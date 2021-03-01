Данные 21 млн пользователей VPN-приложений для Android утекли в Сеть

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1 марта, понедельник | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские хоккеисты на ЧМ-2021 решили выступать под флагом ФХР или ОКР
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Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев.
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Ничего хорошего в этом нет – но, с другой стороны, американцы сами хозяева своей судьбы. Если они позволяют ставить на себе и своих детях такой эксперимент – то никто другой им не поможет. Даже вежливые русские люди.
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Эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и все эти тиктокари шестого разряда просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Данные 21 млн пользователей VPN-приложений для Android утекли в Сеть
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На теневых форумах продается база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android, популярных в том числе в России. В ней собраны не только адреса электронной почты, пароли и логины клиентов сервисов, но и данные об их мобильных устройствах и платежах, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», в Сеть утекла база данных 21 млн пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android, обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. База датируется 24 февраля 2021 года и содержит адреса электронной почты, пароли, логины пользователей, в том числе из России, а также данные о странах и оплате премиум-аккаунтов. В одном из образцов из архива на продажу содержится информация об устройствах пользователей VPN, включая серийные номера, типы телефонов и бренды.
VPN-приложения позволяют клиентам подменять реальный IP-адрес, чтобы посещать заблокированные в своей стране веб-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах. SuperVPN входит в число самых популярных VPN для Android: число скачиваний приложения в Google Play превышает 100 млн. Число скачиваний GeckoVPN и ChatVPN составляет 10 млн и 50 тыс. соответственно.
Основная аудитория приложений приходится на жителей стран, где блокируются интернет-ресурсы, говорит руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков, в первую очередь Россию, КНР и ряд государств Ближнего Востока.
Нынешняя утечка данных пользователей бесплатных VPN произошла в результате «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией», считает основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров: «Владельцы сервисов банально не стали изменять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных».
Полученные сведения, по мнению экспертов, мошенники могут использовать для фишинга и хакерских атак по типу «человек в середине», когда атакующий ставит вредоносные инструменты между жертвой и целевым ресурсом, перехватывая веб-сессии пользователя. Такие атаки ставят под угрозу конфиденциальные данные, которые передаются с устройств по сети, в том числе пароли и CVV-коды банковских карт.
Ранее россиянам дали совет по защите денег в мобильном банке.
В США исключили повторение в России «унизительного» сценария времен Горбачева
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Российские власти хотели бы смягчить санкции или добиться отмены санкций со стороны США, однако не пойдут на уступки, так как это означало бы повторение сценария времен позднего СССР, который россияне считают унизительным, считает издатель американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.
«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», – цитирует журналиста РИА «Новости».
Санкции в отношении России не сделают ее слабой, а вынудят стать «более гибкой», высказал мнение Саймс. Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от выбора последнего: если США продолжат считать себя неоспоримым мировым гегемоном, то Россия станет серьезным соперником, который может бросить вызов Соединенным Штатам.
Ранее журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир».
В четверг США пообещали ввести новые санкции против России «в течение недель».
Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку
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Глава оппозиционной фракции армянского парламента «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил сделку главе правительства Армении Николу Пашиняну.
Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».
«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.
Если действующий глава кабмина объявит об отставке, а оппозиция не станет выдвигать своего кандидата, Пашинян сможет дать ход роспуску парламента и внеочередным выборам, сохранив пост премьера. У «Светлой Армении» в 132-местном парламенте 17 мандатов. Крупнейшая оппозиционная фракция «Процветающая Армения» (24 мандата) не заявляла о готовности пойти на озвученную сделку.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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Болгарский евродепутат открестился от призыва к санкциям против России в ЕП
Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки заверил, что не предлагал новые санкции против России.
Он заявил, что «не подписывал вопрос к Еврокомиссии о «шпионском скандале». Также депутат «не ставил вопрос о расширении в связи с этими событиями санкций». Джамбазки предположил, что произошла «техническая, вероятно, или глупая ошибка».
«Все вопросы, которые связаны с Российской Федерацией мы рассматриваем особенно внимательно, потому что у наших стран существуют давние эмоциональные и исторические связи, у нас взаимные политические интересы», – приводит его слова ТАСС.
Евродепутат сообщил, что не собирается продвигать антироссийские интересы. По его словам, в «группе европейских консерваторов», в которой он состоит, есть «различные люди из разных стран». Некоторые из них придерживаются иных взглядов, чем сам Джамбазки. «Вероятно, что этот вопрос мог быть задан кем-то из них. В любом случае это вопрос, а не инициатива», – сказал он.
Напомним, сообщалось, что Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в Болгарии. В сентябре 2020 года МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство России в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
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Израиль нанес ракетные удары по Сирии
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Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля, сообщают информационные агентства.
SANA сообщает, что «зенитчики отражают ракетную атаку в небе Дамаска». По словам военного источника, средства ПВО «отразили атаку и поразили большую часть ракет», передает ТАСС.
Армия Израиля отказалась от комментариев. Израильские СМИ предполагают, что атака в Сирии может быть связана с ситуацией с израильским кораблем в Оманском заливе, передает РИА «Новости».
Саудовский телеканал «Аль-Хадас» сообщает, что израильские ВВС со стороны Голанских высот атаковали пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт Дамаска. Взрывы прогремели поблизости от штаба и лагеря шиитских отрядов «Хезболлы».
В пятницу СМИ Израиля сообщили, что 25 февраля на израильском корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв. Израиль заподозрил Иран в атаке на корабль.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
Ребенка, его мать, бабушку и дедушку убили в Нижегородской области
В Нижегородской области убита семья из четырех человек, среди жертв есть ребенок, сообщает региональное следственное управление СК.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что «в поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек – мужчина, две женщины и ребенок». Позднее в пресс-службе ГУ МВД России по региону подтвердили, что ведутся «оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых в совершении убийства четверых человек в частном домовладении».
Как сообщили в СК, днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 105 УК – убийство двух и более лиц, передает РИА «Новости».
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что в регионе задержаны двое подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Подозреваемых задержали сотрудники ГИБДД. Источник в правоохранительных органах сообщает, что «задержаны четверо подозреваемых, которые проверяются на причастность к убийству». Источник также отметил, что предварительная причина убийства – бытовой конфликт.
Вступило в силу соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС
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С 1 марта вступает в силу соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, сообщают информационные агентства.
Как заявил МИД Армении, соглашение выводит двусторонние отношения между Арменией и ЕС на новый уровень. Соглашение касается как политической, так и экономической областей. Оно должно способствовать сотрудничеству в области правосудия, безопасности, экономики, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и здравоохранения. В документе рассматривается также мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Процесс ратификации соглашения длился около трех лет, передает ТАСС.
Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина заявила, что соглашение создаст новые возможности для Евразийского экономического союза. По ее словам, «хотелось бы, чтобы отношения на треке ЕАЭС – ЕС строились на принципах экономической прагматичности и равноправия в интересах государств, их граждан и бизнеса». Она подчеркнула, что договоренности с интеграционными объединениями и международными организациями относятся к национальной компетенции стран, Армения для ЕЭК – это, прежде всего, член ЕАЭС. «Исходим из того, что все обязательства, предусмотренные в договоре о ЕАЭС и других нормативных документах, являются для наших государств-членов основополагающими», – заявила Малкина.
Напомним, ЕС в 2009 году запустил программу «Восточное партнерство» для укрепления связей и «европеизации» шести государств постсоветского пространства – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. После этого ЕС начал вести переговоры с ними для достижения новых соглашений. В 2017 году ЕС объявил о завершении переговоров с Арменией по новому соглашению о всестороннем и продвинутом партнерстве.
Названы предполагаемые убийцы семьи в Нижегородской области
В убийстве пятилетнего мальчика, его матери, бабушки и дедушки под Нижним Новгородом подозревают рабочих, которые работали на участке убитой семьи, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что «задержаны четыре человека». На данный момент «подтверждается причастность троих из них». Все задержанные «работали на участке убитой семьи, помогали им по дому». Вероятно, «убийство было совершено с целью ограбления».
