коронавирусу, продолжавшие присутствовать в их кровотоке в больших количествах на всем протяжении эксперимента. Что интересно, наши наблюдения указывают на то, что вакцина не просто защищает животных от COVID-19, но и препятствует передаче вируса другим особям», – приводит ТАСС статью исследователей.
По словам ученых, препарат основан на базе другого вируса – венесуэльского энцефаломиелита лошадей (VEEV). Его геном был отредактирован таким образом, что этот патоген не потерял способности проникать в клетки животных и заставлять их производить вирусные белки, но лишился возможности размножаться внутри них.
Исследователи отмечают, что подобный подход уже неоднократно использовался для создания ветеринарных вакцин от ряда других болезней животных, что заметно ускорило разработку прививки от COVID-19. Сперва безопасность вакцины проверили на морских свинках, затем приступили к опытам на кошках.
Биологи ввели в организм кошек вакцину в разных дозах и проследили за тем, как хорошо животные переносили инъекции, формировался ли у них иммунный ответ. Выяснилось, что вакцина не вызвала видимых негативных побочных эффектов и заставила организм питомцев вырабатывать большие количества антител к коронавирусу.
Позже биологи ввели в организм кошек большие дозы коронавируса. Оказалось, что вакцина полностью защитила животных от заражения и предотвратила передачу коронавируса между особями.
Ранее советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для животных готова и уже доступна для заказа. Тем не менее в ведомстве пояснили, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних питомцев.
Напомним, директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург высказал опасения, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.
|
|