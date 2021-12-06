Спецназ получил первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

«Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», – сообщил источник РИА «Новости», не уточнив их количество в силу секретности.

Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения.

Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии. В машине воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.

По сравнению с предыдущей версией у новой модификации выросли крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.

Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина оснащается комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.

Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузового отсека полностью закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.

Помимо стандартного вооружения машина вооружена четырьмя пулеметами: три 12,7-миллиметровых «Корда», а также один 7,62-миллиметровый пулемет КВП в хвостовой части вертолета.

Ранее Минобороны сообщило, что первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году.