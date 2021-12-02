Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Въездной туризм в России сократился на 90% к уровню до пандемии

Число посетивших Россию туристов из других стран, по прогнозу, в 2021 году может сократиться на 90% по сравнению с показателем, предшествовавшим пандемии в 2019 году, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, прибывшая в Мадрид для участия в генассамблее Всемирной туристской организации ООН.

Догузова заявила, что «падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом», когда Россию посетили более 5 млн иностранных туристов, «до пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 млрд долларов», передает ТАСС.

Въездной туризм восстанавливается медленнее внутреннего. Примерно такое же сокращение этого въездного турпотока было и в 2020 году.

«Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось», – отметила руководитель Ростуризма.

Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать из этих стран можно при предъявлении ПЦР-теста.

«Конечно, темпы восстановления въездного туризма в том числе зависят от взаимного признания сертификатов о вакцинации», – добавила Догузова.

Она выступила за то, чтобы электронная въездная виза заработала в 2022 году. Она должна была заработать 1 января 2021 года, но из-за пандемии запуск отложили.

Ситуация с новым штаммом «омикрон» может сказаться на международных туристических потоках, но в Ростуризме надеются на более позитивный сценарий.

«У нас пока никаких решений по ограничению въезда и выезда в Турцию и Египет не принималось», – отметила эксперт.

Глава ведомства напомнила, что существует утвержденный оперативным штабом список стран, с которыми у России на взаимной основе возобновлено авиасообщение, «в эти страны граждане могут летать, если страны готовы принимать, с туристическими целями».

«Вместе с тем мы просим туристов трезво оценивать текущую ситуацию, прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора и МИД и при принятии решений о поездках за рубеж оформлять соответствующие страховки, чтобы в случае болезни у туриста была страховка, которая в том числе покрывает расходы на лечение от COVID-19. Мы также рекомендуем страховаться от возможного закрытия страны: если по непредвиденным причинам тур не может состояться, то возвращается полная стоимость», – уточнила Догузова.

Ранее сообщалось, что иностранный турпоток в Россию сократился в 24 раза.

Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Его назвали «омикрон». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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