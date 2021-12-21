Эксперт объяснил претензии генпрокуратуры Молдавии к Додону

«Подозрения в хищении государственных средств, выдвинутые в адрес Додона могут быть как борьбой с коррупцией, так и борьбой с оппозиционной деятельностью политика», – сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее генпрокуратура Молдавии заподозрила экс-президента страны Игоря Додона в причастности к хищению 12 млн долларов.

«Это довольно старая история. С 2008 года появляются публикации о причастности Додона к этим махинациям с электроэнергией в Молдавии. Но власть тогда была в руках коммунистов, поэтому правоохранительные органы не касались этой темы», – считает глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский.

«Не исключаю, что в ходе раскручивания этой темы будут затронуты и другие истории преступлений молдавских политиков – например, о рыбной и зерновой мафии. Однако не знаю, будет ли прокуратура копать так глубоко или ограничится Додоном», – отметил эксперт.

«Даже тогда, в 2008 году, у общества была потребность в расследовании этого дела. Если бы тогда прокурор хотя бы открыл дело, но не нашел доказательств причастности Додона – это одно, но прокурор даже не дал хода расследованию, – рассказал Андриевский.

Он отметил, что речь идет о реальном преступлении, но там, где замешан политик, возможны и другие мотивы. «Это может быть также связано с оппозиционной деятельностью Додона. Однако сейчас сложно предположить, будет ли доказана его вина. Я не думаю, что те схемы были настолько прозрачными, и Додон лично подписывал какие-то бумаги. Но как министр экономики страны на тот момент, он должен был контролировать ситуацию и не допускать подобного», – предположил политолог.

«Тем не менее, думаю, что доказать вину лидера социалистов практически невозможно, если только никто не даст показания против него. Если же кто-то что-то расскажет, то, потянув за эту ниточку, прокуратура распутает целый клубок преступлений, совершенных молдавскими политиками», – считает Андриевский.

«Проблема Додона состоит еще и в том, что он очень любил хвастаться своими добрыми делами и называл суммы, которые он отдавал людям то на детский сад, то на покупку дома. Соответственно, у следствия может возникнуть вопрос – где он брал на все это средства? – полагает собеседник. – Если прокуратура будет серьезно заниматься этим делом, то для Додона все может печально обернуться. Поэтому я не исключаю, что он может уехать из страны».

Во вторник пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек сообщила, что ведомство вызвало экс-президента страны Игоря Додона 27 декабря для дачи показаний и предъявления ему подозрений в участии в схеме по хищению государственных средств.

Следствие считает, что в 2008 году руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, национального агентства по регулированию энергетики и рядом лиц из-за рубежа.

По мнению прокуратуры, вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы ведомство оценивает в почти 12 млн долларов. В 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

Ранее в Молдавии был арестован экс-глава минобороны Александр Пынзарь. Он проходит по делу президента Ассоциации боев и шоу (FEA) Дорина Дамира и начальника полиции города Бельцы Валериу Кожокару. Фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении служебным положением, подлоге, хищении госсобственности и разглашении государственной тайны.

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