Напомним, 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.
Источник «Интерфакса» рассказал, что во время нападения в доме не было отца и старшей дочери. На телах погибших «есть и ножевые ранения, и удушения».
Началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр»
Предприятия ОПК России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) «Кедр», источник ТАСС сказал: «Это – работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это – одно из направлений по созданию (ракетного комплекса) нового поколения».
По его словам, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане. «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», – подчеркнул он.
Напомним, в конце января замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок.
Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов
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Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора признанную запрещенной в России информацию.
«Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала», – говорится в сообщении ведомства.
В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию более 28 тыс. требований об удалении.
Роскомнадзор напомнил, что согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса на юридические лица налагается штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Тихановская предсказала отставку Лукашенко весной
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года, заявила экс-кандидат в президенты республики и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская немецкому изданию Bild am Sonntag.
«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет. Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и Евросоюзом. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет», – передает слова Тихановской РИА «Новости».
По мнению политика, страна за последние полгода сильно изменилась, и теперь никто не сможет «выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства». Также, по ее словам, многие в Белоруссии хотели бы, чтобы произошла «агрессивная революция», однако сама она выступает за «мирный протест». Тихановская выразила благодарность ЕС за поддержку оппозиции, отметив вместе с тем, что Брюссель из-за чрезмерной бюрократии слишком медленно действует. «Конечно, мы хотим большей жесткости и большего количества санкций – и чуть быстрее», – подчеркнула она.
Ранее Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента Лукашенко и его окружение. На этой неделе Брюссель продлил санкции против Белоруссии.
Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал 1 марта во время митинга обосновать свою позицию по поводу отказа президента Армена Саркисяна утверждать отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.
«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», – заявление прозвучало во время видеообращения в Facebook, сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, Пашинян пообещал затронуть вопрос, раскрыты ли детали событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, а также «представит реалии» на фоне теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Премьер также заявил о желании рассказать о проводимых в стране реформах в судебно-правовой сфере.
Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В Крыму посоветовали Порошенко «оставить свои сочувствия при себе»
Заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым после вхождения в состав России испытывает только проблемы, – «наглая ложь», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Все это наглая ложь. Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов», – передает слова депутата РИА «Новости».
По мнению Гемпеля, полуостров сегодня переживает небывалый подъем, который был бы невозможен, если бы Крым остался в составе Украины.
Ранее Порошенко в своем Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Он заявил, что их «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили». До этого Порошенко Экс-президент Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году.
Белый дом объяснил отсутствие санкций против принца Саудовской Аравии
США обладают «более эффективными способами», чем санкции на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN.
«Исторически, даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения, и даже когда у нас нет дипломатических отношений», – передает слова Псаки РИА «Новости».
«Мы считаем, что есть более эффективные способы, чтобы не допустить этого в будущем, а также чтобы оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Так выглядит дипломатия», – сказала представитель Белого дома.
Американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.
В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогджи в 2018 году.
Напомним, суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Названы снижающие эффективность вакцин от COVID-19 факторы
Генетические мутации новой коронавирусной инфекции снижают эффективность вакцин от COVID-19, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», – цитирует специалиста РИА «Новости».
Тем не менее, у вакцин остается «подушка безопасности», отметил Фаучи. «Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», – сказал он.
На этой неделе в Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса, мутации которого могут снизить эффективность вакцин.
Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса.
В ФРГ объяснили невозможность отказа от «Северного потока – 2»
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Германия, в случае остановки реализации «Северного потока – 2», может столкнуться с исками о компенсации, заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Как отметила политик, она поддерживает проект по причинам энергоменеджмента. «Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа», – сказала она, передает RT со ссылкой на газету Welt am Sonntag. Шульце добавила, что Германия будет нуждаться в газе и в следующем десятилетии.
«Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», – добавила министр.
Она поддержала премьер-министра Мекленбурга – Передней Померании Мануэлу Швезиг в том, что она придерживается сильной позиции по поводу завершения строительства трубопровода.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
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