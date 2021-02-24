Стало известно о планах России сменить посла в Минске

Эксперт оценил вероятность назначения нового посла России в Минске

«В Белоруссии новый посол встретится с нашими оппонентами, переполненными антироссийскими настроениями. Все это не превратит работу посла в Минске в синекуру», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя сообщения о возможном назначении дипломата Евгения Лукьянова на должность посла в Белоруссии вместо Дмитрия Мезенцева.

«О господине Лукьянове я слышал только положительные отзывы. Действительно, с 2016 года он пребывает на посту посла в Латвии, где его деятельность была вполне успешной. Нужно понимать, что дипломат – не фокусник, он не может изменить внутреннюю политику страны пребывания или продиктовать ей свои условия. Да, он может раскритиковать правительство этой страны, высказать озабоченность его деятельностью, но Венская конвенция четко регламентирует, где заканчивается обеспокоенность и начинается вмешательство во внутренние дела другого государства. Поэтому российские интересы в Латвии защищались по мере возможностей, которые не всегда были самыми благоприятными», – отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По мнению собеседника, возможная работа посла в Минске точно будет не легче, а возможно, даже сложнее, чем в Риге. «С одной стороны, Белоруссия – дружественное нам государство, а белорусы – братский народ. Но в стране существует оппозиция к Александру Лукашенко как к лидеру Белоруссии, присутствуют различные точки зрения относительно взаимодействия с Россией. Некоторые наши оппоненты, например, госпожа Тихановская или господин Латушко, переполнены антироссийских настроений и более чем скептически высказывались по вопросам российско-белорусского диалога. Все эти факторы не превращают работу посла в Минске в синекуру, и опыт предыдущих представителей России в Белоруссии это доказал», – считает эксперт.

«Ситуация также осложняется тем, что и Минск, и Москва находятся под одним ударом со стороны одних и тех же сил. Поэтому перемещение посла из Риги в Минск – это перемещение внутри переднего края российской дипломатии. Если вспомнить, что господин Лукьянов имеет обширный опыт работы в аппарате Совета безопасности России, то в логичности такого назначения не остается сомнений. Если это решение будет принято, буду рад пожелать новому послу удачи», – заключил Межевич.

Ранее стало известно о том, что новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева может стать 69-летний Евгений Лукьянов. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Отмечается, что Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. По словам собеседников издания, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время.

Последние четыре года Лукьянов занимал аналогичный пост в Латвии. У него серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе.

Евгений Лукьянов – выпускник Ленинградского государственного университета, который окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства РФ в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987-1990 годах –заместителем представителя МИДа в Ленинграде. В 1990-1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. В Дрезднер-банке, рассказывал сам Евгений Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.

Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.

Один из его коллег по Совбезу в беседе с «Коммерсантом» охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность». Господин Лукьянов публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013-2014 годов – дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России. В украинских событиях того времени он винил и Польшу.

У белорусского руководства сейчас похожее отношение к Западу, отмечает издание. На фоне прошлогодних массовых протестов Александр Лукашенко неоднократно обвинял Польшу, страны Балтии и коллективный Запад в поддержке своих оппонентов и желании добиться смены власти в Белоруссии.

Напомним, в понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД